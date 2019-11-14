ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наверное, думают, что создают «английские газоны». В Витебске косят траву в середине ноября

15.11.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что уже середина ноября, работники ЖКХ в областном центре продолжают борьбу с травой, пишет «Витебский курьер».


Жительница дома № 31 на улице Богдана Хмельницкого рассказала, что коммунальники косят лужайку на аллее и после того, как завершился теплый сезон:

— Наверное, не все могут смириться, что лето давно закончилось, и продолжают косить траву газонокосилками. Как начали косить в мае, так, похоже, до первых сугробов будут стричь траву под корень и думать, что создают таким образом в городе «английские газоны».

По словам витеблянки, целесообразность такой работы понять сложно:

— Это больше похоже на «дело ради дела».

К слову, в этом году многие горожане жаловались на то, что даже аккуратные лужайки рядом с их домами косили ручными бензокосами так, что не оставляли на них ничего живого. Из-за этого, к примеру, на улице «Правды» зеленая зона превратилась в «пустыню».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Как начали косить в мае, так, похоже, до первых сугробов будут стричь траву под корень и думать, что создают таким образом в городе «английские газоны», - горько...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 15 ноября на водоёмах Беларуси запрещен лов ряпушки европейской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • лакоста дисконт интернет в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика