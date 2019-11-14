Власти наконец решили, как будут убирать горы мусора возле подземных переходов в Минске

Источник материала: Tut.by

Предприниматели, которые работают в подземных переходах, теперь должны собирать мусор у себя, а не складывать на улице. У них будут забирать отходы прямо из перехода и увозить на полигон. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Предпринимателям, у которых есть магазины или точки общепита в подземных переходах Минска, выдадут пакеты для мусора. Операторы по обращению с отходами будут забирать заполненные пакеты прямо из торговых точек и кафе в переходе, мусор они увезут на захоронение и переработку.

Услуга платная, с фиксированной абонентской платой — это поможет избежать ситуации, когда договор заключается на вывоз меньшего объема мусора, а излишки из магазина или точки общепита выбрасывают на улицу возле перехода или в контейнеры близлежащих домов.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Не нужны будут контейнерные площадки как места сбора отходов от субъектов хозяйствования, работающих в подземных переходах. А это экономия средств на их строительстве и дальнейшем обслуживании. Если эксперимент пройдет удачно, распространим его и на мелкие объекты, расположенные во встроенных и пристроенных помещениях в жилых домах, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Напомним, больше года назад мы писали об этой проблеме, тогда речь шла об участках возле переходов у станции метро «Пушкинская» и «Каменная горка». В других районах города, где в переходах много точек торговли и общепита, такая ситуация также не в новинку. Мусор скапливается в течение дня, а убирает его только ночью «Горремавтодор». Бизнесмены же ставить контейнеры для себя не спешили.