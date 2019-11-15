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Профсоюзный приём по вопросам трудовых отношений пройдёт в Пинском районе

16.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профсоюзный приём по вопросам трудовых отношений пройдёт в Пинском районе28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам.

Прием проведут главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников образования и науки А.М. Петручик совместно с председателем Пинского районного объединения профсоюзов В.Е. Наривончиком и общественным инспектором труда Н.А. Жимань.

 
 
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> 28 ноября с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района (д. Высокое, ул. Садовая, 1) состоится...
 
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