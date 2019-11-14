Один день из жизни участкового

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Совместная работа началась в 15.00 с развода, на котором перед сотрудниками РУВД были поставлены определенные задачи. На повестке дня у старшего участкового инспектора Мельника – проверка охотников, проживающих на территории участка, рассмотрение заявлений и обращений борисовчан, а также работа с документами. Но сначала необходимо отнести в районный отдел Следственного комитета материалы проверки по делу о неуплате алиментов. В ходе этой достаточно длинной пешей прогулки и состоялось знакомство.

Быть участковым не скучно

До того, как Виталий Мельник начал свою службу в правоохранительных органах, три года он отработал на заводе «Автогидроусилитель». Работа за станком была неплохая, но однообразная. Виталий отслужил в армии и кардинально изменил сферу деятельности, устроившись в Борисовское РУВД.

– Мне очень повезло, что начинал работу с патрульно-постовой службы. Там пришло понимание, что такое работа в милиции и как общаться с людьми, – рассказал Виталий Анатольевич. – Сейчас с уверенностью могу сказать, что служить в милиции интересно, и, несмотря на большие объемы работы, быть участковым мне нравится.

Виталий Мельник работает в Городском отделе милиции.

– Обращений граждан много, потому что на нашем участке расположены ж/д вокзал, центральная площадь, городской парк, где любят собираться не только борисовчане, но и жители другой местности, – продолжил знакомить с нюансами профессии Виталий Анатольевич. – Кроме этого, здесь размещено много увеселительных заведений, которые также прибавляют работы.

Несмотря на то, что мы шли к райотделу Следственного комитета дворами и все время общались, дорога показалась мне очень длинной, и я была искренне рада, когда на горизонте увидела долгожданный пункт назначения. Пока ждала своего собеседника на проходной, немного перевела дух и сформулировала очередной перечень вопросов.

Участковый – от слова «участие»

Всего пару минут пробыли в здании райотдела Следственного комитета, но за это короткое время погода изменилась: пошел дождь. Я расстроилась, а Виталий Анатольевич и бровью не повел: работать приходится в любых погодных условиях.

– С какими вопросами обращаются лично к вам борисовчане? – спрашиваю, пытаясь хоть как-то отвлечься от мыслей о промокшем левом ботинке.

– Честно говоря, с разными. И нередко эти проблемы не находятся в компетенции милиции: сосед сверху заливает, коллега не ходит на работу – и разбираться идут к нам, хотя есть на то соответствующие службы, – рассказал Виталий Анатольевич.

Тем временем подошли к отделу, где участкового уже ждала одна из подучетных. У женщины, лишенной родительских прав, возникли проблемы на работе, а еще и бывший сожитель вновь обивает пороги ее дома и просится на ночлег. С подобными историями майор милиции Мельник сталкивается практически ежедневно, и каждый раз вникает в ситуацию.

Однако подобные посетители в РУВД бывают довольно редко. Гораздо чаще участковый сам наведывается к ранее судимым и обязанным лицам, проверяет охотников, навещает тех граждан, которые систематически учиняют дома скандалы. Кроме этого, приходится работать и на различных городских мероприятиях: буквально несколько дней назад милиционер дежурил во время футбольного матча.

«Участковый – он все: и оперуполномоченный, и сотрудник ИДН, и просто милиционер, и даже в некоторой степени психолог».

Основной принцип работы участкового таков: виновный должен понести наказание. Поэтому каждое заявление Виталий Анатольевич рассматривает детально и в любой ситуации действует согласно букве закона. Он никогда не остается безучастным к чужой беде и старается решить любую проблему, с которой к нему обращаются, если она находится в его компетенции.

Проанализировав кипу обращений, майор милиции Мельник озвучивает дальнейший план действий. Нам нужно решить вопрос с паспортом учащейся профессионального лицея, встретиться с женщиной, заявившей о краже кошелька, который потом нашелся, и посетить охотников для проверки условий хранения оружия. Тут же он приводит пример:

– Как-то, возвращаясь с дачи, борисовчанин, проживавший по ул. Рабочий Химик, выгрузил из машины мешок с картошкой и охотничье ружье в чехле. Картошку отнес домой, а про оружие вспомнил только на следующий день. Разумеется, там, где он оставил его накануне, ружья не оказалось. Через некоторое время оружие нашли, но за ненадлежащего его хранение мужчина получил наказание.

Последние часы работы Виталий Анатольевич провел в отделе, где занимался оформлением документов. Я решила отправиться домой, подумав, что бумажная работа – не самая интересная часть деятельности участкового.

***

Стемнело, я шла по улице, прокручивала в голове этот день и вопреки усталости радовалась, что удалось «примерить» на себя новую профессию и прикоснуться к мечте. «Как все-таки приятно общаться с человеком, который по-настоящему любит свою работу», – подумала я и поспешила сесть в маршрутку, которая как раз подошла к остановке.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора