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На второй этаж минского ж/д вокзала притащили «Москвич». Узнали зачем
15.11.2019 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перед зданием минского железнодорожного вокзала вечером в четверг разбирали «Москвич». Потом детали авто несли на второй этаж. За этим забавным зрелищем наблюдали пассажиры вокзала, некоторые размещали фото в соцсетях. TUT.BY узнал, что это было.
Таинственный «Москвич-407» мы разыскали на втором этаже вокзала, он — часть фотозоны, которую здесь оформляют к Новому году.
— Фотозона будет в стиле книг о Гарри Поттере. Специально для оформления купили машину, она была на ходу. Для переноски ее сначала разобрали, достали двигатель и другие тяжелые части. Когда несли, люди интересно реагировали, предлагали помощь, — рассказывает представитель студии Efsdecor.
Похоже, «Москвич» должен отсылать к автомобилю Ford «Англия», который упоминается в книге Джоан Роулинг. Тот автомобиль магически
— Старые чемоданы, другие элементы покупаем на барахолке, потом реставрируем, — говорят дизайнеры. — Здесь будет много элементов, сделанных вручную: огромные книги, ларек, черепица.
Через несколько часов мы покажем, что получилось.
Эта же студия дизайна прежде делала декоративную композицию на железнодорожном вокзале — вот такие васильки.
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Похоже, «Москвич» должен отсылать к автомобилю Ford «Англия», который упоминается в книге Джоан Роулинг.
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