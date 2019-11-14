Пока еще тепло, но ненадолго. Погода в Могилеве в недовыходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни погода в Могилеве по-прежнему будет относительно теплой, хотя пасмурной. Уже на следующей неделе столбик термометра не будет подниматься выше +6°С, возможны дожди, да и солнце мы вряд ли увидим. Но нам-то на что жаловаться: зима на носу, а в Беларуси цветут ромашки, фиалки, абрикос . Увы, продлится это недолго.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 15 ноября, будет +4°С, а днем может выглянуть солнце.

В субботу — она рабочая, помните? — потеплеет до +7°С, будет пасмурно, без существенных осадков.

В воскресенье станет еще теплее — +6…+9°С, но по-прежнему пасмурно.

А вот в понедельник, 18 ноября, похолодает — ожидается +3…+5°С. Пасмурная погода сохранится, а еще прогнозируют порывистый ветер.

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