ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем удивит избирателей буфет на участке, где обычно голосует Александр Лукашенко?

15.11.2019 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Буфет «номер один» во время выборов в Беларуси находится на участке для голосования в Белорусском государственном университете физической культуры. Как правило, именно здесь продают одни из самых изысканных пирожных и тортов, копченых молочных поросят, судака или осетра. Здесь же обычно голосует и Александр Лукашенко, спортсмены и высокие чиновники. Раньше этот буфет организовывала сеть магазинов «Радзивилловский», но в этом году ответственную миссию доверили ЦУМу.


Вот что продавали в буфете в 2016 году. Фото: Ульяна Бобоед, TUT.BY

По этому округу баллотируется шесть кандидатов. Самый молодой — член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Евгений Караулов. Ему 21 год. Также среди кандидатов здесь заместитель генерального директора по идеологической работе и социально-бытовым вопросам открытого акционерного общества «Минскремстрой» Игорь Кириленков, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, член Либерально-демократической партии Иван Литвинюк, судья Верховного суда Светлана Любецкая и старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета Александр Опарин.

В этом году буфет на участке для голосования № 506 организовывает ЦУМ. Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли магазина, рассказывает, что они удивят избирателей широким ассортиментом кулинарных и кондитерских изделий собственного производства, в том числе будут и авторские торты, и мясные композиции.

Не один год в буфете на участке продавали жареных и копченых молочных поросят, в этом году их не будет. Зато обещают удивить другими изысканными блюдами.


А такая продукция была в 2015-м. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

На участке проведут дегустации продукции Минского мясокомбината, Туровского молочного комбината, «Коммунарки» и Минской овощной фабрики. В том числе продемонстрируют новинки и от «Белита-Витэкс». Все, что можно будет продегустировать, избиратели смогут и приобрести. В ЦУМе обещают, что цены на товары в буфете будут с минимальными торговыми надбавками.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Буфет «номер один» во время выборов в Беларуси находится на участке для голосования в Белорусском государственном университете физической культуры.
 
Новости дня
Новости общества
 
На второй этаж минского ж/д вокзала притащили «Москвич». Узнали зачем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая спортивная сумка мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика