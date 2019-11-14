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В Миорском районе правоохранители всю ночь искали двух потерявшихся восьмиклассников

15.11.2019 13:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С сообщением о пропаже детей в местный РОВД обратились родители. Как выяснилось, пропавшие одноклассники одной из миорских школ утром ушли в школу, но занятия прогуляли. Из-за боязни получить заслуженный нагоняй друзья решили уйти из дома и спрятались на сеновале в деревне Силово. Именно там их и нашли сотрудники милиции. С ребятами все в порядке.
 
 
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С сообщением о пропаже детей в местный РОВД обратились родители. Как выяснилось, пропавшие одноклассники одной из миорских школ утром ушли в школу, но занятия...
 
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