На заметку. 21 ноября обсуждаем насущные темы вместе с руководством Кореличского района

21 ноября 2019 года – единый день информирования населения.
Тема: «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан».
Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:
✅ группа № 1 (рук. Шайбак В. Л.): ГУО «Турецкий учебно-педагогический комплекс детский сад средняя школа» – 15.00;
✅ группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): Красненский сельсовет: д. Полоная (возле магазина ЧТУП «СебиШ») – 10.00;
✅ группа № 3 (рук. Коршун А. Н.): Кореличский район электрических сетей – 08.00;
✅ группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): ГУО «Социально-педагогический центр Кореличского района», ГУО «Полужский детский сад» (адм. здание СПЦ) – 11.00;
✅ группа № 5 (рук. Абрамчик Р. Ю.): ГП «Цирин-Агро»: адм. здание – 11.00;
✅ группа № 6 (рук. Былич А. А.): ОАО «Ремонтно-строительное предприятие № 12» – 08.00.