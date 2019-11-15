В Пинском погранотряде увольняются в запас солдаты, отслужившие установленные сроки

Источник материала: Полесская правда



Вчера в пограничном отряде собрались более 70 военнослужащих, которые добросовестно выполнили задачи по охране рубежей своей страны. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

В этот день все военнослужащие собрались в пограничном отряде на торжественное мероприятие, приуроченное чествованию увольняемых в запас. Командир воинской части выразил слова благодарности солдатам за то, что добросовестно несли службу и не допустили нарушений государственной границы.





У каждого из военнослужащих были свои обязанности: служба на заставе, где заступали в различные пограннаряды, обслуживание технических средств охраны границы, кинологи, специалисты связи. Но есть и те, кто неустанно отслужили в других должностях, это, например, водители, повара, технические специалисты.

В рамках своей службы военнослужащие полноценно выполняли весь спектр задач связанных с обеспечением охраны государственной границы. Благодаря им неоднократно были пресечены попытки нарушений пограничного законодательства и сохранялся порядок в приграничье.

36 военнослужащих получили благодарности, грамоты и значки, фотографии у развернутого Боевого знамени воинской части. В завершении торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра Пинского погранотряда и учащихся Пинского педагогического колледжа.





