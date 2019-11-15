Качество воды и громкие люки. Специалисты отвечают на актуальные вопросы кореличчан

Источник материала: Полымя

Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 17 октября 2019 года.





❓ Жители агрогородка Луки пожаловались на плохое качество воды.

❗ Ответил главный врач ГУ «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» Александр ГЕРМАНЮК:

— 25.01.2019 года проведен отбор проб воды из коммунального водопровода агр. Луки (пищеблок Лукской больницы сестринского ухода УЗ «Кореличская ЦРБ», ГУО «Лукская средняя школа», ГУО «Лукский детский сад») для микробиологического и санитарно-химического исследований. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам и Санитарным нормам и правилам №10-124 РБ 99.

❓ Планируется ли проведение водопровода к домам № 5, 9, 10, 12, 13, 14, расположенным по ул. Садовая в агр. Луки?

❗ Ответил исполняющий обязанности директора Кореличского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Николай ЛУКАШКОВ:

— Для строительства водопровода необходимо изготовление проектно-сметной документации, приобретение необходимых материалов и производство строительно-монтажных работ с привлечением подрядной организации. Выполнение этих работ возможно при выделении финансовых средств из целевого фонда, либо создание товарищества с привлечением финансовых средств заинтересованных лиц.

❓ Жители г.п. Мир, проживающие по ул. Танкистов, жалуются на неплотное прилегание канализационных люков на отремонтированной дороге. Во время проезда автотранспорта люки громко стучат. Будет ли устранена эта проблема?

❗ Ответил начальник дорожного ремонтно-строительного управления № 158 КУП «Гроднооблдорстрой» Николай КАДЛУБАЙ:

— Неплотное прилегание канализационных люков обусловлено неровностью литых чугунных изделий, что исправлялось с помощью резиновых прокладок. Однако часть прокладок не выдержала нагрузки от интенсивного движения грузового транспорта. Периодически проводилась замена прокладок, но на части люков они продолжают повреждаться. В настоящее время нами изыскиваются способы решения данной проблемы.

Подготовил Геннадий КАРПОЛЕНКО,

главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи

Кореличского райисполкома