Сделай свой выбор

Источник материала: Чырвоны прамень

Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Сегодня завершается этап досрочного голосования. Завтра — основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.





Всё больше граждан, определившись с выбором, прибывают на участки для голосования. В привычном режиме работают участковые комиссии и наблюдатели. Люди ставят знаки в бюллетенях и опускают их в ящики для голосования.

На участок для голосования №39 в г.Чашники в числе первых пришли Валентин и Татьяна Пивоваровы. Глава семейства — директор частного предприятия и супруга, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, решили проголосовать досрочно. Взяли с собой на участок детей, чтобы с малых лет приобщались к важным делам.

Школьник Ярослав, младшие Злата и Степан — воспитанники детского сада наблюдали, как родители принимали участие в голосовании.

— Каждый, кто хочет жить лучше и комфортнее, кому не безразлична судьба своих детей, обязан участвовать в таких значимых событиях, как выборы, — считает чета Пивоваровых.

Кстати, проголосовать досрочно можно и сегодня с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Завтра, 17 ноября, избирателей ждут на избирательных участках с 8.00 до 20.00.

Сделаем свой выбор!

Екатерина БУРАК.