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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Миорском районе правоохранители всю ночь искали двух потерявшихся восьмиклассников С сообщением о пропаже детей в местный РОВД обратились родители. Как выяснилось, пропавшие одноклассники одной из миорских школ утром ушли в школу, но занятия...

С сообщением о пропаже детей в местный РОВД обратились родители. Как выяснилось, пропавшие одноклассники одной из миорских школ утром ушли в школу, но занятия прогуляли. Из-за боязни получить заслуженный нагоняй друзья решили уйти из дома и спрятались на сеновале в деревне Силово. Именно там их и нашли сотрудники милиции. С ребятами все в порядке.