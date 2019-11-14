Странный Минск. Кольцевой переулок, чудная улица Космонавтов и сквозная нумерация квартир

Источник материала: Tut.by

Вы знаете, где в Минске находится пятиэтажка, в которой всего две квартиры на подъезд? А где кольцевой переулок? TUT.BY уже писал про странные дома и улицы, вот вам новая порция удивительных примеров (некоторые подсказали читатели на форуме).

В первом подъезде — квартира № 385



Фото: Анна Крохмалюк, TUT.BY

Это Шугаева, дом 3, корпус 1. Квартиры в первом подъезде пронумерованы так: 385−416. Но куда подевались другие? Возможно, планировалась стройка дома № 3 по Шугаева, без корпусов, но что-то пошло не так.

— Надо же, живу здесь давно, но как-то не задумывался, — удивляется вопросам про необычную нумерацию местный житель.

Очень странная улица Космонавтов

Улица Космонавтов разбросана по Малиновке частями. Одна трасса улицы идет от проспекта Дзержинского к улице Слободской, ее длина чуть больше двух километров.

Вторая трасса, построенная гораздо позже — от удивительного места, где улица Космонавтов пересекается сама с собой, до Курганной. Этот участок длиной около 680 метров.

Сквозная нумерация через два дома

Дома по Сурганова 52 и 56 примыкают друг к другу.

В 52-м доме один подъезд, там последняя квартира 111. В первом подъезде 56-го дома нумерация квартир начинается с 112-й. В Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру рассказали:

— Дома были построены в разные годы. Сначала 52-й дом не планировали совмещать с 56-м. Что касается нумерации квартир, это выбор застройщика.

Перед совмещенными домами стоит дом № 54. Скорее всего, его построили раньше, чем дом № 56, поэтому он и «потерялся».



Подъезд № 1 по адресу Сурганова, 52. Последняя квартира под номером 111. Фото: Анна Крохмалюк, TUT.BY

Снова подъезд № 1, только уже по Сурганова, 56. Нумерация квартир продолжается — со 112-й. Фото: Анна Крохмалюк, TUT.BY

Чудная Старовиленская

Есть еще одна непослушная улица в Минске. Называется она Старовиленская. Одна из частей этой улицы отдалена от других почти на километр. Всего на карте города можно рассмотреть аж три куска Старовиленской (мы выделили их разными цветами).

Застройка нечетной стороны Старовиленской в историческом центре, до Сторожевской улицы, относится к XIX веку.

Подъезд с двумя квартирами

Короля 47 — пятиэтажка, во втором подъезде которой находятся всего две квартиры, тогда как в других подъездах их больше.



Фото: Анна Крохмалюк, TUT.BY

Часть помещений в этой части дома в аренду — под магазины мебели и одежды, кафе. По количеству жильцов этот подъезд остался обиженным, но плюс есть: не придется вечно воевать с соседями.

Вам нужен этот дом № 25, или тот?

Улицы Жуковского и Воронянского — совсем рядом. Так совпало, что 25-е дома по обеим улицам построены вблизи друг к другу. Дом № 25 по Воронянского построили позже — теперь он причина большой путаницы.

Похожие истории встречаются и в других точках Минска. Вот, например, дома № 13 на улицах Волоха и Коржа.

Подъезд, где квартиры на первом этаже нумеровали в последнюю очередь

Партизанский проспект, дом 33. В первом подъезде с нумерацией квартир все в порядке, а вот во втором все перепутано: их пронумеровали сначала на втором этаже, потом на третьем, а позже — на первом.



Скриншот: Яндекс. Панорамы

— Просто дом старый, раньше первый этаж был не жилой — там в советские годы было домоуправление или что-то похожее, — объясняют местные жители.

Кольцевой переулок



Скриншот: Яндекс. Карты

Хотите прогуляться по кругу? Тобольский переулок — именно такой. Здесь даже дома расположены таким образом, что напоминают эту геометрическую фигуру. Переулок находится в Северном поселке — похоже, это единственная кольцевая улочка в Минске.

А на какие странные моменты в топонимике, на улицах и в конструкции домов Минска обращали внимание вы? Пишите в комментариях на форуме или по адресу snezhana@tutby.com.