Что делать с чеками «Имущество»?

Источник материала: Газета Авангард





В настоящее время возникает немало вопросов по именным приватизационным чекам «Имущество». Ответы на наиболее частые «Авангард» попросил дать отдел экономики райисполкома.

Можно ли в настоящее время получить ИПЧ «Имущество»?

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10.04.1995 №3703-XII были определены сроки выдачи ИПЧ «Имущество» до 01.07.1997 года. Те граждане, которые в установленные сроки не успели получить ИПЧ «Имущество», потеряли свое право на их получение. То есть, если у вас на руках осталось свидетельство о размере квоты (количестве) ИПЧ «Имущество», но сам сертификат ИПЧ «Имущество» вами в установленный срок получен не был, то получить его сегодня невозможно.

Как поступить, если сертификат ИПЧ «Имущество» был утерян? Утрачивается ли право на ИПЧ «Имущество»?

Утрата сертификата не влечет за собой утрату прав собственности. В этом случае сертификат может быть восстановлен по заявлению гражданина, направленному в ОАО «АСБ Беларусбанк». Услуга по выдаче дубликата является платной.

Когда завершается срок обращения чеков?

Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 28.02.2019 №134 установил срок обращения чеков «Имущество» по 31.12.2020 года.

Будет ли денежная компенсация неиспользованных чеков «Имущество»?

Законом от 06.07.1993 «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» преду-смотрено, что по истечении срока обращения приватизационных чеков, который продлевается неоднократно, не использованные владельцем чеки могут быть предъявлены для погашения, а срок и порядок выплаты компенсации за неиспользованные чеки и их стоимость устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом страны. Компенсации будут подлежать только лично начисленные ИПЧ «Имущество». Приобретенные или подаренные чеки компенсации не подлежат.

Сколько стоит ИПЧ «Имущество» на сегодняшний день? Какова его рыночная цена?

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2005 №756 определена номинальная стоимость ИПЧ «Имущество» – 44 копейки. Рыночную стоимость определить невозможно, так как продажа ИПЧ «Имущество» сегодня не актуальна, потому что лица, приобретшие таким образом чеки, в дальнейшем не смогут их использовать.

Как сегодня можно распорядиться ИПЧ «Имущество»?

Есть несколько способов:

• обменять на принадлежащие государству акции открытых акционерных обществ;

• передать в распоряжение доверенного лица или организации на договорных условиях;

• завещать;

• продать, но данный способ не актуален, так как лица, приобретшие таким образом чеки, в дальнейшем не смогут их использовать.

Как обменять ИПЧ «Имущество» на акции открытых акционерных обществ?

Порядок обмена следующий:

1. Обратиться в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию. В г. Гомеле следует обращаться по адресам: ул. Фрунзе, 6а – филиал №300/операционная служба; ул. Жукова, 40а – отделение №300/205; пр. Космонавтов, 32 – филиал №302/операционная служба; ул. Барыкина, 94 – отделение №302/226.

В районах следует обращаться в подразделения банка, расположенные в райцентрах.

2. Ознакомиться с перечнем обществ (он имеется в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», а также на сайте комитета «Гомель-облимущество»), акции которых предлагаются к обмену на ИПЧ «Имущество», и сделать выбор.

3. Предъявить документы (паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат ИПЧ «Имущество») и произвести обмен согласно списку предприятий, акции которых обмениваются на ИПЧ «Имущество» в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный (чековый) счет гражданина (количество ОАО, акции которых предлагаются к обмену в отдельных филиалах банка, варьируется от 39 до 43).

Следует помнить, что вложить можно чеки:

• лично начисленные;

• полученные по дарению от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты – не более 250 чеков.

Подаренные чеки должны быть перечислены на сертификат гражданина, производящего обмен.

При обмене ИПЧ «Имущество», переоформленных от близких родственников, предъявлять подтверждающие родство документы не требуется. Но сообщение ложных сведений может привести к тому, что сделку признают недействительной.

Рассматривается ли вариант дарения?

Можно близким родственникам. Но, как говорилось ранее, в дальнейшем одаряемый сможет обменять на акции только 250 подаренных ИПЧ «Имущество». Подаренные чеки нужно переоформить в любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанка», выполняющем операции с ИПЧ «Имущество». При себе необходимо иметь паспорт, сертификат ИПЧ «Имущество» и уплатить государственную пошлину (на текущий момент – 0,03 базовой величины). С 01.01.2019 базовая величина установлена в размере 25,5 рубля.

Затем сообщить работнику банка номер чекового счета, на который необходимо перевести ИПЧ «Имущество», а также их количество. Присутствие одаряемого при выполнении переоформления необязательно, если у него есть специальный чековый счет и вам известны его реквизиты.

Одними гражданами чеки вложены в акции акционерных обществ, а другими – в акции специализированных инвестиционных фондов (СИФов). Можно ли вернуть чеки, вложенные в акции?

Законодательством не предусмотрен механизм возврата ИПЧ «Имущество», вложенных в акции акционерных обществ. Это объясняется тем, что после совершения обмена ИПЧ «Имущество» на акции чеки поступают на специальный чековый счет комитета «Гомельоблимущество» для погашения, а погашенные чеки возврату не подлежат.

В свою очередь вернуть ИПЧ «Имущество», вложенные в акции СИФов, можно. Для возврата чеков, вложенных в акции СИФ «Славнефть», необходимо обратиться с заявлением в Главное управление Министерства финансов по Гомельской области (246050 г. Гомель, ул. Гагарина, 17, тел. 8-0232-25-97-06), а вложенных в акции СИФ «ПРИФ» – в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел.: 8-017-286-06-28, 334-04-23).

Как вернуть ИПЧ «Жилье», которые были ранее обменены на ИПЧ «Имущество»?

Сегодня данная операция невозможна, т.к. положение «О порядке переоформления чеков «Имущество» на чеки «Жилье» постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства финансов, Министерства юстиции и Госкомимущества Рес-публики Беларусь от 04.04.2007 №18/8/16/53/34/26 утратило силу.

Кроме того, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 07.06.2005 №6 после 01.01.2007 года могут находиться в обращении и использоваться только перерегистрированные чеки «Жилье».

Можно ли использовать чеки для приватизации жилья?

Нет, согласно действующему законодательству, ИПЧ «Имущество» могут быть использованы только для приобретения приватизируемых государственных объектов (акций, долей, паев в имуществе таких объектов).

Если у вас возникли вопросы, их можно задать по телефонам: 8-0232-70-13-15, 70-13-68 или направить по электронной почте control@gomeloblim.gov.by.

Подготовила Карина РЯБИНИНА