МВД: Менять существующее антинаркотическое законодательство нет необходимости

Источник материала: Tut.by

МВД не видит необходимости в изменении законодательства в антинаркотической сфере. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Саладовников на пресс-конференции 15 ноября, отвечая на вопрос БелаПАН, как ведомство относится к предложениям о частичной декриминализации и введении административной ответственности за небольшие объемы «легких» наркотиков.



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«То законодательство, которое есть на сегодняшний день, совершенное. Нет необходимости его реконструировать, оно дает свои результаты. Если мы сделаем большой прорыв в качественной профилактической работе, в оказании медицинских услуг и настроим все общество, чтобы у нас не было желания употреблять наркотики, тогда что-то возможно. Если к нам приезжают, изучают наш опыт и перенимают его у себя, это говорит о том, что мы выбрали правильный и своевременный путь для решения этой проблемы», — сказал Саладовников.

Он также заявил, что «одними силовыми методами не справиться с существующей проблемой» и необходимо принимать активное участие в профилактической работе.

«Мы говорим, что наркозависимым нужна ресоциализация. Мы прекрасно понимаем, что люди после мест лишения свободы, прибывающие в наше общество, также нуждаются в работе и полноправном возвращении в общество», — сказал представитель МВД.

Он сообщил об исследовании, проведенном Академией МВД, на тему латентной наркозависимости. «У нас 88−88,5 тыс. латентных лиц, которые употребляют наркотики. Эта цифра, может быть, и пугает, но это та аудитория, которая внесистемно, эпизодически употребляет наркотики. С ними тоже надо работать. Если поднимется уровень оказания медицинских услуг в направлении реабилитации наркозависимых, они сами выйдут из тени, сами будут обращаться за медицинской помощью, чтобы избавиться от зависимости», — считает Саладовников.

Неформальное объединение кандидатов в депутаты Палаты представителей «Молодежный блок» в октябре представило законопроект, предусматривающий частичную декриминализацию ответственности наркопотребителей. Предлагается ввести понятие «значительный размер», и в случае если масса наркотического вещества его не превышает, преступление предлагается переквалифицировать в административное правонарушение.