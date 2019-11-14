ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-судья и юрист «Вечернего Могилева» публично назвал активиста «п…стом». Теперь его ждет суд

15.11.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывшего судью, а теперь юрисконсульта газеты «Вечерний Могилев» Станислава Левченко обвиняет в публичном оскорблении ЛГБТ-активист Валентин Тишко. Левченко назвал Тишко «активным п… стом в Республике Беларусь» во время слушания в суде Минска. Лингвистическая экспертиза установила, что это оскорбление, потому Тишко собирается подавать исковое заявление на Левченко в суд.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По данным УВД администрации Первомайского района Минска, Станислав Левченко оскорбил Валентина Тишко 6 августа 2019 года в Экономическом суде Минска. Тогда рассматривался иск газеты «Вечерний Могилев» к Республиканской комиссии по оценке информационной продукции.

Станислав Левченко представлял издание, и в зале заседания назвал Тишко «известным п… стом». Тишко посчитал это оскорблением и обратился с заявлением в милицию. Там провели проверку и назначили лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: в высказывании Левченко «это активный п… ст в Республике Беларусь» имеется негативная оценка Тишко.

— В действиях Левченко С. В. усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 189 УК РБ, — указано в постановлении УВД администрации Первомайского района Минска. Тут же разъясняется, что дело о преступлении по этой статье — частное обвинение, потому подать иск за оскорбление в суд заявитель должен при желании сам.

Статья 189. Оскорбление

Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, —

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Валентин Тишко рассказал TUT.BY, что заявление о привлечении Станислава Левченко к уголовной ответственности за оскорбление он отправит в суд на днях, а также подаст иск о возмещении морального вреда.

— К сожалению, в нашей стране моральный вред тяжело измерить, как и доказать моральные страдания. Но я думаю, что подам иск на условную тысячу рублей, а там уже как решит суд, — сказал Валентин Тишко.

К слову, впостановлении УВД администрации Первомайского района Минска указано также, что милиция хотела опросить Левченко, но он отказался от дачи «каких-либо объяснений».

В чем дело


На заднем плане — Станислав Левченко. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год обвиняют в оскорбительных публикациях в адрес ЛГБТ-сообщества. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ.

Активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них. Заключение отправили в РОВД Ленинского района Могилева для решения вопроса о привлечении к административной ответственности за экстремизм.

Претензии были к двум заметкам: «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?». Они появились на сайте пару лет назад и в мае 2019 года были еще доступны, но теперь текст материалов удален.

В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже судили), называется в материале «борцом за славянские ценности».

По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы вроде «чистоты славянской расы» и так далее.

Иконы и «голубое лобби»


На переднем плане справа — главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко. Фото: «Маяк Приднепровья»

Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко в суд не приходит. Ее сын Станислав Левченко является юрисконсультом издания, в прошлом был судьей суда Могилевского района. В отношении Станислава Левченко проводили проверку за разглашение «Вечернему Могилеву» интимной информации о суде над транссексуалом, а после вынесли выговор.

Поддержать газету на заседания приходят православные активисты. На первое слушание они принесли иконы.

Защитники газеты приходили с религиозной символикой и на другие заседания — например, в Экономический суд Минска, где «Вечерний Могилев» обжаловал решение Республиканской экспертной комиссии, которая признала, что две статьи издания содержат признаки экстремизма. Но суд отказал в удовлетворении иска, и процесс рассмотрения дела возобновили в Могилеве, а затем приостановили — для проведения лингвистической экспертизы.

В свою защиту газета также публиковала материалы. До начала слушания в Могилеве на сайте «Вечернего Могилева» появился текст, подписанный «читателем и почитателем» газеты Николаем Коротким. Он начинался так:

«[…] Сегодня будет проходить заказное неправедное судилище над свободой печати и слова, над нашим конституционным правом исповедовать свою религию и отстаивать свои убеждения, над правом защищать наши христианские ценности, над правом наших детей хранить целомудрие ума, сердца и тела до брака. […]

Сегодня в Ленинском суде Могилева будут снова распинать Христа! Не будем безразличными и теплохладными! […] Приди на суд, напиши письмо, отправь телеграмму, СМС, позвони, окажи посильную материальную помощь, помолись…»

На своем сайте «Вечерний Могилев» также опубликовал письмо-обращение своих читателей к Александру Лукашенко. Они просят его «защитить газету от террора малочисленной, но агрессивной группы гей-активистов, бесцеремонно пропагандирующих в Беларуси, как и во всем мире, свою исключительность по признаку их принадлежности к сексуально извращенному меньшинству».

До начала слушания «Вечерний Могилев» в соцсетях просил «всех, кому небезразлична судьба газеты» «оказать спонсорскую помощь для уплаты административного штрафа, который будет наложен на издание по ст. 17.11 КоАП». Издание писало также о «бесперспективности» судебных разбирательств в условиях поступившего политического заказа со стороны «голубого лобби».

Читайте также

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все началось с жалоб активиста Валентина Тишко на газету «Вечерний Могилев» за оскорбление ЛГБТ-сообщества. Теперь издание судят за экстремизм.
 
Новости дня
Новости общества
 
Каждый четвертый подросток в Беларуси задумывается о самоубийстве. У девушек такие мысли чаще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика