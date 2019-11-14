В Глуске 13 ноября открылись обновленные приемное и педиатрическое отделения районной больницы

Источник материала: Радзiма









Сразу две приятные медицинские новости случились в среду, 13 ноября, на Могилёвщине. В областном центре ввели в эксплуатацию родильный дом городской больницы скорой помощи, а в Глуске открылись обновленные приемное и педиатрическое отделения районной больницы.



















«Дожинки» прошли, но вопреки мнению некоторых работы по наведению порядка и благоустройству продолжаются. Вот и для Глусской районной больницы большой ремонт-2019 — не финал. Продолжение будет, на очереди — терапевтическое, хирургическое отделения, реанимация и операционный блок. Об этом мы узнали 13 ноября во время приезда в Глуск губернатора Леонида Зайца, помощника Президента — инспектора по Могилёвской области Михаила Русого, министра здравоохранения Владимира Караника. Первоначально их визит был приурочен к открытию обновленных отделений Глусской ЦРБ, но в итоге больше походил на рабочее совещание: были заместители губернатора, начальник облздрава, руководство райисполкома, строители, медики. Сначала обошли приемное и детское отделения. Увиденным остались довольны. Еще больше довольными остались ребятишки, которые в этот день находились в детском отделении: все они получили в подарок игрушки.

Помните народную мудрость, что дома и стены помогают? Она (правда, с поправкой на больницу) после того, как мы прошлись по палатам и комнатам, не выходила из головы. Новые полы, потолки, двери, сантехника, конечно, производят впечатление, но когда на тебя (уже давно не ребенка) со стен игровой, коридора и даже санузла смотрят многочисленные мультяшные герои, когда идешь в столовую, а попадаешь в волшебный лес, — это просто восторг! Расписные яркие стены, конечно, не вылечат (для этого есть врачи), но с капризами, уверена, справятся и настроение деткам поднимут однозначно. А хорошие эмоции — это тоже большая помощь в борьбе с болезнями.

И еще немного о мультяшных героях. Их нарисовали настоящие профессионалы из Бобруйского государственного колледжа имени Ларина. Что сказать?! Молодцы!

Впечатлены и посетители. Проходившие мимо меня по приемному отделению мужчина и женщина дают свою оценку ремонту: он — «Как в музее!», она — «Как в городе!». А почему бы и не как в городе?! Ведь Президент, когда ставил задачу развивать малые города, такие как наш Глуск, сказал, что человеку в каждом уголке Беларуси должно быть комфортно, а разрыв между городом и селом должен становиться всё меньше. Для ликвидации такого разрыва нужно, конечно, время и деньги. Кстати, о деньгах. В этом году на ремонт, оборудование и благоустройство территории Глусской ЦРБ из областного бюджета было выделено 729 тысяч рублей. Кроме ремонта двух отделений, сделали ремонт фасада поликлиники и главного корпуса, частично заменили окна, двери. Приобрели наркозно-дыхательный аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких, автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный современным оборудованием, в декабре в больницу должны поступить два эндоскопа. Отличный подарок глусчанам и нашей больнице. Ей, кстати, в декабре 2019 года исполняется 130 лет.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ