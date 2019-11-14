В Гродно сироту сняли с очереди на жилье. Оказалось - незаконно

Источник материала: Tut.by

В Гродно сироту сняли с очереди для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Оказалось — незаконно. В помещении, которое было закреплено за сиротой, жить было невозможно — и в деле пришлось разбираться прокуратуре.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В прокуратуру Гродненского района обратилась директор Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Как законный представитель несовершеннолетнего Б. она обжаловала решение Гродненского райисполкома от 11 апреля 2016 года о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий ее воспитанника.

Оказалось, что были нарушения законодательства: в частности, в райисполкоме не создали межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений и определению возможности (невозможности) вселения в них детей. Ее образовали только по требованию прокуратуры.

После обследования жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой Б., члены комиссии пришли к выводу о невозможности его вселения и проживания здесь.

В итоге сироту восстановили на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.