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Выборы – первый шаг во взрослую жизнь

15.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Избирательный участок №26, где Даше и Алине предстоит сделать первый важный выбор во взрослой жизни, расположен в лицее г. Борисова. Участок, к слову, в дни досрочного голосования показал отличный процент явки – 31%, а потому не простаивает. И поток избирателей здесь постоянный.

Даша и Алина поочередно отправляются в кабинку для голосования, после чего опускают свои бланки в урну. Казалось бы, процесс довольно быстрый, а важность его – колоссальная.

– Думаю, выбрать действительно хорошего депутата в Палату представителей – это очень важно, – делится мыслями Даша, будущий фельдшер-акушер. – Поэтому перед тем, как отдать свой голос за одного из кандидатов, я ещё раз ознакомилась с биографией всех пятерых. Жизненный опыт и профессионализм – вот, на мой взгляд, те качества, которые особенно важны для депутата, а программа отлично выражает их и помогает гражданам сделать свой выбор.

Алина, которая учится на специальности «сестринское дело», также хорошо осознает важность выборов и своего голоса для будущего страны:

– Выборы депутатов Палаты представителей – это очень важное событие как для меня, так и для всех белорусов, ведь депутаты представляют наши интересы в парламенте. Это люди, которые создают законы, поэтому мне было важно ознакомиться с их биографией и предвыборной программой. Я надеюсь, что будет избран достойный депутат, который представит в Парламенте наш город.

И Даша, и Алина пришли голосовать досрочно. На то есть несколько причин, среди них желание внести свой вклад в развитие Беларуси, и желание отправиться на выходные домой – обе девушки приезжие. Но есть ещё одна причина, более личная.

– Я решила проголосовать досрочно отчасти потому, что это символично – в день своего совершеннолетия отдать голос за будущее страны, – уверенно заявляет Алина. И Даша с ней в этом солидарна:

– Мне захотелось проголосовать именно в свой день рождения, потому что это действительно важно – первый день взрослой жизни, первые выборы. Такое, думаю, запоминается навсегда.

По такому случаю для обеих девушек комиссия подготовила памятные подарки. Председатель комиссии А.А. Ржеутский торжественно вручил их Даше и Алине и с наилучшими пожеланиями напутствовал во взрослую жизнь. А мы присоединяемся к этим пожеланиям. Удачи, девочки!

Мария КУРЧЕНОК фото автора

 
 
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Даша Рачкова и Алина Лазаренко совершенно разные с виду девушки. Они выросли в разных местах, разных семьях… Но есть несколько моментов, которые их объединяют....
 
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