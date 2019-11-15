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Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 27,5%
16.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 26,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 29,43%, в Гомельской — 29,96%, в Гродненской — 27,24%.
В Минской области на избирательные участки за четыре дня досрочного голосования пришли 28,65% избирателей, в Могилевской — 29,48%, в Минске — 23,05%.
Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.
По информации
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> За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 27,5%. Такие...
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