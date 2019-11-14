Подросток ушел с урока в интернате и пропал. У прокуратуры есть претензии к учебному заведению

Источник материала: Tut.by

Шестиклассник ушел из интерната в Минске, теперь у прокуратуры есть претензии к учебному заведению. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Прокуратура Заводского района Минска установила, что из вспомогательной школы-интернат № 10 ушел шестиклассник. Это случилось на уроке русского языка. Подросток вышел из класса, а потом ушел неизвестно куда. Он пропал, позже милиция нашла его в Советском районе Минска.

Выяснилось, что у парня — психическое расстройство. За ним закреплен воспитатель по сопровождению — он тоже был на уроке, однако школьнику не помешали уйти из интерната.

Прокуратура вынесла предписание директору школы-интерната, в котором потребовала «устранить нарушения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся при организации образовательного процесса, а также причин и условий, которые способствовали таким нарушениям».