На второй этаж минского ж/д вокзала притащили «Москвич». Узнали зачем

Источник материала: Tut.by

Перед зданием минского железнодорожного вокзала вечером в четверг разбирали «Москвич». Потом детали авто несли на второй этаж. За этим забавным зрелищем наблюдали пассажиры вокзала, некоторые размещали фото в соцсетях. TUT.BY узнал, что это было.



Фото: @Poleshchenko

Таинственный «Москвич-407» мы разыскали на втором этаже вокзала, он — часть фотозоны, которую здесь оформляют к Новому году.



Фото: @Poleshchenko

— Фотозона будет в стиле книг о Гарри Поттере. Специально для оформления купили машину, она была на ходу. Для переноски ее сначала разобрали, достали двигатель и другие тяжелые части. Когда несли, люди интересно реагировали, предлагали помощь, — рассказывает представитель студии Efsdecor.



Фото: Татьяна Малаховская

Похоже, «Москвич» должен отсылать к автомобилю Ford «Англия», который упоминается в книге Джоан Роулинг. Тот автомобиль магически «усовершенствовал» персонаж книги мистер Уизли, его машина могла летать и становиться невидимой. Был эпизод, когда Гарри с другом Роном опоздали на поезд на станции Кинг Кросс и поэтому воспользовались летающим авто. Кстати, в оформлении фотозоны есть и стилизованные рельсы.



В процессе оформления. Фото: TUT.BY

— Старые чемоданы, другие элементы покупаем на барахолке, потом реставрируем, — говорят дизайнеры. — Здесь будет много элементов, сделанных вручную: огромные книги, ларек, черепица.

Через несколько часов мы покажем, что получилось.

Эта же студия дизайна прежде делала декоративную композицию на железнодорожном вокзале — вот такие васильки.