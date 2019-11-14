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В прошедшие сутки средняя температура в Пинске и районе была на 8 градусов выше средних многолетних значений
15.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем столбики термометров достигнут значений 8-13 выше нуля.
В воскресенье и понедельник характер погоды существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами образуется слабый туман. Ветер юго-восточный, в понедельник – порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 7 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
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В прошедшие сутки средняя температура в Пинске и районе была на 8 градусов выше средних многолетних значений
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