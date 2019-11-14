Экс-судья и юрист «Вечернего Могилева» публично назвал активиста «п…стом». Теперь его ждет суд

Источник материала: Tut.by

Бывшего судью, а теперь юрисконсульта газеты «Вечерний Могилев» Станислава Левченко обвиняет в публичном оскорблении ЛГБТ-активист Валентин Тишко. Левченко назвал Тишко «активным п… стом в Республике Беларусь» во время слушания в суде Минска. Лингвистическая экспертиза установила, что это оскорбление, потому Тишко собирается подавать исковое заявление на Левченко в суд.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По данным УВД администрации Первомайского района Минска, Станислав Левченко оскорбил Валентина Тишко 6 августа 2019 года в Экономическом суде Минска. Тогда рассматривался иск газеты «Вечерний Могилев» к Республиканской комиссии по оценке информационной продукции.

Станислав Левченко представлял издание, и в зале заседания назвал Тишко «известным п… стом». Тишко посчитал это оскорблением и обратился с заявлением в милицию. Там провели проверку и назначили лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: в высказывании Левченко «это активный п… ст в Республике Беларусь» имеется негативная оценка Тишко.

— В действиях Левченко С. В. усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 189 УК РБ, — указано в постановлении УВД администрации Первомайского района Минска. Тут же разъясняется, что дело о преступлении по этой статье — частное обвинение, потому подать иск за оскорбление в суд заявитель должен при желании сам.

Статья 189. Оскорбление

Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, —

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Валентин Тишко рассказал TUT.BY, что заявление о привлечении Станислава Левченко к уголовной ответственности за оскорбление он отправит в суд на днях, а также подаст иск о возмещении морального вреда.

— К сожалению, в нашей стране моральный вред тяжело измерить, как и доказать моральные страдания. Но я думаю, что подам иск на условную тысячу рублей, а там уже как решит суд, — сказал Валентин Тишко.

К слову, впостановлении УВД администрации Первомайского района Минска указано также, что милиция хотела опросить Левченко, но он отказался от дачи «каких-либо объяснений».

В чем дело



На заднем плане — Станислав Левченко. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год обвиняют в оскорбительных публикациях в адрес ЛГБТ-сообщества. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ.

Активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них. Заключение отправили в РОВД Ленинского района Могилева для решения вопроса о привлечении к административной ответственности за экстремизм.

Претензии были к двум заметкам: «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» . Они появились на сайте пару лет назад и в мае 2019 года были еще доступны, но теперь текст материалов удален.

В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже судили ), называется в материале «борцом за славянские ценности».

По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы вроде «чистоты славянской расы» и так далее.

Иконы и «голубое лобби»



На переднем плане справа — главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко. Фото: «Маяк Приднепровья»

Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко в суд не приходит. Ее сын Станислав Левченко является юрисконсультом издания, в прошлом был судьей суда Могилевского района. В отношении Станислава Левченко проводили проверку за разглашение «Вечернему Могилеву» интимной информации о суде над транссексуалом, а после вынесли выговор.

Поддержать газету на заседания приходят православные активисты. На первое слушание они принесли иконы.

Защитники газеты приходили с религиозной символикой и на другие заседания — например, в Экономический суд Минска, где «Вечерний Могилев» обжаловал решение Республиканской экспертной комиссии, которая признала, что две статьи издания содержат признаки экстремизма. Но суд отказал в удовлетворении иска, и процесс рассмотрения дела возобновили в Могилеве, а затем приостановили — для проведения лингвистической экспертизы.

В свою защиту газета также публиковала материалы. До начала слушания в Могилеве на сайте «Вечернего Могилева» появился текст , подписанный «читателем и почитателем» газеты Николаем Коротким. Он начинался так:

«[…] Сегодня будет проходить заказное неправедное судилище над свободой печати и слова, над нашим конституционным правом исповедовать свою религию и отстаивать свои убеждения, над правом защищать наши христианские ценности, над правом наших детей хранить целомудрие ума, сердца и тела до брака. […]

Сегодня в Ленинском суде Могилева будут снова распинать Христа! Не будем безразличными и теплохладными! […] Приди на суд, напиши письмо, отправь телеграмму, СМС, позвони, окажи посильную материальную помощь, помолись…»

На своем сайте «Вечерний Могилев» также опубликовал письмо-обращение своих читателей к Александру Лукашенко. Они просят его «защитить газету от террора малочисленной, но агрессивной группы гей-активистов, бесцеремонно пропагандирующих в Беларуси, как и во всем мире, свою исключительность по признаку их принадлежности к сексуально извращенному меньшинству».

До начала слушания «Вечерний Могилев» в соцсетях просил «всех, кому небезразлична судьба газеты» «оказать спонсорскую помощь для уплаты административного штрафа, который будет наложен на издание по ст. 17.11 КоАП». Издание писало также о «бесперспективности» судебных разбирательств в условиях поступившего политического заказа со стороны «голубого лобби».