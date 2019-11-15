Как стать ремесленником?

Источник материала: Газета Авангард





Чтобы стать ремесленником и получать доходы от занятия творчеством, нужно выполнить определенные действия.

Во-первых, необходимо определиться с видом ремесленной деятельности. Исчерпывающий перечень, который гражданин может осуществлять без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, содержится в Указе Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».

В частности, в указанный перечень в том числе включены виды деятельности: изготовление и ремонт: шорно-седельных изделий; гужевых повозок, саней и детских санок; рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки; изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел; кузнечное дело; изготовление изделий ручного вязания; изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике; кружевоплетение, макраме; изготовление изделий ручной вышивки; изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров); изготовление свечей и другие.

Во-вторых, гражданину до начала деятельности необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, оформить необходимые документы и уплатить специальный ремесленный сбор, размер которого составляет 1 БВ (25,5 бел. руб. с 1 января 2019 года). Сбор уплачивается в таком размере, даже если гражданин будет осуществлять не один, а несколько видов ремесленной деятельности. Уплачивать сбор нужно один раз в календарном году.

В настоящее время ремесленник вправе продавать свои изделия на рынках, ярмарках и в иных местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ремесленники вправе реализовывать свои изделия в мастерских; с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет; путем пересылки (в том числе международным почтовым отправлением), а также путем доставки продукции по указанному потребителем адресу любым видом транспорта.

Кроме того, ремесленник вправе обучать трех учеников.

Напоминаем, что до 28 декабря гражданам, уже осуществляющим ремесленную деятельность и желающим осуществлять ее в 2020 году, необходимо уплатить сбор в размере одной базовой величины.

Подробную информацию об осуществлении ремесленной деятельности, а также других видов деятельности, не требующих регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, можно получить в управлении по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, каб. 23, телефон 7-67-25.

По информации управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району подготовила Инна ВИШЕНКО