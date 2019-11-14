«Наверное, думают, что создают «английские газоны». В Витебске косят траву в середине ноября

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что уже середина ноября, работники ЖКХ в областном центре продолжают борьбу с травой, пишет «Витебский курьер».





Жительница дома № 31 на улице Богдана Хмельницкого рассказала, что коммунальники косят лужайку на аллее и после того, как завершился теплый сезон:

— Наверное, не все могут смириться, что лето давно закончилось, и продолжают косить траву газонокосилками. Как начали косить в мае, так, похоже, до первых сугробов будут стричь траву под корень и думать, что создают таким образом в городе «английские газоны».

По словам витеблянки, целесообразность такой работы понять сложно:

— Это больше похоже на «дело ради дела».

К слову, в этом году многие горожане жаловались на то, что даже аккуратные лужайки рядом с их домами косили ручными бензокосами так, что не оставляли на них ничего живого. Из-за этого, к примеру, на улице «Правды» зеленая зона превратилась в «пустыню».