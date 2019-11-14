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На второй этаж минского ж/д вокзала притащили «Москвич». Узнали зачем

15.11.2019 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед зданием минского железнодорожного вокзала вечером в четверг разбирали «Москвич». Потом детали авто несли на второй этаж. За этим забавным зрелищем наблюдали пассажиры вокзала, некоторые размещали фото в соцсетях. TUT.BY узнал, что это было.


Фото: @Poleshchenko

Таинственный «Москвич-407» мы разыскали на втором этаже вокзала, он — часть фотозоны, которую здесь оформляют к Новому году.


Фото: @Poleshchenko

— Фотозона будет в стиле книг о Гарри Поттере. Специально для оформления купили машину, она была на ходу. Для переноски ее сначала разобрали, достали двигатель и другие тяжелые части. Когда несли, люди интересно реагировали, предлагали помощь, — рассказывает представитель студии Efsdecor.


Фото: Татьяна Малаховская

Похоже, «Москвич» должен отсылать к автомобилю Ford «Англия», который упоминается в книге Джоан Роулинг. Тот автомобиль магически «усовершенствовал» персонаж книги мистер Уизли, его машина могла летать и становиться невидимой. Был эпизод, когда Гарри с другом Роном опоздали на поезд на станции Кинг Кросс и поэтому воспользовались летающим авто. Кстати, в оформлении фотозоны есть и стилизованные рельсы.


В процессе оформления. Фото: TUT.BY

— Старые чемоданы, другие элементы покупаем на барахолке, потом реставрируем, — говорят дизайнеры. — Здесь будет много элементов, сделанных вручную: огромные книги, ларек, черепица.

Через несколько часов мы покажем, что получилось.

Эта же студия дизайна прежде делала декоративную композицию на железнодорожном вокзале — вот такие васильки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Екатерина (@efsdecor) 23 Сен 2019 в 11:02 PDT

 
 
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Похоже, «Москвич» должен отсылать к автомобилю Ford «Англия», который упоминается в книге Джоан Роулинг.
 
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