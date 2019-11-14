10 вопросов о пневмонии. Как не заболеть, чем от нее привиться и почему нельзя переносить на ногах

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что последние годы уровень заболеваемости пневмонией держится на одном уровне, эта болезнь считается достаточно коварной. У многих ее находят во время рутинной ежегодной флюорографии в поликлинике. Перед сезоном ОРВИ и гриппа врач общей практики 4-й городской поликлиники Гродно Полина Кирко рассказала, можно ли от пневмонии привиться, как ее выявляют и лечат и почему болезнь нельзя переносить на ногах.



Врач общей практики 4-й городской поликлиники Гродно Полина Кирко. Фото: из личного архива медика

Пневмония — это осложнение гриппа? — Пневмония — это инфекционно-воспалительный процесс в легких с поражением альвеол. Он возникает как после ОРВИ, так может появиться и без симптомов ОРВИ и гриппа. Если пневмония вызвана бактериями, чаще пневмококками, то она начинается с ярких симптомов: у пациента будет высокая температура — 39−40 градусов, кашель, боль в грудной клетке. В таком случае человек сразу чувствует недомогание, у него снижается давление, может быть одышка и дыхательная недостаточность. Если пневмонию вызвал вирус, а это может быть и аденовирус, и респираторно-синцитиальный вирус, вирус гриппа и парагриппа, то болезнь может начаться с симптомов ОРВИ. У вирусной пневмонии, если это не грипп, более стертое течение: у человека может не быть высокой температуры, кашель возникает постепенно, боль в грудной клетке тоже появляется не сразу, но есть общая слабость и недомогание. Еще пневмонию могут вызвать грибы, в основном у лиц с иммунодефицитом, или внутриклеточные возбудители — микоплазмы. Последние провоцируют атипичную пневмонию.

У взрослого и ребенка пневмония себя проявляет одинаково? — То, как себя проявит пневмония, зависит от иммунного статуса человека. У людей с иммунодефицитом пневмонии более тяжелые и симптомы неочевидные. У ребенка нет такого кашлевого рефлекса, как у взрослого, поэтому в случае с детьми при пневмонии у них сразу начинается дыхательная недостаточность, одышка, втягивание грудной клетки на вдохе, может быть посинение или побледнение носогубного треугольника и высокая температура. У детей при пневмонии кашля сразу может не быть.

Фото: Reuters У взрослого все рефлексы развиты хорошо. Однако сейчас встречаются и атипичные пневмонии, когда нет кашля и человека вообще ничего не беспокоит. Такие пневмонии выявляют во время флюорографии. Медики замечают на снимке легких затемнение и начинают человека обследовать дальше и лечить. У пожилых людей также более стертое течение пневмонии из-за меньшего иммунного ответа организма. У них кашель может быть не так выражен, температура тоже может быть невысокой.

Как можно заразиться пневмонией? — Чаще всего пневмонией заражаются воздушно-капельным путем. Например, кто-то, кто болен пневмонией, чихнул — и мы этот аэрозоль вдохнули через нос или рот. При этом стать источником заражения пневмонией может человек, который сам даже не знает, что болен. Заболеет человек пневмонией или нет, зависит от того, ослаблен ли его иммунитет и какое количество вируса или бактерий он вдохнул. Если количество вируса или бактерий большое, то велика вероятность заболеть. Если малое, то организм может справиться с вирусами и бактериями сам, ведь у нас есть рефлекторные защитные механизмы — чихание и кашель. И мы ими можем прогнать вирус или бактерию из организма на первоначальной стадии.

Как в поликлинике ее диагностируют? — Чтобы выявить пневмонию, человеку делают рентгенографию грудной клетки. Также нужно сдать общий анализ крови и посмотреть, повышены ли СОЭ, лейкоциты, есть ли сдвиг лейкоцитарной формулы (увеличение палочкоядерных нейтрофилов). В биохимическом анализе крови при пневмонии повышается уровень С-реактивного белка. Если СОЭ увеличено не сильно, есть небольшой лейкоцитоз, но нет кашля и одышки, нормальное артериальное давление, то это, скорее всего, не пневмония или атипичное ее течение.

Фото: Reuters При пневмонии в случае осложнения могут быть изменения и в общем анализе мочи: увеличится количество лейкоцитов и повысится уровень белка.

Пневмонию всегда нужно лечить в больнице или можно дома? — Пневмонию лечат и в больнице, и амбулаторно — все зависит от тяжести заболевания. Есть большие и малые критерии пневмонии. Если у пациента присутствует хотя бы один из больших критериев, то человека направляют в больницу. Большими критериями считается дыхательная недостаточность и необходимость в искусственной вентиляции легких, увеличение поражения легкого более чем на 50% за двое суток, септический шок, острая почечная недостаточность. В любом случае госпитализируют беременных и лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Если есть два малых критерия, пациенту также показано лечение в стационаре. Малые критерии — это частота дыхания более 30 вдохов в минуту, нарушение сознания, насыщение артериальной крови кислородом менее 90%, частый пульс, верхнее число давления ниже 90 мм ртутного столба, двустороннее или многоочаговое поражение легких. Врачу в поликлинике очень важно обратить внимание именно на частоту дыхания пациента и артериальное давление.

Как пневмонию лечат? — Пневмонию лечат антибиотиками. Безусловно, лучше всего сделать посев мокроты и узнать, какие именно возбудители заболевания и на какой антибиотик они отреагируют. Но проблема в том, что результата посева можно ждать неделю, а лечить человека нужно сейчас, потому что при пневмонии каждый день на счету. Поэтому пневмонию начинают лечить антибиотиками широкого спектра действия. Если в течение трех суток человеку не становится лучше, антибиотики меняют.

Какой период времени болеют пневмонией? — Пневмонией обычно болеют от недели до двух. После выздоровления еще могут быть остаточные явления в легких, а сам по себе очаг заболевания может проходить до двух месяцев.

Почему пневмонию опасно переносить на ногах? — Если пневмонию не лечить, то у человека могут возникнуть осложнения. Например, в легких появится очаг нагноения — абсцесс, также воспаление может перейти на плевру и начнется плеврит. Из-за пневмонии может быть дыхательная недостаточность, менингит, эндокардит, гломерулонефрит (заболевание почек, связанное с поражением клубочков), а в запущенном состоянии она может привести к летальному исходу. В мире погибает около 15% детей, больных пневмонией, в возрасте до пяти лет.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Приведет ли пневмония к летальному исходу, зависит от состояния иммунной системы человека, того, насколько она тяжело протекает и своевременно ли начата терапия. Из-за пневмонии бывают и такие серьезные осложнения, как сепсис и септический шок, когда идет заражение крови, может быть ДВС-синдром, когда в крови начинается диссонанс между свертыванием и разжижением, и человек погибает от того, что во всех органах появляются тромбы или кровоизлияния.

Можно ли от нее привиться? — Наиболее частые возбудители пневмонии — пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма. От пневмококка и гемофильной палочки есть прививки. Вакцинировать можно и детей, и взрослых. Детям в зависимости от возраста делают две или три прививки, взрослому — одну. Ежегодная прививка против гриппа тоже считается своеобразной профилактикой пневмонии, потому что ее вызывает и грипп. Прививку против пневмококковой и гемофильной инфекции за счет средств из госбюджета делают людям из группы риска: пациентам с иммунодефицитами, детям, которые часто болеют, всем, кто состоит на диспансерном учете по поводу серьезных хронических заболеваний. Остальные ее могут сделать платно. Во время прививки у человека не должно быть инфекционных заболеваний, все хронические болезни должны быть в стадии ремиссии. Врач обязательно перед процедурой осматривает человека и измеряет ему температуру тела.

Как не заболеть пневмонией? — Детям материнский иммунитет обеспечивает грудное вскармливание, поэтому важно кормить грудью не меньше года. Тогда дети меньше болеют и они защищены от многих инфекций. Чтобы не заболеть пневмонией, важно постоянно после того, как вы вернетесь с улицы домой, мыть руки, после посещения многолюдных мест — промывать нос соляным раствором. Также нужно избегать переохлаждений, одеваться по погоде, часто делать влажную уборку дома, проветривать помещение, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. Систематическое употребление алкоголя в больших дозах снижает иммунитет.