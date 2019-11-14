Чем удивит избирателей буфет на участке, где обычно голосует Александр Лукашенко?

Источник материала: Tut.by

Буфет «номер один» во время выборов в Беларуси находится на участке для голосования в Белорусском государственном университете физической культуры. Как правило, именно здесь продают одни из самых изысканных пирожных и тортов, копченых молочных поросят, судака или осетра. Здесь же обычно голосует и Александр Лукашенко, спортсмены и высокие чиновники. Раньше этот буфет организовывала сеть магазинов «Радзивилловский», но в этом году ответственную миссию доверили ЦУМу.



Вот что продавали в буфете в 2016 году. Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY

По этому округу баллотируется шесть кандидатов. Самый молодой — член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Евгений Караулов. Ему 21 год. Также среди кандидатов здесь заместитель генерального директора по идеологической работе и социально-бытовым вопросам открытого акционерного общества «Минскремстрой» Игорь Кириленков, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, член Либерально-демократической партии Иван Литвинюк, судья Верховного суда Светлана Любецкая и старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета Александр Опарин.

В этом году буфет на участке для голосования № 506 организовывает ЦУМ. Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли магазина, рассказывает, что они удивят избирателей широким ассортиментом кулинарных и кондитерских изделий собственного производства, в том числе будут и авторские торты, и мясные композиции.

Не один год в буфете на участке продавали жареных и копченых молочных поросят, в этом году их не будет. Зато обещают удивить другими изысканными блюдами.



А такая продукция была в 2015-м. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

На участке проведут дегустации продукции Минского мясокомбината, Туровского молочного комбината, «Коммунарки» и Минской овощной фабрики. В том числе продемонстрируют новинки и от «Белита-Витэкс». Все, что можно будет продегустировать, избиратели смогут и приобрести. В ЦУМе обещают, что цены на товары в буфете будут с минимальными торговыми надбавками.