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На заметку. 21 ноября обсуждаем насущные темы вместе с руководством Кореличского района

16.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На заметку. 21 ноября обсуждаем насущные темы вместе с руководством Кореличского района

21 ноября 2019 года – единый день информирования населения.

Тема: «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан».

Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:

группа № 1 (рук. Шайбак В. Л.): ГУО «Турецкий учебно-педагогический комплекс детский сад средняя школа» – 15.00;

группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): Красненский сельсовет: д. Полоная (возле магазина ЧТУП «СебиШ») – 10.00;

группа № 3 (рук. Коршун А. Н.): Кореличский район электрических сетей – 08.00;

группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): ГУО «Социально-педагогический центр Кореличского района», ГУО «Полужский детский сад» (адм. здание СПЦ) – 11.00;

группа № 5 (рук. Абрамчик Р. Ю.): ГП «Цирин-Агро»: адм. здание – 11.00;

группа № 6 (рук. Былич А. А.): ОАО «Ремонтно-строительное предприятие № 12» – 08.00.

 
 
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21 ноября 2019 года – единый день информирования населения. Тема: «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания...
 
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