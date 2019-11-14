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Во Дворце культуры прошел день призывника

15.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С напутственным словом перед молодежью выступил начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской области подполковник Сергей Коваленко. Офицер напомнил о высокой ответственности будущих защитников Родины и о доб-росовестном выполнении воинского долга в период прохождения службы. Добрые пожелания призывникам передали также представители рай-
исполкома, общественных объединений «Белая Русь» и БРСМ, офицеры частей гарнизона.

На торжественное мероприятие были приглашены выпускники Борисовской оргструктуры ДОСААФ, недавно прошедшие обучение по военно-учетной специальности. Заместитель председателя оргструктуры Александр Миронов рассказал присутствующим о работе с курсантами-призывниками и вручил лучшим выпускникам почетные грамоты оборонного общества.

В заключение с небольшой концертной программой перед молодежью выступили солисты эстрадной группы городского Дворца культуры, а учащиеся класса патриотической направленности средней школы №16 продемонстрировали свои умения, выполнив строевые приемы.

Наш корр., фото Марии КУРЧЕНОК

 
 
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Этот праздник состоялся в период отправки новобранцев в войска по инициативе руководства Борисовского райисполкома.
 
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