Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №137 от 09.10.2019 года, проведен мониторинг игровой комнаты «Чунга-Чанга», юридический адрес: г. Пинск, ул. Парковая, д. 172.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. В соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», вручены директору игровой комнаты «Чунга-Чанга» рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в игровой комнате «Чунга-Чанга» обслуживающей организации ООО «Защитаспецсервис». Нарушений не выявлено.

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Александр Брашевец

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, проведен мониторинг УЗ «Бобриковская участковая больница», юридический адрес: Пинский р-н, д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 29.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. В соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», вручены главному врачу УЗ «Пинская центральная поликлиника» филиал «Городская поликлиника №1» Шаркович Галине Валентиновне рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной автоматики и противодымной защиты в здании больницы обслуживающей организации ООО «Щиток». Нарушений не выявлено.

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Александр Брашевец

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №147 от 24.10.2019г. по состоянию на 13.11.2019г. инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М. проведен мониторинг ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 136.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ОАО «Спецавтоматика». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

В адрес директора ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Иголка Якова Сергеевича по адресу: Пинский район, д.Пинковичи, ул.Лунинецкая 136, направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №150 от 24.10.2019г. по состоянию на 13.11.2019г. инспектром ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М. проведен мониторинг УЗ «Парохонская участковая больница» по адресу: Пинский район, аг. Парохонск, ул. Пинская, 2.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ПТУП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО», г.Брест, ул. Советской Конституции, 30. В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

В адрес главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» Киктенко И.Ю. по адресу: г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии 48 направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору в октябре 2019 года проведен мониторинг ОАО «Пинский завод средств малой механизации» по адресу: г. Пинск, ул. Козубовского, 17, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объектах обслуживающих организаций ОАО «Завод Спецавтоматика», ООО «Ювитал». Нарушений не выявлено.

Директору ОАО «Пинский завод средств малой механизации», Головачу Георгию Васильевичу были вручены рекомендации № 117 от 23.10.2019 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского А.К. Мисюковец

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору в октябре 2019 года проведен мониторинг ОАО «Пинский мехтранс» по адресу: Пинский район, пос. Садовый, ул. Солнечная, 3, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объектах обслуживающих организаций ОАО «Завод Спецавтоматика», ООО «Ювитал». Нарушений не выявлено.

Директору ОАО «Пинский мехтранс» Вершиловичу Алексею Леонидовичу были вручены рекомендации № 118 от 23.10.2019 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского А.К. Мисюковец

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору в октябре 2019 года проведен мониторинг ОАО «Пинский завод средств малой механизации» по адресу: г. Пинск, ул. Козубовского, 17, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объектах обслуживающих организаций ОАО «Завод Спецавтоматика», ООО «Ювитал». Нарушений не выявлено.

Директору ОАО «Пинский завод средств малой механизации», Головачу Георгию Васильевичу были вручены рекомендации № 117 от 23.10.2019 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского А.К. Мисюковец