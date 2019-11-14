Эксплуатация бытовых котлов должна быть безопасной

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Основное количество происшествий приходится на начало отопительного сезона или периоды оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления ослабляется. При этом ночью температура окружающей среды может опускаться ниже нулевой отметки, что приводит к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках в тех случаях, когда котлы эксплуатируются не постоянно, или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления. При отсутствии циркуляции в системе отопления и при горении топлива внутри труб или чугунных секций котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критических температур котел разрушается, и вследствие выброса большого объема пара в помещение, где установлен водогрейный котел, повышается давление в целом в комнате, и это влечет за собой разрушение несущих частей здания с последующим их обрушением. Люди получают травмы различной степени тяжести и ожоги паром. Избежать подобных ситуаций можно только при серьезном подходе и понимании того, что розжиг и эксплуатация бытового водогрейного котла – далеко не простая операция.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо выполнить ряд минимальных операций, которые позволят предотвратить взрыв:

– убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления;

– удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

– провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов, убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

– до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается!

Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в нем по манометру. Если манометр на котле после розжига показывает стабильное давление, которое не приближается к максимально допустимому по паспорту котла, значит, система отопления находится в рабочем режиме и может производиться дальнейшая топка котла.

В целях предотвращения чрезвычайных происшествий Госпромнадзор рекомендует выполнять работы по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы только силами специализированных организаций. И самое главное, ни в коем случае не использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами.

Александр Зайцев, ведущий государственный инспектор сектора надзора Минского областного управления Госпромнадзора