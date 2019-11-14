В Борисове нет преград для волеизъявления избирателей

Источник материала: Единство

В период выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь была поставлена задача – обеспечить безбарьерную среду на избирательных участках вне зависимости от наличия или отсутствия среди избирателей лиц с ограниченными физическими возможностями. И речь здесь идет не только об обязательном наличии пандусов, но и об организации избирательных участков на первых этажах зданий. Кроме того, в этом году на участках впервые появились специальные кабинки, доступные для колясочников. Там низкие столы, что позволяет проголосовать, сидя в удобном положении.

Насколько эта задача выполняется, мы и попытались выяснить в сегодняшнем рейде.

Первый пункт назначения – участок для голосования № 39, расположенный в здании музыкальной школы. Оптимизм сразу вселяет наличие пандуса и широко раскрывающихся дверей. Проблем у человека с коляской здесь не возникнет.

Благодаря капитальному ремонту Дворца культуры им. М. Горького, можно с уверенностью сказать, что расположенный здесь участок для голосования № 27 является самым удобным для инвалидов-колясочников. Широкий пандус, возможность передвижения по всему зданию без проблем и специальные кабины в санузлах сразу обращают на себя внимание.

Следующим пунктом нашего рейда стала СШ № 10. Здесь, как и на предыдущих участках для голосования, все сделано для удобства людей с ограниченными возможностями и избирателей с маленькими детьми.

Участок для голосования, расположенный на территории ОАО «Борисовский ДОК» не вызывает проблем для желающих проголосовать досрочно или в день выборов. Приветливые сотрудники охраны без лишних вопросов пропускают избирателей, а в случае необходимости оказывают помощь инвалидам и пожилым людям.

— У нас все создано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли проголосовать как досрочно, так и в день выборов. Специально сделали добротный пандус, есть лупа для слабовидящих, а также специальные трафареты со шрифтом Брайля. Все для того, чтобы обеспечить людям равные возможности и комфорт, — поясняет Юрий Нистратов, председатель участковой комиссии для голосования № 41.

Нет проблем с посещением участков для голосования и в других учреждениях города.

Но, пожалуй, лучшим доказательством создания безбарьерной среды в избирательную кампанию стала инициатива ГУ «ТЦСОН Борисовского района». Перед началом досрочного голосования все 104 избирательных участка были оповещены о том, что центр оказывает сопровождение лиц с ограниченными возможностями на избирательные участки. Это касается не только инвалидов-колясочников, но и инвалидов по зрению и слуху.

Уже с первого дня досрочного голосования специалисты ТЦСОН выезжают по заявкам к таким людям и помогают им исполнить свой гражданский долг. Если же человек по объективным причинам не может попасть на участок, то к нему приедут домой. За два дня досрочного голосования осуществлено порядка десяти заявок на посещение избирательных участков. И с каждым днем количество желающих возрастает.

— Безбарьерная среда – настоятельное требование времени, — не сомневается заведующая отделением сопровождаемого проживания Борисовского ТЦСОН Инесса Максимова. – Удобно должно быть и людям с ограниченными возможностями, и мамам с колясками. И речь не только о периоде избирательной кампании. То, что мы идем навстречу людям, которые по состоянию здоровья не могут сами посетить избирательный участок, — это не только позиция государства, но и соблюдение элементарных норм морали.

Следует отметить, что специалисты центра помимо ожидания заявок, сами обзванивают своих подопечных, предлагая подобную услугу.

Надо признать, что слова благодарности от избирателей в адрес сопровождающих, а также такт и забота, с которыми происходит подобное действо, трогают сердце.

Радует, что во время избирательной кампании на участках также активно работают волонтеры БРСМ, отряда «Доброе сердце», Красного Креста и школьники. Они встречают у входа тех, кто нуждается в опеке, а также организуют полное сопровождение – от двери участка до урны с бюллетенями и обратно.

То, что удалось увидеть, вселяет уверенность, что эта незащищенная категория граждан всегда найдет поддержку со стороны властей, и убеждает в том, что в Борисове немало людей с добрыми сердцами.

Евгений Алпатов, фото автора