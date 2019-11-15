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В Пинске на кафедральном соборе с интересной историей поменяют купола
16.11.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске на кафедральном Соборе Воскресения Словущего поменяют купола, сообщает
Работы по постепенной замене кровли церкви идут на протяжении всего года.
Кафедральный собор на улице Горького в Пинске имеет интересную историю, его переделали из типового советского кинотеатра.
На этом месте в 1667 году был построен доминиканский костел. В 1857 его передали православным и «переосвятили» в Соборную церковь Святого Феодора Тирона, мужского покровителя Пинска. Свято-Феодоровский собор пострадал во время Великой Отечественной войны, но его вполне можно было восстановить. Однако в 1950 году храм, по приказу советской власти, взорвали, и на его месте построили детский кинотеатр «Дружба». В 1994 году здание кинотеатра передали православной церкви, и началась его новая история. Его перестроили в православный храм: купола церкви пристроены на месте бывшей кабины киномеханика, церковная лавка находится в бывших кинокассах, а на месте экрана сделали вход в новый молельный зал.
Теперь эта церковь является собором Пинско-Лунинецкой епархии.
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В православный храм перестроили… кинотеатр: купола церкви пристроены на месте вывшей кабины киномеханика, церковная лавка находится в бывших кинокассах, а на...
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