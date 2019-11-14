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В Минске проходит международный форум "Журналистика-2019: состояние, проблемы и перспективы"

15.11.2019 09:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как повысить статус национального информационного пространства в мировом медиасообществе и выработать новые эффективные пути развития отрасли. На факультете журналистики БГУ стартовала международная научно-практическая конференция. Сегодня второй день форума. Среди участников известные журналисты и преподаватели. Всего более 150 человек из Беларуси, России, Украины, Китая, Японии.
 
 
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Как повысить статус национального информационного пространства в мировом медиасообществе и выработать новые эффективные пути развития отрасли. На факультете...
 
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