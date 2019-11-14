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Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

15.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе историко-краеведческого музея прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

В работе конференции приняли участие заместитель председателя, главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Василий Демчихин, председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Логунова.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

С докладом о работе райкома профсоюза работников культуры,  информации, спорта и туризма выступила председатель районного комитета профсоюза Ольга Попкова. Она рассказала о деятельности  райкома и первичных профсоюзных организаций за период с октября 2015 года по 2019-й.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

В ходе мероприятия были представлены отчеты ревизионной и мандатной комиссий, прошли выборы лидера и членов структур профсоюза работников культуры,  информации, спорта и туризма. Возглавить его  в очередной раз доверено Ольге Попковой. Также были избраны  делегаты на отчетно-выборные конференции районного объединения организаций профсоюзов и Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.  По итогам отчетов делегаты признали работу райкома профсоюза удовлетворительной.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Почетную грамоту Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Василий Демчихин вручил Ольге Попковой, благодарность объявлена Кристине Устиненко, бухгалтеру райкома профсоюза. Как отметил Василий Ефимович, профсоюзы – связующее звено между работником и нанимателем. Профсоюзному активу он пожелал успехов, инициативы и творчества.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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На базе историко-краеведческого музея прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция районной организации Белорусского профсоюза работников...
 
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