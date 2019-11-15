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В Пинском погранотряде увольняются в запас солдаты, отслужившие установленные сроки
16.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В этот день все военнослужащие собрались в пограничном отряде на торжественное мероприятие, приуроченное чествованию увольняемых в запас. Командир воинской части выразил слова благодарности солдатам за то, что добросовестно несли службу и не допустили нарушений государственной границы.
В рамках своей службы военнослужащие полноценно выполняли весь спектр задач связанных с обеспечением охраны государственной границы. Благодаря им неоднократно были пресечены попытки нарушений пограничного законодательства и сохранялся порядок в приграничье.
36 военнослужащих получили благодарности, грамоты и значки, фотографии у развернутого Боевого знамени воинской части. В завершении торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра Пинского погранотряда и учащихся Пинского педагогического колледжа.
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