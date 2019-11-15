В Пинске на кафедральном соборе с интересной историей поменяют купола

Источник материала: Tut.by

В Пинске на кафедральном Соборе Воскресения Словущего поменяют купола, сообщает «Медиа-Полесье» .





Работы по постепенной замене кровли церкви идут на протяжении всего года.

Кафедральный собор на улице Горького в Пинске имеет интересную историю, его переделали из типового советского кинотеатра.

На этом месте в 1667 году был построен доминиканский костел. В 1857 его передали православным и «переосвятили» в Соборную церковь Святого Феодора Тирона, мужского покровителя Пинска. Свято-Феодоровский собор пострадал во время Великой Отечественной войны, но его вполне можно было восстановить. Однако в 1950 году храм, по приказу советской власти, взорвали, и на его месте построили детский кинотеатр «Дружба». В 1994 году здание кинотеатра передали православной церкви, и началась его новая история. Его перестроили в православный храм: купола церкви пристроены на месте бывшей кабины киномеханика, церковная лавка находится в бывших кинокассах, а на месте экрана сделали вход в новый молельный зал.

Теперь эта церковь является собором Пинско-Лунинецкой епархии.