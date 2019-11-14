«У вас нет на уроках ноутбуков. Это удивительно». Впечатления шведского школьника об учебе в Минске

Источник материала: Tut.by

«Когда родители и друзья узнали, что я лечу в Минск, честно говоря, забеспокоились. Многие думают, что Беларусь — это другая Россия, но я знал: вы независимая страна. Правда, это почти вся информация, которую можно найти в интернете. Наши студенты часто ездят по обмену в Индию и Малави, а в Минске мы еще не были. Так почему не воспользоваться шансом? TUT.BY и Шведский институт предложили мне, студенту Globala Gymnasiet в Стокгольме, и ученице минской гимназии поменяться местами на несколько дней — и вот что из этого вышло». Встречайте — Оливер Цеттерберг в Беларуси.

Партнер проекта Швеции есть чему научить, а Беларуси — показать. Вместе с официальным сайтом Швеции на русском языке мы подготовили проект, в котором обычные школьники расскажут, что их больше всего удивило в системе образования другой страны, что нужно срочно перенять и что они могут предложить сверстникам из другой страны.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Что я знал о Беларуси до того, как приземлился самолет? Немного. На самом деле шведские СМИ часто упоминают Россию и Украину, а заметки про Беларусь встречаются редко. Если они есть, только про хоккей. В интернете информации тоже мало: про климат, население, а хотелось бы почитать, как живут обычные белорусы, что им интересно, где проводят время. Наверное, поэтому многие шведы думают, что есть Россия, а Беларусь — это «другая Россия».

Лично я почти не переживал перед полетом в Минск, а вот мои родители и друзья — сильно. Позже окажется, что зря.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Почему меня вообще заинтересовала учеба в Минске? Мне 18 лет, я студент Globala Gymnasiet в Стокгольме. Это одно из престижных учебных заведений, которое занимается проблемами экологии, а мой основной профиль — социальные науки. Наши студенты уже ездили по обмену в Индию, Малави, и я тоже должен был улететь в Африку, но не смог. И вдруг подвернулась такая возможность. Круто же посмотреть, как учатся в Беларуси, увидеть, чем отличается система образования, услышать, что белорусские гимназисты думают о проблемах экологии и феминизме! Я только задал пару вопросов своему куратору и сказал: «Yeah, why not?». Можно сказать, согласился спонтанно, но для меня важно было поучаствовать в этом проекте.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





На первый взгляд, Минск — серый город, одинаковые и типичные здания, не хватает какой-то яркости. Например, как на тусовочной улице Октябрьской, где много интересных граффити. Но мне нравятся широкие улицы, здесь столько места для людей! А еще цепляет совершенно не похожая на Швецию архитектура, множество зелени и удивительно, как у вас тепло (Оливер приезжал в конце октября. — Прим.TUT.BY).

— Стереотипы, что Беларусь холодная и закрытая страна, рушатся, — смеются мои преподаватели Эмма и Шарлотта, которые прилетели в Минск вместе со мной.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Конечно, я немного волновался перед тем, как пойти на уроки в Лицей БГУ. Смогу ли все понять и выполнить задание? Было интересно узнать, есть ли в столовой вегетарианское меню? Дело в том, что десять лет назад ученики Globala Gymnasiet, где я учусь, предложили отказаться от мяса. Вообще. В гимназии довольно демократичные правила: ученики могут что-то предлагать — и, скорее всего, их услышат. Так было и с вегетарианским меню. Это не значит, что все резко стали вегетарианцами. Кто-то ест мясо дома, но в гимназии — нет. У нас во время ланча стоит несколько тарелок, что хочешь, то и выбирай: рис, кускус, овощи, салаты, бобы, чечевица.

Я стал вегетарианцем этим летом, так что у меня небольшой стаж. Если бы приехал в Минск год назад, смог бы есть все подряд, а сейчас сложно найти что-то для себя. Кроме мяса не ем еще грибы. Пробовал белорусские драники без бекона — вкусно, наверное, с мясом было бы еще лучше.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Мне нравится, как выглядит Лицей БГУ — и снаружи, и внутри. Шведские и белорусские подростки мало чем отличаются: любят слушать музыку, спорить, и приятно было узнать, что здесь многие смотрели выступление Греты [Тунберг]. Наверное, только во мнениях мы разошлись. Мои одноклассники поддерживают Грету, белорусам же ее речь показалась немного театральной, наигранной.

Урок математики в Лицее БГУ очень интересный, и, кажется, уровень у вас выше. В первые минуты растерялся и не сразу понял, что происходит. Студенты по одному выходили к доске и что-то писали перед всем классом. Мои одноклассники точно бы запротестовали, если бы это произошло в Швеции. Почему? Вся работа на уроке построена так, что ребята разделены на группы, мы много обсуждаем внутри группы. Преподаватель сам пишет на доске, а потом спрашивает что-то у класса. Как правило, вопросы задают всем, редко конкретному ученику, если хочешь — можешь ответить.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Еще одно существенное отличие — школьники в Беларуси на уроках не пользуются ноутбуками. Это удивительно. Нам макбуки на три года выдает гимназия, в них есть интернет, можно сидеть в социальных сетях, но это отвлекает от занятий. Лично я конспектирую уроки или в блокноте, или ноутбуке. Насколько понял, белорусские школьники не очень довольны новым правилом: во время уроков им запретили пользоваться мобильными телефонами. В Швеции это ограничение появилось два года назад, но каждое заведение само решает, как быть. Некоторые утром забирают телефон, а вечером отдают, в моей гимназии это правило не работает. Телефоном можно пользоваться, но зачем? Есть же ноутбук, а мобильный нужен только для звонков.

Уроки в Лицее БГУ действительно интересные, видно, что ребята увлечены учебой, у них крутые преподаватели, это здорово, это заряжает.

Немного удивило: девочки и мальчики там занимаются на физкультуре отдельно. Позже мне объяснили, что так не везде, а то я уже начал рассуждать о равных правах. Сложилось впечатление, что тема феминизма не очень популярна в Беларуси, ее обсуждают мало, а ведь это так интересно. Жаль, было мало времени, чтобы услышать больше мнений подростков о феминизме.

Например, шведские студенты спокойно могут с учителем обсудить не только феминизм, но и ЛГБТ. Мы говорим: пары могут быть разными и семья — это не только папа и мама, это могут быть два мужчины. Вы же, наверное, знаете, что в Швеции в 2009 году узаконили однополые браки?

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





И в Беларуси, и в Швеции в школах учат английский язык. Как рассказала ученица минской гимназии Даша, которая выбрала гуманитарный профиль, у нее семь уроков английского в неделю! Например, в моем 12-м классе — два. Этого вполне достаточно. Дома всегда смотрю Netflix на английском, ролики на YouTube, кино и сериалы.

В прошлом году учил еще испанский, но курс закончился. Интересно, что в белорусской школе расписание занятий одно на всю четверть, в шведской — меняется каждую неделю. В зависимости от профиля можно выбирать определенное количество курсов. Например, один может длиться полгода, второй — год. После окончания определенного курса выставляется оценка. В моем классе в Стокгольме мы углубленно изучаем математику, философию, психологию.

Ого, вы сдаете экзамены при поступлении в университет? Шведские гимназисты поступают по общему школьному баллу, оценки решают важную роль. Вступительных экзаменов нет, чтобы у учеников не было стресса. В Швеции заботятся о ментальном здоровье детей, и в целом такая система поступления дает намного больше свободы, альтернативных вариантов. Если повезет, через несколько лет стану спортивным журналистом.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Пока был в Минске, все время спрашивал, как белорусы заботятся об экологии. Не везде, но мусор уже начинают сортировать, обсуждают запрет на пластиковую упаковку, и в городе много людей ходят с шоперами, отказываясь от пакетов. Лет пять назад мы с мамой случайно включили ТВ-программу, где профессор рассказывал, как можно изменить мир в лучшую сторону, если каждый задумается о проблемах окружающей среды. И я задумался. Перестал пользоваться одноразовыми пакетами, стараюсь покупать продукты, которые запакованы в перерабатываемые материалы. И это одна из причин, по которой стал вегетарианцем. А еще в гимназии мы много говорим об экологии, есть даже специальный курс, где смотрим и обсуждаем научные фильмы, выступления ученых, философов.

В Стокгольме несколько раз я ходил на демонстрации, посвященные экологическим проблемам, и обещал себе, что никогда больше не буду летать на самолете. Вот почему немного расстроился, когда узнал, что в Минск придется лететь. Но в Беларуси старался на этом не зацикливаться, получал удовольствие от поездки, было важно оказаться в вашей стране — чтобы увидеть, например, деревню дауншифтеров в Воложинском районе. Интересно, что молодые люди переезжают из города на хутор, наслаждаются природой, заботятся о ней и едят экологически чистые продукты. Может, в белорусских школах стоит попробовать хоть на один день отказаться от мяса? Почему нет? Ведь производство мясных продуктов загрязняет воздух.

#oliver_zetterberg

#oliver_zetterberg





Что я теперь могу сказать о Беларуси? Это интересная и красивая страна, в ней живут образованные люди. Точно буду рекомендовать вашу страну своим друзьям для путешествия, лучше не просто услышать, а увидеть все своими глазами, оценить. Кстати, в следующий раз приеду в Минск на поезде, чтобы не вредить экологии.

А TUT.BY скоро расскажет вам о впечатлениях белорусской школьницы Даши в Швеции.

Stay tuned.

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