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Подросток ушел с урока в интернате и пропал. У прокуратуры есть претензии к учебному заведению

15.11.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шестиклассник ушел из интерната в Минске, теперь у прокуратуры есть претензии к учебному заведению. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Прокуратура Заводского района Минска установила, что из вспомогательной школы-интернат № 10 ушел шестиклассник. Это случилось на уроке русского языка. Подросток вышел из класса, а потом ушел неизвестно куда. Он пропал, позже милиция нашла его в Советском районе Минска.

Выяснилось, что у парня — психическое расстройство. За ним закреплен воспитатель по сопровождению — он тоже был на уроке, однако школьнику не помешали уйти из интерната.

Прокуратура вынесла предписание директору школы-интерната, в котором потребовала «устранить нарушения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся при организации образовательного процесса, а также причин и условий, которые способствовали таким нарушениям».

 
Теги: Минск
 
 
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Пропавшего парня уже нашли, у него психическое расстройство. На уроке был воспитатель по сопровождению, но школьнику не помешали уйти из интерната.
 
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