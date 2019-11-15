Лукашенко заявил, что общественное мнение по смертной казни не изменилось. Это не так

Источник материала: Tut.by

Во время своего визита в Австрию президент Беларуси обсуждал возможность отмены смертной казни и заявил , что общественное мнение никак не изменилось с референдума 1996 года.



Фото: Reuters

«Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось», — заявил он в Вене.

Возможно, Александра Лукашенко ввели в заблуждение — изменения фиксировались как независимыми, так и официальным социологическими исследованиями.

Референдум 1996 года

Второй в истории независимой Беларуси референдум провели 24 ноября 1996 года. Один из вопросов, вынесенных на голосование, касался отмены смертной казни — он был инициирован президентом.

Электорат в то время составлял 7,346 млн белорусов. Участие в референдуме приняли 6,181 млн человек (84,14%). Можно было проголосовать «за» или «против» смертной казни, третьего варианта не предлагалось.

По официальным данным, по вопросу об отмене смертной казни проголосовали 6,101 млн человек. За ее отмену проголосовали 1,108 млн человек (17,93%). Против отмены смертной казни выступили 4,972 млн человек (80,44%). Более 100 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

Также отметим, что референдум 1996 года носил рекомендательный характер

Как менялось общественное мнение

К сожалению, опросы общественного мнения публикуются нечасто. Большинство из них проводят не официальные структуры, а международные правозащитные организации.

2008 год

По данным Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), за сохранение исключительной меры наказания выступали 47,8% белорусов. Против смертной казни были 44,2% белорусов. 8,8% затруднились с ответом.

2010 год

В 2010 году опрос НИСЭПИ показал, что сохранить смертную казнь хотели 48,3% опрошенных, а 42,4% были за отмену. Вариант «затрудняюсь ответить, не определился» выбрали 9,3% опрошенных.

2012 год

В 2012 году, по данным НИСЭПИ, количество сторонников смертной казни опять возросло и достигло 49,2% (40,7% за отмену). Выросло и количество «неопределившихся» — до 10,2% опрошенных.

2013 год

В 2013 году результаты своего исследования опубликовала международная некоммерческая ассоциация Penal Reform International, занимающаяся проблемами уголовного права. Исследование для нее проводила компания САТИО. Более половины опрошенных (63,8%) поддержали смертную казнь (36,5% — безоговорочно, 27,3% — при определенных обстоятельствах). 31,0% респондентов выступили против данной меры наказания.

2016 год

В 2016 году опрос НИСЭПИ показал, что сохранить смертную казнь хотели 51,5% опрошенных, а 36,4% были за отмену. Затруднились с ответом 12,1% опрошенных.

2017 год

В начале 2019 года Информационно-аналитический центр при Администрации президента (ИАЦ) представил результаты своего исследования, проведенного в 2017 году. За необходимость смертной казни 60% участников опроса. За отмену исключительной меры наказания выступили 18,5%, за введение моратория — 12,5% опрошенных. Затруднились ответить 9% респондентов.

2018 год

В октябре 2018 года на портале TUT.BY провели интернет-голосование (который не является аналитическим исследованием), в котором приняли более 50 тысяч читателей. За отмену смертной казни выступили 41,25%, за ее сохранение — 49,01%, затруднились с ответом или предложили свой вариант ответа 9,74% читателей портала.

2019 год

Аналогичное интернет-голосование мы запустили и в этом году. На момент публикации в нем приняли участие более 19 тысяч человек. За отмену смертной казни выступили 43,15%, за сохранение исключительной меры наказания — 46,31%, затруднились с ответом или предложили свой вариант ответа 10,54% читателей портала.

Если бы в ближайшее время в Беларуси провели референдум по вопросу смертной казни, то вероятнее всего, сторонников применения исключительной меры наказания было бы больше, чем ее противников. Но общественное мнение меняется, а значит цифры бы отличались от данных референдума 1996 года.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

С начала этого года в Беларуси вынесли три смертных приговора.

48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде.

50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Несколько дней Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.

9 января этого года 36-летний Александр Осипович за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.