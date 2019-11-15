Поднять «из руин и пепла». Как правительство собирается спасать депрессивные районы Брестчины

Источник материала: Tut.by

В октябре Совмин утвердил план развития отстающих регионов страны . От Брестчины в список аутсайдеров попали три района: Ганцевичский, Дрогичинский и Малоритский. Если все пойдет по плану, то к 2025 году их подтянут и создадут «основания для экономического развития». Мы узнали как.

Отстающий регион — это какой? В список отстающих попал 31 район Беларуси, которые по уровню социально-экономического развития с существенным отрывом уступают остальным регионам страны. Проблем у аутсайдеров много. Среди них: отсутствие крупных предприятий, интенсивное сокращение населения, низкая зарплата, отсутствие рабочих кадров и квалифицированных специалистов, большое количество устаревших ферм и хозяйств, находящихся в стадии санации или банкротства. Все это вкупе с другими неблагоприятными факторами мешает отстающим районам развиваться и повышать свою конкурентоспособность.

Какие районы Брестской области отстающие? На Брестчине всего три депрессивных района — Ганцевичский, Дрогичинский и Малоритский.

Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

Как их будут спасать? Главная цель утвержденного Совмином плана — снизить разницу в качестве жизни между отстающими регионами и другими районами страны. Добиваться поставленной задачи планируют через инвестиции, освоение новых направлений деятельности, привлечение современных технологий на производство, стимулирование деловой активности у местных, реконструкцию, модернизацию и переоснащение действующих предприятий, развитие агропромышленного комплекса. Также предлагают продвигать туризм, заняться «социалкой» и повысить качество жизни через рост доходов и эффективную занятость.

А подробнее про рост доходов можно? Конечно. Согласно плану, рост доходов населения и эффективная занятость в отстающих регионах будет обеспечиваться за счет реализованных в 2016—2018 годах инвестиционных проектов на производстве. В Брестской области их было семь. В Ганцевичском районе расширили производство по изготовлению палетной заготовки, тарной доски на ООО «Вуд Плейс». Это позволило в 2018 году создать шесть новых рабочих мест и увеличить экспорт товаров до 100 тыс. долларов. В Дрогичинском районе прошла модернизация Антопольской ватно-прядильной фабрики. В итоге специалисты предприятия наладили производство по выпуску нетканых материалов и одноразовых протирочных салфеток. Ожидается, что в 2020 году выручка в расчете на одного работника увеличится в 1,8 раза к 2017 году. В Малоритском районе реализовали пять проектов в сельхозорганизациях. Так, например, завершилась реконструкция фермы в СПК «Доропеевичи» — с расширением численности скота до 900 голов, на «Савушкино» оборудовали сенажные траншеи и построили комбикормовый цех на 10 тонн/час в агрогородке Олтуш, а Малоритский лесхоз установил лесопильную линию по переработке мелкотоварной древесины, что позволит обеспечить рост зарплаты на предприятии в 2020 году до 986 рублей.

Что уже сделано по «социалке»? В 2016—2018 годах в отстающих районах Брестской области реализовали 11 инфраструктурных проектов. Из них пять — в сфере ЖКХ. Кроме того, провели реконструкцию отделения гинекологии под отделение экстракорпорального программного диализа в Дрогичинской райбольнице, блока столовой и спортзала в Малоритской средней школе № 2, а также автомобильных дорог Ореховно — Перовое, Хотислав — Мельники и Малорита — Медно — Знаменка в Малоритском районе.

Что получит Ганцевичский район? В Ганцевичском районе запланировано создание предприятия по производству древесных пеллет и сухого картофельного пюре. Объем инвестиций — 204 тыс. рублей. Кроме того, ОАО «Любашево» собирается в 2020 году построить молочно-товарную ферму в деревне Сукач, которая позволит увеличить объемы производства молока в 2019 году на 10% к 2018 году. На ООО «ВудПлейс» хотят организовать производство 13-метрового профилированного клееного бруса. Это даст 4 новых рабочих места и 155 тысяч долларов ежегодного экспорта продукции. В ганцевичском филиале ОАО «Берестейский пекарь» планируют к 2020 году организовать производство экструзионной пищевой продукции. Реализация проекта увеличит ежегодный выпуск товарной продукции на 5 процентов, долю инновационной продукции — на 1−2,5 процента, чистую прибыль — на 3 процента. В «Ганцевичском лесхозе» собираются купить и поставить сушильные камеры, а также линии по производству пеллет. Ожидаемые итоги: увеличение объема производства и создание 18 новых рабочих мест. Что касается «социалки», то в Ганцевичском районе планируется реализовать инфраструктурные инвестпроекты по строительству станций обезжелезивания и ремонту в 2020 году Круговичской и Мальковичской средних школ.

Что получит Малоритский район? На фермерском хозяйстве «Субаты» в Малоритском районе хотят выращивать голубику на площади 54 га, что даст 7 новых рабочих мест, а в ООО «РостАгроТрейд» создадут 17 новых рабочих мест за счет выращивания ягодных культур и картофеля. В ООО «Белхмельагро» планируют установить линию по переработке и гранулированию хмеля, что позволит нарастить объемы переработки хмеля в 2020 году на 15 процентов к 2018 году и повысит качество хмеля за счет ускорения сроков его переработки на два месяца.

Что получит Дрогичинский район? План развития регионов предусматривает строительство на ОАО «Экзон» цеха по производству готовых лекарственных средств. Ожидаемые итоги: ежегодный рост объемов производства на 15,5% начиная с 2021 года, ежегодный рост экспорта на 5,5%. А на ЧУП «Олемакс и К» хотят расширить производство по деревообработке, что позволит создать до 2022 года 3 новых рабочих места и увеличит налоговые поступления в районный бюджет. Также в Дрогичинском районе план предусматривает реализацию нескольких инфраструктурных инвестпроектов: строительство очистных сооружений и многоквартирного жилого дома со встроенным детсадом, расширение полигона твердых бытовых отходов, ремонт в 2020 году школ в Перковичах и Липниках.

На какие проекты будут искать инвесторов? Планом развития отдельных регионов предусматривается поиск инвесторов для реализации в Брестской области проектов по организации в Малоритском районе производства сухих строительных смесей (срок реализации — 2019−2021 годы) с ориентировочной стоимостью 2,5 млн рублей, а также по добыче и комплексной переработке сапропелей (2019−2021 годы) на 2 млн рублей. В Ганцевичском районе инвесторам предлагают создать деревообрабатывающее предприятие, организовать производство тары для ягод, паркета или по добыче супропелей, наладить выращивание и промышленную переработку вешенок (ориентировочная стоимость инвестиционного предложения — 300 тыс. рублей). В Дрогичинском районе в деревне Нагорье инвесторы смогут вложиться в организацию переработки ягод с заморозкой и охлаждением. Ориентировочная стоимость инвестпредложения — 3,5 млн рублей. Предлагают также и ряд проектов для реализации на действующих предприятиях Брестской области. В Малоритском районе — установку технологического комплекса по подготовке и розливу пюре с добавлением кусочков фруктов, ягод и зерновых добавок в гибкую упаковку на базе ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат». Сроки реализации — 2020−2021 годы. Ориентировочная стоимость инвестиционного предложения — 12 млн рублей. В Дрогичинском районе — модернизацию литейного производства ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод». Сроки реализации — 2019−2020 годы. Ориентировочная стоимость — 360 тыс. рублей. В Ганцевичском районе — приобретение линии по производству полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм для ОАО «Завод Модуль». Сроки реализации — 2019−2020-й. Ориентировочная стоимость инвестиционного предложения будет определена после разработки бизнес-плана. Второй проект по Ганцевичскому району — расширение производства минеральной воды на ЧПУП «Вомица». Сроки реализации — 2020−2023 годы. Ориентировочная стоимость — 480 тыс. рублей. В здравоохранении и сфере социальных услуг инвесторам в Брестской области предлагают реализовать проект реконструкции здания Малоритского территориального центра социального обслуживания населения. Сроки реализации — 2019−2021 годы. Объем инвестиций — 3 млн рублей. Кроме того, в Дрогичине предлагают построить спортзал в 2019−2021 годах. Объем инвестиций — 4,5 млн рублей.

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