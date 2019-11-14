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Хмуро и сыро. Погода в Гомеле в эти недовыходные
15.11.2019 14:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот, казалось бы, пятница, а с настроением что-то не то. Отдыхом насладиться все равно не удастся, так как на этой неделе, напоминаем, нам положен лишь один выходной суббота-то рабочая! С погодой, кстати, тоже полная ерунда.
В ближайшие дни гомельчан
В субботу днем +8°С, пасмурно.
В воскресенье на пару градусов теплее, дожди.
Хороших недовыходных, друзья… И не забывайте, что завтра на работу.
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На этой неделе, напоминаем, нам положен лишь один выходной. С погодой тоже полная ерунда.
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