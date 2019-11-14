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«Наверное, думают, что создают «английские газоны». В Витебске косят траву в середине ноября
15.11.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что уже середина ноября, работники ЖКХ в областном центре продолжают борьбу с травой,
Жительница дома № 31 на улице Богдана Хмельницкого рассказала, что коммунальники косят лужайку на аллее и после того, как завершился теплый сезон:
— Наверное, не все могут смириться, что лето давно закончилось, и продолжают косить траву газонокосилками. Как начали косить в мае, так, похоже, до первых сугробов будут стричь траву под корень и думать, что создают таким образом в городе «английские газоны».
По словам витеблянки, целесообразность такой работы понять сложно:
— Это больше похоже на «дело ради дела».
К слову, в этом году многие горожане жаловались на то, что даже аккуратные лужайки рядом с их домами косили ручными бензокосами так, что не оставляли на них ничего живого. Из-за этого, к примеру, на улице «Правды» зеленая зона превратилась в «пустыню».
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«Как начали косить в мае, так, похоже, до первых сугробов будут стричь траву под корень и думать, что создают таким образом в городе «английские газоны», - горько...
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