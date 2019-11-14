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В день выборов в Гродно организуют дополнительные автобусы
15.11.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для подвоза гродненцев к избирательным участкам 17 ноября в Гродно организуют дополнительные автобусные маршруты,
Укороченные рейсы на городских маршрутах будут ездить в микрорайоны индивидуальной жилой застройки: Лапенки — Средняя школа № 28, Комбинат строительных материалов — Зарица, Тарусичи — Фолюш, Вишневец — Улица Молодая, Табачная фабрика — Колбасино.
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Укороченные рейсы на городских маршрутах будут ездить в микрорайоны индивидуальной жилой застройки.
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