Маленькие «солнышки» радовались каждой новой встрече

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Дети с самого утра резвились и каждый день радовались новой встрече. Однако в лагере есть свои правила, и необходимо было соблюдать режим. Сперва – зарядка в спортивном зале со специальным инвентарем, затем – сытный завтрак, и только потом – развлечения. Это время дети проводили в свое удовольствие: рукодельничали, лепили из глины и пластилина фигурки, ставили спектакли, рисовали, пели, посещали музеи, слушали забавные истории, а также играли в настольные игры. Затем маленькие «солнышки» обедали и отправлялись на прогулку по школьному саду. После того, как вдоволь нагулялись, наступало время отдыха, то есть тихий час, а потом вновь наслаждались играми до прихода родителей.

– Лагерь имеет преимущество – график. Дети находились под присмотром учителей с 8 утра до 16.30, но скучать не приходилось. Мы посетили Борисовский центр экологии и туризма, краеведческий музей, побывали на праздничном концерте «Ура, каникулы!», организованном в сельском Доме культуры в честь начала осеннего отдыха, – сообщила педагог-организатор школы А.С. Лях. – Кроме этого, детей здесь очень хорошо кормили: они были обеспечены сытным и плотным завтраком, обедом и полдником.

Третьеклассница Лера Демидчик с удовольствием поделилась своими впечатлениями от посещения лагеря:

– Очень рада, что отдохнула на осенних каникулах именно здесь, ведь рядом были одноклассники и друзья. Это было похоже на учебный день, только без уроков. В «Солнышке» вкусно кормили, а после обеда давали сладкий десерт. Ежедневно для нас организовывались разные игры. «Шар-мания», к примеру, мне понравилась необычными путешествиями и призами, которые участники получили в конце. Зимние каникулы я точно буду проводить в школьном лагере.





Е. ЯКУБОВСКАЯ, учащаяся 10 класса ГУО «Староборисовская средняя школа Борисовского района»