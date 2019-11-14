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Хмуро и сыро. Погода в Гомеле в эти недовыходные

15.11.2019 14:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот, казалось бы, пятница, а с настроением что-то не то. Отдыхом насладиться все равно не удастся, так как на этой неделе, напоминаем, нам положен лишь один выходной суббота-то рабочая! С погодой, кстати, тоже полная ерунда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ближайшие дни гомельчан ждет капризная и неуютная осенняя погода.

В субботу днем +8°С, пасмурно.

В воскресенье на пару градусов теплее, дожди.

Хороших недовыходных, друзья… И не забывайте, что завтра на работу.

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На этой неделе, напоминаем, нам положен лишь один выходной. С погодой тоже полная ерунда.
 
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