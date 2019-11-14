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Первый Международный лесной фестиваль в Полоцке

15.11.2019 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они мастерски работают с деревом, соревнуются в валке стволов на скорость и хорошо знают язык леса. Более ста представителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии собрал в Полоцке первый Международный лесной фестиваль. Его участники - студенты, будущие работники лесной отрасли. Позади конкурс "Лесоруб", где первое командное место заняла дружина Полоцкого лесного колледжа. Одним из самых сложных испытаний стало преодоление лесной тропы. На маршруте в три километра десять остановок для проверки знаний. Конкурсантам необходимо было на глаз определить объем заготовленной древесины, вспомнить латинские названия лесных обитателей, а также перейти болото по бревенчатому настилу.
 
 
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Они мастерски работают с деревом, соревнуются в валке стволов на скорость и хорошо знают язык леса. Более ста представителей из Беларуси, России, Литвы, Латвии и...
 
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