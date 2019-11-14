За убийство собственного кота житель Вилейки приговорен к году исправительных работ

Источник материала: Tut.by

15 ноября суд Вилейского района вынес приговор мужчине, который летом убил своего кота на виду у всех. Об этом сообщает пресс-служба суда.

24 июля в Вилейке на улице Городищенской женщина увидела, как мужчина бьет кошку о бордюр. Труп животного позже нашли в мусорке. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, владелец питомца. Как указано в приговоре суда, мужчина в тот день был нетрезвый.

«Проявляя пьяную удаль и бесчинствуя, в присутствии находившихся поблизости иных лиц, удерживая за задние лапы кошку, не менее трех раз с усилием ударил ее головой о бетонное ограждение мусорных контейнеров, от травм животное погибло», — указано в материалах суда.

Мужчину судили по ст. 339−1 Уголовного кодекса за жестокое обращение с животным, что повлекло смерть, и приговорили фигуранта к 1 году исправительных работ. А из зарплаты по основному месту работу у него будут удерживать 15% в доход государства (не менее одной базовой величины ежемесячно). Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.