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Экс-судья и юрист «Вечернего Могилева» публично назвал активиста «п…стом». Теперь его ждет суд
15.11.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывшего судью, а теперь юрисконсульта газеты «Вечерний Могилев» Станислава Левченко обвиняет в публичном оскорблении ЛГБТ-активист Валентин Тишко. Левченко назвал Тишко «активным п… стом в Республике Беларусь» во время слушания в суде Минска. Лингвистическая экспертиза установила, что это оскорбление, потому Тишко собирается подавать исковое заявление на Левченко в суд.
По данным УВД администрации Первомайского района Минска, Станислав Левченко оскорбил Валентина Тишко 6 августа 2019 года в Экономическом суде Минска. Тогда рассматривался иск газеты «Вечерний Могилев» к Республиканской комиссии по оценке информационной продукции.
Станислав Левченко представлял издание, и в зале заседания назвал Тишко «известным п… стом». Тишко посчитал это оскорблением и обратился с заявлением в милицию. Там провели проверку и назначили лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: в высказывании Левченко «это активный п… ст в Республике Беларусь» имеется негативная оценка Тишко.
— В действиях Левченко С. В. усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 189 УК РБ, — указано в постановлении УВД администрации Первомайского района Минска. Тут же разъясняется, что дело о преступлении по этой статье — частное обвинение, потому подать иск за оскорбление в суд заявитель должен при желании сам.
Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, —
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Валентин Тишко рассказал TUT.BY, что заявление о привлечении Станислава Левченко к уголовной ответственности за оскорбление он отправит в суд на днях, а также подаст иск о возмещении морального вреда.
— К сожалению, в нашей стране моральный вред тяжело измерить, как и доказать моральные страдания. Но я думаю, что подам иск на условную тысячу рублей, а там уже как решит суд, — сказал Валентин Тишко.
К слову, впостановлении УВД администрации Первомайского района Минска указано также, что милиция хотела опросить Левченко, но он отказался от дачи «каких-либо объяснений».
В чем дело
Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год
Активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них. Заключение отправили в РОВД Ленинского района Могилева для решения вопроса о привлечении к административной ответственности за экстремизм.
Претензии были к двум заметкам:
В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже
По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы вроде «чистоты славянской расы» и так далее.
Иконы и «голубое лобби»
Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко в суд не приходит. Ее сын Станислав Левченко является юрисконсультом издания, в прошлом был судьей суда Могилевского района. В отношении Станислава Левченко проводили проверку за разглашение «Вечернему Могилеву» интимной информации о суде над транссексуалом, а после вынесли выговор.
Поддержать газету на заседания приходят православные активисты. На первое слушание они принесли иконы.
Защитники газеты приходили с религиозной символикой и на другие заседания — например, в Экономический суд Минска, где «Вечерний Могилев»
В свою защиту газета также публиковала материалы. До начала слушания в Могилеве на сайте «Вечернего Могилева»
«[…] Сегодня будет проходить заказное неправедное судилище над свободой печати и слова, над нашим конституционным правом исповедовать свою религию и отстаивать свои убеждения, над правом защищать наши христианские ценности, над правом наших детей хранить целомудрие ума, сердца и тела до брака. […]
Сегодня в Ленинском суде Могилева будут снова распинать Христа! Не будем безразличными и теплохладными! […] Приди на суд, напиши письмо, отправь телеграмму, СМС, позвони, окажи посильную материальную помощь, помолись…»
На своем сайте «Вечерний Могилев» также
До начала слушания «Вечерний Могилев»
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Все началось с жалоб активиста Валентина Тишко на газету «Вечерний Могилев» за оскорбление ЛГБТ-сообщества. Теперь издание судят за экстремизм.
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