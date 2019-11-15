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Качество воды и громкие люки. Специалисты отвечают на актуальные вопросы кореличчан

16.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 17 октября 2019 года.

Качество воды и громкие люки. Специалисты отвечают на актуальные вопросы кореличчан

Жители агрогородка Луки пожаловались на плохое качество воды.

❗ Ответил главный врач ГУ «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» Александр ГЕРМАНЮК:

— 25.01.2019 года проведен отбор проб воды из коммунального водопровода агр. Луки (пищеблок Лукской больницы сестринского ухода УЗ «Кореличская ЦРБ», ГУО «Лукская средняя школа», ГУО «Лукский детский сад») для микробиологического и санитарно-химического исследований. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам и Санитарным нормам и правилам №10-124 РБ 99.

❓ Планируется ли проведение водопровода к домам № 5, 9, 10, 12, 13, 14, расположенным по ул. Садовая в агр. Луки?

❗ Ответил исполняющий обязанности директора Кореличского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Николай ЛУКАШКОВ:

— Для строительства водопровода необходимо изготовление проектно-сметной документации, приобретение необходимых материалов и производство строительно-монтажных работ с привлечением подрядной организации. Выполнение этих работ возможно при выделении финансовых средств из целевого фонда, либо создание товарищества с привлечением финансовых средств заинтересованных лиц.

Жители г.п. Мир, проживающие по ул. Танкистов, жалуются на неплотное прилегание канализационных люков на отремонтированной дороге. Во время проезда автотранспорта люки громко стучат. Будет ли устранена эта проблема?

❗ Ответил начальник дорожного ремонтно-строительного управления № 158 КУП «Гроднооблдорстрой» Николай КАДЛУБАЙ:

— Неплотное прилегание канализационных люков обусловлено неровностью литых чугунных изделий, что исправлялось с помощью резиновых прокладок. Однако часть прокладок не выдержала нагрузки от интенсивного движения грузового транспорта. Периодически проводилась замена прокладок, но на части люков они продолжают повреждаться. В настоящее время нами изыскиваются способы решения данной проблемы.

Подготовил Геннадий КАРПОЛЕНКО,
главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи
Кореличского райисполкома

 
 
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Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 17...
 
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