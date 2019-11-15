Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 27,5%

Источник материала: Полесская правда



За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 27,5%. Такие данные размещены на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 26,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 29,43%, в Гомельской — 29,96%, в Гродненской — 27,24%.

В Минской области на избирательные участки за четыре дня досрочного голосования пришли 28,65% избирателей, в Могилевской — 29,48%, в Минске — 23,05%.

Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.