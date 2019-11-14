Безбарьерная среда: что сделано и что еще предстоит?

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Наличие в обществе лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве, определяет необходимость формирования доступной среды, что и предусмотрено подпрограммой «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы. Об этом в своем выступлении заявил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского районного исполнительного комитета Е.Л. Яночкин.

Евгений Леонидович рассказал, что в Борисовском районе проживает 14137 инвалидов, в том числе 677 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

На протяжении 2016-2020 годов в рамках подпрограммы в Борисовском регионе было сделано немало. Так, к примеру, установлены пандусы с поручнями, а также – кнопка вызова персонала в поликлинике №2 УЗ «Борисовская ЦРБ» и поликлинике №5 УЗ «Борисовская больница №2», в детской художественной школе, ГУО «Ясли-сад №44 г. Борисова». Безбарьерная среда создана на 67 объектах жилищного фонда, находящегося на балансе УП «Жилье», и т.д. Вместе с тем, наиболее проблемным остается вопрос обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям. Так, на балансе УП «Жилье» находится 1091 объект жилищного фонда, из которых в 1024 объектах отсутствует безбарьерная среда. То есть лишь 6% жилых помещений доступно для инвалидов. Однако необходимо отметить положительные сдвиги в решении этого вопроса, в частности, уже в 2019 году в 47 жилых домах была создана безбарьерная среда.

В настоящее время сложно решается вопрос создания гостиничного фонда, адаптированного для нужд инвалидов. Несмотря на то, что государственной программой предусмотрено создание в гостиницах безбарьерной среды для обеспечения свободного доступа для инвалидов всех категорий не менее 1% номеров, оборудованных для их размещения и проживания, в Борисовском районе имеется всего два гостиничных номера, адаптированных для нужд инвалидов. В одном из жилых корпусов оздоровительного комплекса ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» оборудован номер для размещения и проживания в нем граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (инвалидов-колясочников), еще один номер был оборудован в текущем году в гостинице ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» по ул. М. Горького, 107.

Возможно, ситуацию с обеспеченностью гостиничными номерами, адаптированными для нужд инвалидов, удастся исправить, если будет поддержана инициатива ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» по созданию хостела для людей с инвалидностью, заявленная в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома осуществляется трудоустройство лиц с инвалидностью. В 2019 году за содействием в трудоустройстве обратилось 77 человек, трудоустроен 51 человек. 14 инвалидов прошли профессиональное обучение по специальностям «оператор котельной», «оператор ЭВМ», «обувщик», «повар». Один инвалид прошел обучение по специальности «основы предпринимательской деятельности» и получил безвозмездную субсидию на организацию собственного дела.

Также с докладом выступил директор Борисовского УП «Жилье» П.Ф.Чижов. Он отметил, что унитарное предприятие постоянно ведет работу по созданию достойных условий передвижения для физически ослабленных лиц в обслуживаемом жилом фонде. А именно – устанавливаются пандусы, поручни как внутри подъездов, так и снаружи, понижается бордюрный камень. Приобретен биотуалет для инвалидов с целью установки в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Однако при системности подхода УП «Жилье» к решению задач по созданию безбарьерной среды существуют нерешенные вопросы. Далеко не во всех жилых домах имеется возможность установки пандусов в связи с конструктивными особенностями данных домов. Выходом из ситуации является установка электрических подъемников. Подъемники – достаточно сложное оборудование, которое изготавливается индивидуально под каждый строящийся или реконструируемый объект. Единого стандарта на данное оборудование пока не существует, так как оно не серийное. Конечно, встает вопрос о финансовой стороне установки таких подъемников. Поскольку это оборудование изготавливается индивидуально, соответственно, его монтаж и наладка довольно дорогостоящие мероприятия.

Еще одним содокладчиком выступила директор ГУ «ТЦСОН Борисовского района» О.В. Копыток.

Ольга Витольдовна акцентировала внимание на том, что инклюзивный подход для оказания качественной помощи потребовал создания безбарьерной среды для всех категорий инвалидов в здании ТЦСОН. Центральный вход оборудован пандусом и перилами. На эвакуационном выходе отделения дневного пребывания для инвалидов установлен рельсовый пандус, центральное крыльцо оборудовано перилами, входные группы обозначены контрастной маркировкой для слабовидящих. Административные вывески дополнены тактильными табличками, выполненными шрифтом Брайля, и QR-кодом.

В 2019 году приобретен гусеничный лестничный подъемник для перемещения инвалидов-колясочников. Два специалиста обучены навыкам безопасного сопровождения с использованием подъемника. Работает прокат инвалидных кресел-колясок. Организован подвоз специальным автотранспортом клиентов для посещения социально значимых учреждений здравоохранения, культуры, банков и т.д.

В центре проводится большая работа по адаптации к трудовой деятельности безработных инвалидов. Третий год на созданных трех рабочих местах успешно завершили индивидуальные программы реабилитации 10 инвалидов (2 – 3 группы): администратор; руководитель кружка «Спорт и здоровье» отделения дневного пребывания для инвалидов; социальный работник отделения сопровождаемого проживания, оказывающий услугу по обучению пользованию техническими средствами реабилитации людям с нарушением зрения. В настоящее время в центре трудоустроены 13 инвалидов.

Как отметил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома Е.Л. Яночкин, безусловно, результаты действия программы последнее время видны каждому. Вместе с тем, не единичны случаи отсутствия комплексного подхода к созданию адаптированного пространства. Чтобы это было действительно дружественное для каждого городское пространство, нужно на каждом этапе понимать потребности физически ослабленных людей и чувствовать свою ответственность за создание того или иного элемента. Небезучастным к этому должен быть проектировщик, чтобы создать здание по всем нормам. Важность своей работы должен понимать строитель, чтобы не сделать уклон чуть больше, чем требуется, потому что так проще. Думать о физически ослабленных лицах необходимо и работнику технического надзора, чтобы не разрешить эксплуатировать объект, не соответствующий требованиям. Когда каждый проявит понимание общей цели, работа над созданием безбарьерной среды выйдет на новый качественный уровень.