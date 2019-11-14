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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске проходит международный форум "Журналистика-2019: состояние, проблемы и перспективы" Как повысить статус национального информационного пространства в мировом медиасообществе и выработать новые эффективные пути развития отрасли. На факультете...

Как повысить статус национального информационного пространства в мировом медиасообществе и выработать новые эффективные пути развития отрасли. На факультете журналистики БГУ стартовала международная научно-практическая конференция. Сегодня второй день форума. Среди участников известные журналисты и преподаватели. Всего более 150 человек из Беларуси, России, Украины, Китая, Японии.