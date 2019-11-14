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Инфоцентр Минского облисполкома даст возможность оперативно узнавать о ходе голосования на выборах в регионе

15.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В Минской области зарегистрировано 73 кандидата в депутаты.               На территории региона образовано 17 округов, 982 участка для голосования, в том числе 36 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях и 7 в воинских частях. Всего в списки избирателей включены 1 123 425 человек.

Численный состав участковых комиссий – 10 295 человека, в том числе:

государственные служащие – 441;

граждане в возрасте до 30 лет – 663;

женщины – 7 396.

В состав комиссии включены представители:

граждан путем подачи заявлений – 5044;

трудовых коллективов – 798;

общественных объединений – 4453;

политических партий – 74 (70 человек – КПБ, 4 человека - РПТиС);

других общественных объединений – 4379 (816 - профессиональные союзы, 793 –Белая Русь, 771 – Белорусский союз женщин, 484 – БРСМ, 483 – Белорусский фонд мира, 440 – объединение ветеранов, 592 – иные общественные объединения).

На территории Минской области избирательными комиссиями аккредитовано 3 574 наблюдателя. В том числе:

граждане путем подачи заявлений – 176;

от трудовых коллективов – 109;

от политических партий – 220;

общественных объединений – 3069.

Контактный телефон информационного центра: 500 42 33.

 
 
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