Инфоцентр Минского облисполкома даст возможность оперативно узнавать о ходе голосования на выборах в регионе

В Минской области зарегистрировано 73 кандидата в депутаты. На территории региона образовано 17 округов, 982 участка для голосования, в том числе 36 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях и 7 в воинских частях. Всего в списки избирателей включены 1 123 425 человек.
Численный состав участковых комиссий – 10 295 человека, в том числе:
государственные служащие – 441;
граждане в возрасте до 30 лет – 663;
женщины – 7 396.
В состав комиссии включены представители:
граждан путем подачи заявлений – 5044;
трудовых коллективов – 798;
общественных объединений – 4453;
политических партий – 74 (70 человек – КПБ, 4 человека - РПТиС);
других общественных объединений – 4379 (816 - профессиональные союзы, 793 –Белая Русь, 771 – Белорусский союз женщин, 484 – БРСМ, 483 – Белорусский фонд мира, 440 – объединение ветеранов, 592 – иные общественные объединения).
На территории Минской области избирательными комиссиями аккредитовано 3 574 наблюдателя. В том числе:
граждане путем подачи заявлений – 176;
от трудовых коллективов – 109;
от политических партий – 220;
общественных объединений – 3069.
Контактный телефон информационного центра: 500 42 33.