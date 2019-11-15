ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сделай свой выбор

16.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Сегодня завершается этап досрочного голосования. Завтра — основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Сделай свой выбор

Всё больше граждан, определившись с выбором, прибывают на участки для голосования. В привычном режиме работают участковые комиссии и наблюдатели. Люди ставят знаки в бюллетенях и опускают их в ящики для голосования.
На участок для голосования №39 в г.Чашники в числе первых пришли Валентин и Татьяна Пивоваровы. Глава семейства — директор частного предприятия и супруга, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, решили проголосовать досрочно. Взяли с собой на участок детей, чтобы с малых лет приобщались к важным делам.
Школьник Ярослав, младшие Злата и Степан — воспитанники детского сада наблюдали, как родители принимали участие в голосовании.
— Каждый, кто хочет жить лучше и комфортнее, кому не безразлична судьба своих детей, обязан участвовать в таких значимых событиях, как выборы, — считает чета Пивоваровых.
Кстати, проголосовать досрочно можно и сегодня с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
Завтра, 17 ноября, избирателей ждут на избирательных участках с 8.00 до 20.00.
Сделаем свой выбор!
Екатерина БУРАК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Сегодня завершается этап досрочного голосования. Завтра — основной день выборов депутатов Палаты...
 
Новости дня
Новости общества
 
На заметку. 21 ноября обсуждаем насущные темы вместе с руководством Кореличского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика