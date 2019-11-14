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Прокурор запросила для начальника управления Минздрава 7 лет колонии
15.11.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Фрунзенского района Минска стороны перешли к прениям по делу бывшего начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Прокурор попросила признать ее виновной по ч. 2.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и дать 7 лет лишения свободы.
— Я не знаю, как мне доказать, что не брала взятки, — плакала накануне в суде Людмила Реутская. — (…) Я пытаюсь всех призвать к здравому смыслу,
Сегодня суд Фрунзенского района Минска перешел к прениям сторон. Обвиняемая и свидетели допрошены, изучены письменные материалы дела и после последнего слова обвиняемой суд удалится в совещательную комнату. Процесс начался с выступления государственного обвинителя Валерии Таратынко.
— Коррупционные преступления несут собой особую повышенную общественную опасность, поскольку они медленно и изнутри подрывают прозрачную и честную деятельность госаппарата. Решение, которое примет суд в совещательной комнате, по мнению стороны обвинения, должно быть объективным, беспристрастным, но вместе с тем принципиальным в отношении любых проявлений незаконности, — с этих слов прокурор начало свое выступление.
Как указывает гособвинитель, с 2009 по 2018 год за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов Людмила Реутская от основного взяткодателя Ларисы Рубцовой, главы представительства французской фармацевтической компании Fic Medical, получила взяток на сумму в 42 тысячи рублей. А всего, по мнению обвинения, сумма взяток от представителей коммерческих структур составила 48 500 рублей.
Как отмечает в своем выступлении прокурор, Реутская в суде вину не признала. Показала, что подарки брала не как должностное лицо, а потому что дружила с Рубцовой, кресло и вентилятор от другого бизнесмена расценила как спонсорскую помощь.
— Простите, это просто нелепо! — говорит Валерия Таратынко. — Реутская выбрала позицию, чтобы избежать наказания.
Показания Ларисы Рубцовой, которую допрашивали шесть дней в суде, государственный обвинитель назвала «системными, последовательными, без единого противоречия». То, что показания Рубцовой менялись во время расследования, прокурор Валерия Таратынко объяснила тем, что два адвоката свидетеля (всего из было четыре. — Прим. TUT.BY) не оказали ей должную помощь, «их действия были неэтичными и неквалифицированными». Один из них говорил Рубцовой: «Реутскую посадят на 15 лет, как вы будете с этим жить?»
Прокурор просит суд признать Людмилу Реутскую виновной и приговорить к 7 годам лишения свободы, а также запретить ей на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Гособвинитель отмечает, что обвиняемая перечислила на счет СК преступный доход в 48 500 рублей. Кроме того она должна возместить судебные издержки в 584 рублей, iPhone, вентилятор и офисное кресло будут конфискованы как «ценности, приобретенные преступным путем».
Напомним, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава
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Прокурор попросила признать ее виновной по ч. 2.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и дать 7 лет лишения свободы.
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