В прошедшие сутки средняя температура в Пинске и районе была на 8 градусов выше средних многолетних значений

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и Пинского района сохранялась очень теплая с кратковременным дождем погода. Средняя за сутки температура воздуха составила +10ºС, что на 8 градусов выше средних многолетних значений.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем столбики термометров достигнут значений 8-13 выше нуля.

В воскресенье и понедельник характер погоды существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами образуется слабый туман. Ветер юго-восточный, в понедельник – порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 7 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.

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