17 ноября: какие мероприятия пройдут в день выборов

Источник материала: Единство

Городской избирательный округ № 62



На всех участках впервые голосующим - подарок!

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №3

г. Борисов, ул. Р.Люксембург, 66, ГУО «Средняя школа №13 г.Борисова», 80177 73 21 13

08.00 – 20.00 – Радиоконцерт «Беларусь мой дом»

08.00 – 19.00 – Работа буфета. Дегустация блюд.

08.00 – 19.00 – Презентация продукции завода БЗПИ

09.00 – 10.00 – Семинар-практикум «Снятие психоэмоционального напряжения, релаксация»

09.00 – 15.00 – Акция «Узнай свое давление»

11.00 – 12.00 – Квест «Улицами родного города»

12.00 – 13.00 – Концертная программа

«Родина для каждого из нас»

13.00 – 14.00 – Мастер-класс «Цветы родной земли»

14.00 – 15.00 – Товарищеский матч по мини-футболу

15.00 – 16.00 – Мастер-класс «Осенняя фантазия»

16.00 – 17.00 – Профилактическая акция

«Молодёжь за безопасность»

17.00 – 18.00 – Компьютерный интерактив

«IT-технологии на службе человека»

18.00 – 19.00 – Шахматно-шашечный турнир для избирателей

19.00 – 20.00 – Видео-панорама «Земля под белыми крылами»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4

г. Борисов, ул. Почтовая, 44, УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей», 80177 73 31 62

08.00-20.00 Подарки впервые голосующим Первому, 50-му, 100-му и 200 избирателям бесплатная подписка газеты «Единство» на 3 месяца

10.00-12.00 Концертная программа творческих коллективов учреждения

12.00-13.00 Презентация профессий

13.00-14.00 Мастер-класс «Барельеф»

14.00-15.00 Соревнование по дартсу

08.00-20.00 Выставка ДПИ

17.00-19.00 Консультация психолога

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5

г. Борисов, пр-т Революции, 23, клуб в/ч 19293, 80177 70 95 39

08.00-20.00 Радиоконцерт

11.00-12.30 Выставка «Здесь Родины моей начало»,

16.00-18.00 Уголок досуга для детей «Я с книгой открываю мир» ,

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7

г.Борисов, ул.Днепровская, 39, ГУ «Лядищенский Центр культуры и досуга»

80177 93 67 01,80177 94 07 17

08.00-20.00 Радиоконцерт «Квітней, Радзіма мая дарагая!»

08.00-20.00 Выставка ДПИ «Квітней, мая Барысаўшчына»

08.00-20.00 Книжная выставка «Моя малая Родина»

08.00-20.00 Акция «Трезвая семья – могучая держава»

10.00-10.30 Мастер класс ДПИ «Птичка – счастья» из лоскута

10.30-11.00 Викторина «Мая Радзіма – Беларусь»

11.00-11.30 Развлекательная программа «Мы вместе» (театр миниатюр «Кошкин дом»)

12.00-13.00 Викторина «Мая Радзіма – Беларусь»

13.00-13.30 Акция «Стоп – насилие»

14.00-14.30 Концертная программа «Беларусь моя синеокая» (ансамбль народно-эстрадного пения «Гасцінец»)

15.00-16.00 Викторина «Мая Радзіма – Беларусь»

16.00-16.30 Акция «Жизнь без сигарет»

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 8

г. Борисов, ул. Днепровская, 59, ГУО «Ясли - сад № 12 г. Борисова»

80177 935833



08.00-20.00 Радиоконцерт «Мая краіна - Беларусь»

10.00-14.00 Ярмарка «Дары осени»

08.00-20.00 Выставка ДПИ

16.00-18.00 Игровая программа для детей «Угадайка» с участием ростовых кукол

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 9

г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27 ГУО «Средняя школа № 2 г.Борисова»

80177 953290, 80177 929904

- Торжественное открытие и закрытие избирательного участка. 08.00 и 20.00 (фойе 1 этажа).

- Работа буфета: продажа продукции производства ООО «БелМаркетКомпани». 08.00-20.00 (столовая школы).

- радиоконцерт «Мая Радзіма - Беларусь». 08.00-20.00 (фойе 1 этажа).

- Выставка творческих работ учащихся «Мой город». 08.00-20.00 (фойе 1 и 2 этажа).

- Концерт учащихся музыкального отделения «Осеняя мозаика». 11.00-12.00 (актовый зал 2 этажа).

- Концерт детских ансамблей танца «Зазеркалье», «Карнавал», «Радуніца». 12.00-13.00 (актовый зал 2 этажа).

- Концерт образцового хора «Ровесники», вокальных ансамблей, солистов «Пою тебе, моя Борисовщина!». 13.00-14.00 (актовый зал 2 этажа).

- Фотозона «Моя Беларусь» (фойе 2 этажа).

- Видеоконцерт «За Беларусь» (фойе 1 этажа).

- Работа волонтеров ОСВОД, КБСП, ЮИД с вручением буклетов. 11.00-12.00 (территория школы).

- Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я – избиратель» с вручением памятных подарков». 08.00 и 20.00 (фойе 1 этажа).

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 10

г. Борисов, ул. Трусова,26, ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова»

80177 796221, 80177 797872

08.00-20.00 Радиоконцерт «Мы за Беларусь!»

12.00-14.00 Концертная программа «Беларусь мая, сінявокая»

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 11

г. Борисов, ул.Трусова, 41, ГУО «Ясли-сад № 47 г.Борисова»

80177 79 66 32

08.00 -20.00 Радиоконцерт «Мая Радзіма Беларусь»,

Осенней выставки – ярмарки ОАО «Веста-Борисов»

Вручение сувенирных подарков первому проголосовавшему на участке и каждому 150-му проголосовавшему

09.00 – 18.00 Осенняя выставка-ярмарка продовольственной продукции ОАО “Веста-Борисов”,

10.00 – 14.00 Выставка-продажа ремесленнических работ Баль И.В.

Выставка-продажадекоративной и лечебной косметики “Мейтан” ИП Дроздович Н.В.

14.00 – 16.00 Проведение шахматно-шашечного турнира

16.00 – 20.00 Бесплатная юридическая консультация

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 12

г. Борисов, ул. Трусова, 26, ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова»

80177 79 64 87

Фойе 2 этажа

08.00-12.00, 14.00-19.00 — Радиоконцерт «Для цябе, мая краіна».

08.00-20.00 — Выставка творческих работ учащихся «В мире прекрасного».

08.00-20.00 — Выставка периодической печати «Новости. События. Факты».

Фойе 1 этажа

12.00-13.00 — Шахматно-шашечный турнир «Стратег»

10.00-11.30 — Акция «за безопасность вместе!».

Актовый зал

12.00-14.00 — Концертная программа «Цвети, моя Беларусь!».

17.00-19.00 — Показ художественного фильма «Брестская крепость».

Спортивный зал

13.00-15.00 — Встреча по баскетболу

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 13

г. Борисов, бул. Гречко, 10, ГУО «Ясли-сад № 36 г.Борисова»

80177 75 45 60

08.00-20.00 Радиоконцерт «Мы за Беларусь!»

08.00-20.00 Выставка совместного творчества детей и родителей

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участков для голосования №№ 14, 16

г. Борисов, б-р Гречко, 28, ГУО «Гимназия №1 г. Борисова»

80177 74 04 34

08.00-20.00 — Выставка творческих работ учащихся «Волшебство своими руками» (холл 2 этажа).

08.00-20.00 — Выставка книг и периодической печати «Мой выбор» (библиотека)

08.00-20.00 — Акция «Я – молодой избиратель» (избирательные участки).

09.00-10.00 — Радиоконцерт «Тебе, моя Беларусь!» (холл 1 этажа).

10.00-12.30 — Выступление ансамбля народных инструментов «Лотаць» (холл 2 этажа).

— Концерт творческих коллективов гимназий «Мы голосуем за будущее» (холл 2 этажа).

— Панорама спортивных игр «нас познакомила игра» (спортивный зал).

11.00-12.00 — Интерактивная консультация «Успешная личность» (каб. №201).

12.00-13.00 — Молодежная викторина «Борисовский район в цифрах и фактах» (каб. №401).

14.00-16.00 — Встреча по баскетболу «Здоровая молодежь – наше будущее!» (спортивный зал).

— Выступление ансамбля народных инструментов«Лотаць» (холл 2 этажа).

16.00-17.00 — Культурно-развлекательная программа «Угадай мелодию» (холл 2 этажа).

— Шахматный турнир для избирателей «Шах и мат» (каб. №215).

17.00-18.00 — Показ видеофильма «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» (холл 2 этажа).

18.00-19.00 — Дружественная встреча по мини-футболу (дети и родители) (спортивный зал).

18.00-19.30 — Радиоконцерт «Тебе – моя Беларусь!» (холл 2 этажа).

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №15

г. Борисов, б-р Гречко, 17, ГУО «Ясли – сад № 38 г.Борисова»

80177 74 07 70

Торжественное открытие и закрытие избирательного участка: 08.00- 20.00. Вручение сувенирных подарков впервые голосующим. Радиоконцерт «Родная краіна – Беларусь мая». 08.00-20.00. Выставка-ярмарка продовольственной продукции, представленной ОАО «Веста-Борисов» с применением скидок от 10 до 50%. 08.00-20.00. Организация буфета с 08.00 до 20.00 и торговля продукцией собственного производства ОАО «Веста-Борисов» с вручением подарочных купонов на скидку 20% на приобретение непродовольственных товаров: одежды, белья, кожгалантереи, товаров для дома в универмаге «Веста» и Доме торговли первым 100 покупателям готовой продукции в буфете избирательного участка. Выставка творчества «Мир детства». Мини-театр «Чемодан путешествий». 10.00-11.00. Концертная программа «Квітней, Беларусь!» образцовой студии детской эстрадной песни «Сузор’е». 14.30-15.30. Проведение дегустации собственной продукции ОАО «Веста-Борисов» с 12.00 до 14.00 (на территории буфета избирательного участка).

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №17

г. Борисов, ул. Галицкого, 13, ГУО «Ясли-сад № 43 г. Борисова»

80177 75 28 42, 80177 75 69 69

8.00-20.00 Радиоконцерт «Дарагая сэрцу Беларусь»

08.00-20.00 Выставка-ярмарка «Творчество моей семьи»

10.00-12.00 Концертная программа «Мая Беларусь»

8.00-20.00 Акция «Знай свое давление»

12.00-14.00 Концерт учащихся ГУО «Гимназия №1»

08.00-20.00 Выставка «Животный и растительный мир Беларуси»

08.00-20.00 Выставка театров народов мира

Участковая избирательная комиссия участков для голосования №№ 18, 19

г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 33, ГУО «Средняя школа №18 г.Борисова»

80177 74 48 46

Торжественное открытие и закрытие избирательных участков.

8.00 и 20.00 (фойе 1 этажа, фойе 2 этажа).

Работа торговых точек ОАО «БМК №1» (фирменные магазины «Смак»). 8.20-20.00 (территория школы). Работа общепита ресторана «Королевская охота». 8.00-20.00 (территория школы). Работа буфета ОАО «БМК №1»; продажа продукции собственного производства (выпечка). Акция «Покупки с сюрпризом». 8.30-20.00 (столовая школы). Дегустация-выставка новой продукции ОАО «БМК №1». Работа коробейников «Скарбніца». 11.00-15.00 (холл 1 этажа перед столовой школы). Спортивный блок:

- Работа площадки «ОСВОД» с вручением буклетов. 11.00-12.00 (спортивный зал);

- Семейный спортивный праздник в рамках областной акции «Минщина спортивная. Осень». 12.00-13.30 (спортивный зал);

- Мастер-класс по обучению игры в волейбол. 14.00-16.00 (спортивный зал);

- Соревнования по дартсу с вручением призов. 17.00-19.00 (спортивный зал).

Интерактивная площадка:

- Акция «Проверь свое давление». 19.00-18.00 (боковой холл 1 этажа);

- Консультации психолога по вопросам семейного воспитания. 10.00-13.00, 14.00-18.00 (кабинет СППС);

- Обучение компьютерной грамотности. 10.00-14.00, 14.00-18.00 (большой холл 1 этажа).

Музыкально-творческий блок:

- Работа ростовых кукол. 8.00-20.00(территория школы);

- Концертная программа для избирателей «Беларусь – моя страна, мой дом, моя семья!. 10.00-18.00 (крыльцо школы);

- Выступление творческого коллектива «Вдохновение» ГУО «Средняя школа №18 г. Борисова». 12.00-13.00 (крыльцо школы);

- Выступление народного коллектива районного центра творчества. 13.00-17.00 (крыльцо школы);

- Флеш-клуб «Квітней, мой край». 11.00-12.00, 14.00-15.00 (крыльцо школы);

- Видеоконцерт «За Беларусь». 8.00-20.00 (коридор 2 этажа);

- Фотозона «Беларусь моя»: выставка-ракурс творческих работ педагогов ГУО «Средняя школа №18 г. Борисова». 8.00-20.00 (лестничная площадка 2 этажа);

- Гражданская акция для молодых избирателей, «Я – избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.). 8.00-20.00 (фойе 1 этажа, фойе 2 этажа).

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №20

г. Борисов, б-р Гречко, 7, ГУО «Санаторные ясли-сад № 35 г. Борисова»

80177 75 25 14

08.00-20.00 Радиоконцерт «Беларусь мая».

08.00-20.00 Выставка-ярмарка «Яркий мир семейных увлечений»

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №21

г. Борисов, 50 лет БССР, 6, УО «Борисовский государственный колледж»

80177 74 48 27, 80177 75 09 46

08.00-20.00 Радиоконцерт

09.00-11.00 “Чайная феерия” дегустация разных сортов чая

11.00-15.00 Ярмарка – продажа «Осеннее блюдо:

12.00-13.00 Концертная программа

08.00-10.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС

15.00-17.00 Работа волонтеров Перформенс

17.00-19.00 Мастер-класс парикмахерского искусств, бодиарт декоративная косметика

Первество по баскетболу

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №22

г. Борисов, ул. Гагарина, 68, Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»,

80177 75 28 37

08.00-20.00 Радиоконцерт

12.00-13.00 Концерт вокальной студии ГУ «Дворец культуры им.М.Горького»

16.00-18.00 Акция «Проверь свое давление»

08.00-20.00 Вручение 5, 50, 500 избирателям пригласительных билетов в ГУ «Борисовский объединенный музей»

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

Работа выездной торговли

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №23

г. Борисов, ул. Ватутина,5, ЖЭУ № 3 УП «Жильё»

80177 74 37 07

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-10.00 Выставка дегустации продукции ОАО «Борисовский консервный завод»

10.00-11.00 Викторина «ЗОЖ-залог активного долголетия»

11.00-13.00 Концерт Центра творчества детей и молодежи

12.00-13.00 Мастер-класс по ДПИ

13.00-14.00 Выступление ансамбля старинной музыки «ВІР»

20, 200, 600 избирателю посещение выставочной экспозиции И.Х.Колодеева и истории 1812 года

Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №24

г. Борисов, пер. Зеленый, 13, Борисовская объединенная организационная структура ДОСААФ

80177 74 50 05

08.00-20.00 Радиоконцерт

13.30-14.30 Концертная программа «Я люблю Беларусь»

08.00-20.00 Выставка «Здесь Родины моей начало»

10.00-14.00 Уголок досуга для детей «Я с книгой открываю мир» , «Жила-была сказка»

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

12.00-13.00 Викторина «ЗОЖ залог активного долголетия» с розыгрышем призов

12.30-14.00 Акция «Проверь свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №25

г. Борисов, ул.Л.Чаловской, 18, административное здание ОАО «Борисовский консервный завод»

80177 76 20 12

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.30-20.00 Выставка-продажа продукции собственного производства

11.00-14.00 Дегустация продукции предприятия

12.00-13.00 Викторина «ЗОЖ залог активного долголетия» с розыгрышем призов

08.00-20.00 Работа фотозоны

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

12.30-14.00 Акция «Проверь свое давление»

15.00-17.00 Спортивное мероприятие «Игра в дарс»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №26

г. Борисов, пер. Зеленый, 5, ГУО «Лицей г.Борисов»

80177 73 40 92

08.00 — Акция «Проголосуй первым — получи подарок!».

08.00-20.00 — Радиоконцерт «Беларусь мая родная».

08.00-19.00 — Работа буфета.

08.00-20.00 — Выставка работ учащихся «Радости жизни».

11.00-12.00 — Акция «Узнай свое давление».

10.00-12.00 — Интерактивная площадка «В поисках смысла» работа с метафорическими картами и комментарий психолога».

11.00-12.00 — Викторина «Здоровый образ жизни — залог активного долголетия».

12.00-14.00 — Мастер-класс «Волшебство творчества».

13.00-14.00 — Арте-терапия «Раскраска-антистресс».

14.00-16.00 — Концертная программа «Моя земля – моя гордость».

17.00-18.00 — Шахматный турнир.

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №27

г. Борисов, п-т Революции, 49, ГУ «Дворец культуры им. М.Горького»

80177 76 20 74, 80177 76 20 69

08.00-20.00 Радиоконцерт

13.00-15.00 Концерт «Квітней, Беларусь!» творческих коллективов ГУ «дворец культуры им.М.Горького»

08.00-20.00 Фотозона

08.00-20.00 Розыгрыш 7, 70, 700, 1000 избирателю на балет Большого театра оперы и балета «Лебединое озеро»

08.00-20.00 Выставка графики учащихся Борисовской детской художественной школы

11.00-12.00 Детская познавательно-развлекательная программа «Всезнайка»

12.00-14.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

Выставка автомобилей СООО «БелДжи»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №28

г. Борисов, ул. Стахановская, 48, ГУО «Гимназия №3 г.Борисова»

80177 73 28 61, 80177 73 45 61

08.00-20.00 Радиоконцерт «Ганаруся табой, Беларусь!»

12.00-13.00 Концертная программа «Мой дом – Белая Русь»

10.00-14.00 Фитнес для мозга «2х2=?»

11.00-13.00 Интерактивная игра «По улицам города»

13.00-15.00 Арт-мастерская по изготовлению открыток «Беларусь моя родная»

12.00-16.00 Мастер-класс «Step by step»

11.00 Работа компьютерного класса

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №29

г. Борисов, ул. Стахановская, 35, ГУО «Средняя школа №8 г.Борисова»

80177 73 30 65, 80177 73 35 22

09.00-20.00 — Радиоконцерт «Адзіны ў свеце край».

12.00-13.00 — Концертная программа «Краіна мая, радасць мая, песня мая маладая!».

10.00-16.00 — Фуд-корт «Кафе-Блинка».

10.00-16.00 — Интеллектуальная гостиная «Эрудит-лото».

10.00-16.00 — Интерактивная площадка «Психологическая мозаика».

10.00-14.00 — Мастер-класс «Король шахматной страны».

14.00-15.00 — Интерактивная площадка «Гаворым па-беларуску».

08.00-18.00 — работа буфета (продажа кулинарных и кондитерских изделий).

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №30

г. Борисов, ул.М.Горького, 135,общежитие № 10 УП «Жилье»

80177 74 36 55

08.00-20.00 Радиоконцерт «Край родной, навек любимый…»

08.00-16.00 работа буфета

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

08.00-20.00 угощение детей сладостями

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №31

г. Борисов, ул. Даумана, 95,клуб ОАО «БАТЭ»-управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

80177 73 89 31

Радиоконцерт «Мая Радзіма Беларусь» (8.00 - 20.00).

Вручение сувенирных подарков впервые голосующим (8.00 - 20.00).

Вручение сувенирных подарков детям (8.00 - 20.00).

Работа буфета (8.00 - 19.00).

Акция «Узнай своё давление» (09.00 – 15.00).

Выступление творческих коллективов ГУО «Средняя школа №2 г.Борисова» (12.00 – 12.30).

Дефиле театра моды (13.00 – 13.30).

Выступление артистов вокальной студии ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (14.00 – 15.00).

Вручение абонементов на посещение бассейна в оздоровительном комплексе ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (1, 30, 130, 200, 300 избирателям).

Вручение билетов на посещение STEAM- лаборатории ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева» (7, 70, 170, 707 избирателям).

Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС Борисовского района (18.00 – 20.00).

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №32

г.Борисов, ул. Пролетарская, 2, общежитие ОАО «Борисовдрев»

80177 73 13 37, 80177 73 15 45

09.00-20.00 Организация точки общественного питания ОАО «Веста Борисов».

10.00-18.00 Выставка - продажа изделий легкой промышленности ОАО "Борисовбытсервис"

13.00-15.00 Концертная программа учащихся Борисовской детской музыкальной школы

08.00-20.00 Вручение сувенирной продукции первому, сотому,двухсотому, трехсотому и т.д. избирателю.



Участковая избирательная комиссия участка для голосования №33

г. Борисов, ул.Республиканская, 4, ГУО «Средняя школа №22 г. Борисова»

80177 73 63 30, 80177 73 02 24

12.00-14.00 Концертная программа «Мы дети Беларуси»

18.00-20.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудниками ГРОЧС

10.00-12.00 Выступление учащихся ГУО “Борисовска детская хореографическая школа”

14.00-16.30 Соревнования по гиревому спорту

17.00-18.30 Соревнования по шашкам

09.00-11.00 Мастер-класс компьютерной грамотности для людей среднего и пожилого возраста

08.00-20.00 Выставка – презентация книг “Паэты Барысаўшчыны”



Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 34

г. Борисов, ул. Заслонова, 86а, ГУО «Средняя школа №3 г.Борисова»

80177 73 04 71, 80177 73 21 27

08.00 – 20.00 – Радиоконцерт «Любимые песни Беларуси»

08.00 – 20.00 – Работа буфета. Дегустация блюд белорусской кухни

10.00 – 11.00 – Мастер-класс «Подарки для любимых» изготовление броши из фетра

11.00 – 12.00 – Консультации педагогов социальных для населения

12.00 – 14.00 – Обучающий семинар «Компьютер без границ»

14.00 – 15.00 – Концертная программа «Тебе, родная Беларусь»

15.00 – 17.00 – Спортивный праздник

17.00 – 18.00 – Шахматный турнир

18.00 – 19.00 – Дружеская встреча по волейболу

19.00 – 20.00 – Дружеская встреча по футболу

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №35

г.Борисов, ул.Чапаева, 56, клуб ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

80177 73 15 32

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Работа заводского буфета

08.00-17.00 посещения заводского музея избирателями

08.00-20.00 Вручение 10 пригласительных в «Kids-club» 1, 100, 1000 и 2000 избирателям

14.00-14.30 Показательные выступления коллективов ГУ «Борисовский ФОЦ»

12.00 Выступление образцового хора «Чароўнасць»

14.00 мастер-класс Чемпиона Мира по бильярду Перепечаевой Екатерины

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №36

г. Борисов, ул. Новая, 33, ГУО «Ясли-сад № 49 г.Борисова»

80177 73 67 44

08.00-20.00 Радиоконцерт «Беларусь, я табой ганаруся»

10.00-12.00 Ярмарка-выставка «Мир семьи – мир безопасности»

08.00-20.00 Бесплатное посещение СТЕМ-лаборатории в ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им.И.Х.Колодеева» 150, 450, 1000 избирателям

08.00-20.00 Выездная торговля

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №37

г. Борисов, ул. Пушкина, 146 ГУО «Ясли-сад № 44 г. Борисова»

80177 73 22 41

08.00-20.00 Радиоконцерт «Мая Радзіма Беларусь»

10.00-12.00 Ярмарка «Осенняя фантазия»

08.00-20.00 Бесплатное посещение мемориально-выставочной экспозиции И.Х.Колодеева и истории войны 1812 года 100, 500, 1000 избирателям

08.00-20.00 Выездная торговля

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №38

г. Борисов, ул.10 лет БССР,4, ГУО «Средняя школа №12 г. Борисова»

80177 73 22 62

10.00-11.30 Спортивный праздник «Только вперед!»

11.30-12.30 Клуб семейного общения «Школа молодой семьи». Творческая мастерская «С мамой делать все легко»

12.30- 13.30 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Пушистое удовольствие»

13.30-14.30 Праздничный тематический концерт «Мы дети твои, Беларусь!»

15.00-16.00 Родительский университет «Контакт».

Чайный вечер «Мама, папа, я – дружная семья»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №39

г. Борисов, пр. Революции, 41, ГУО «Борисовская детская музыкальная школа искусств»

80177 73 36 62

10.00-10.40 Образцовый хор «Чароунасць»

11.00-11.40 Образцовый ансамбль скрипачей «Anima»

12.00-12.30 Ансамбль флейтистов «Соловушка», ансамбль саксофонистов «Джем»

13.00-13.15 Хор инструментальных классов «Cantando bambini»

13.30-13.50 Ансамбль цимбалистов «Надзея»

14.00-14.40 Образцовый ансамбль народных инструментов «Натхненне»

15.00-15.30 Народный камерный хор «Преображение»

16.00-17.00 Народный камерный ансамбль «Modus»

17.00 Исполнитель пианист

08.00-20.00 Фотоэкспозиция «Почётные граждане Борисовского района»

08.00-20.00 Выставка «Познакомься с новой книгой»

08.00-20.00 «Путешествие в мир сказок»

08.00-20.00 вручение пригласительных билетов на балет «Лебединое озеро» 25, 75, 250, 750 избирателям

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №40

г. Борисов, ул Чапаева, 19, ГУСУ «Борисовская СДЮШОР»,

80177 73 46 98

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Работа фирменной торговли

12.00-13.00 Первенство по гиревому спорту с вручением призов

13.00-13.30 Показ фильма про Беларусь на проекторе

08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 41

г. Борисов, ул. Энгельса, 54а, ГУО «Средняя школа №11 г.Борисова»

80177 73 51 03, 80177 73 43 51

11.00-12.00 — Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!».

11.00-12.00 — Детско-родительская квест-игра «Военная тайна» (ребята и их родители после прохождения всех станций смогут отведать настоящей солдатской каши).

12.00-13.00 — Концертная программа «Беларусь моя, синеокая!» (выступают ребята музыкальной студии «Нотка»).

12.00-15.00 — Работа игровых площадок для детей по обучению правилам безопасного поведения (ПДД, ОСВОД, КЮСП).

15.00-17.00 — Товарищеская встреча по футболу.

09.00-19.00 — Радиоконцерт «Люблю тебя, Белая Русь!».

А также в течение дня (8.00-19.00) будет организована работа школьного буфета.

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 42

аг.Пересады, ул.Центральная, 4, Пересадский сельский Дом культуры,

80177 97 25 93

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Персональные выставки Сергуна Артема и Масько Дарьи «Творческая молодежь»

13.00 Концерт « Наше будущее»

17.00 Мастер-класс кружка ДПИ «Вдохновение»

08.00-20.00 Книжная выставка «Сохраняя традиции – стремимся в будущее»

БОРИСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 63

На всех участках впервые голосующим - подарок!

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 1

д.Веселово, ул.Заводская, 22а, Веселовский сельский исполнительный комитет,

80177 93 44 26

08.00-20.00 Радиоконцерт

10.00-17.00 Мини-выставка продукции ОАО «Веселово»

08.00-20.00 Книжная выставка «Поэты Борисовщины»

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 100, 200, 300 избирателям подписка на квартал на газету «Единство»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2

д. Заболотье, пер.Зеленый,9, Заболотскийсельский Дом культуры,

80177 77 90 18

08.00-20.00 Радиоконцерт

11.00-12.30 Концерт «Мои песни тебе, Беларусь»

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выставка ДПИ

15.00-17.00 Консультация медработника и акция «Измерь свое давление»

08.00-20.00 Выездная торговля

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3

д. Холхолица, ул.Школьная, 2, ГУО «Холхолицкий УПК детский сад-средняя школа Борисовского района»»,

80177 97 17 66

08.00-20.00 Радиоконцерт

11.00-13.00 Концерт «Моя страна, мой край Беларусь»

08.00-20.00 Книжная выставка «Мая Радзіма Беларусь»

13.00-14.00 Познавательная игра “Чтоя знаю о своей малой Родине” с вручением призов

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

14.00-15.30 Спортивное соревнование «Сильные, смелые, ловкие» с вручением призов

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4

аг. Зембин, ул.Ленинская, 1, Зембинский Центр культуры,

80177 77 52 96

08.00-20.00 Радиоконцерт

11:00 мини-концерт “Земля, которой мы гордимся”

13:00 мини-концерт “Квітней Беларусь”

08:00 до 20:00 радиоконцерт “Беларусь – это мы”

10.00 выставка “Жыві і квітней мая Радзіма”

10.00 выставка “Моей земли венки сплетаю”.

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

14.00 Спортивная игра «Папа, мама, я – дружная семья!» с вручением призов

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5

д.Корсаковичи, ул.Центральная, 26, Корсаковичский сельский Дом культуры,

80177 94 14 08

08.00-20.00 Радиоконцерт

10.00 – 20.00 Выставка рисунков «Родной мой край»

12.00 Концерт «Песня –душа моя»

14.00 Викторина «Наша Беларусь»

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6

д. Иканы, ул.Советская, 9, Иканский сельский клуб,

80177 97 14 42

10.00 – 20.00 Выставка рисунков "Беларусь - моя Родина!"

15.00 Концерт «Край родной на век любимый»

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7

д. Ганцевичи, ул.Центральная, 9, Ганцевичский сельский Дом культуры,

80177 93 43 41

10.00 книжная выставка "Насустрач да выбараў" (совместно с библиотекой №15)

12.00 праздничная ярмарка "Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовет"

14.00 концерт «Беларусь моя синеокая!"

16.00 выставка детских рисунков "Беларусь в моем сердце"

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №8

аг. Мстиж, ул.Центральная, 50, Мстижский сельский исполнительный комитет,

(80177) 97 01 46, (80177) 97 01 92

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

11.00-13.00 Выступление учащихся ГУО «Мстижская средняя школа Борисовского района»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №9

д. Нивки, ул.Центральная, 2а, административное здание ОСП УП «Бумажная фабрика» Госзнака филиала «Нивки»

80177 77 81 42

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №10

д. Большое Стахово, ул. Борисовская, 113, Большестаховский сельский клуб-библиотека,

80177 93 56 85

08.00-20.00 Радиоконцерт

14.00 Концерт «Мой родны кут, як ты мне мілы»

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 11

аг.Кищина Слобода, ул.70 лет Октября, Кищино-Слободской сельский клуб,

80177 77 33 52

08.00 – 20.00 Книжная выставка совместно с библиотекой «Всему начало здесь в краю родном»

08.00 – 20.00 Выставка работ по ДПИ «Осенняя палитра»

12.00 Турнир знатоков «Мозаика леса»

08.00-20.00 Радиоконцерт

12.30-13.30 Выступление участников художественной самодеятельности Кищинослободского СК

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №12

д. Бытча, ул. Молодежная, 10, Бытчанский фельдшерско-акушерский пункт УЗ «Борисовская больница № 2»,

80177 75 6119

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Соревнования любителей по шашкам

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №13

аг. Старо – Борисов, ул.Ленина, 32, Старо-Борисовский сельский Дом культуры,

80177 771813

10.00 – 19.00 фотовыставка «Мая малая Радзіма»

10.00 – 19.00 книжная выставка «Мая Беларусь»

12.00 праздник «Восеньскія забавы»

14.00 концерт «Квітней, мая Беларусь»

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №14

г.Борисов, ул.Мелиоративная, 5, ОАО «ПМК-16-Агро»,

80177 97 89 23

08.00-20.00 Радиоконцерт

16.00-17.00 Выступление творческих коллективов

17.00-17.30 Выступление творческих коллективов ГУО «Средняя школа 24 г.Борисова»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №15

д.Житьково, ул.Школьная, ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского района»,

80177 93 44 42

08.00-20.00 Радиоконцерт «Моя родная Беларусь»

12.00-13.00 Концертная программа

08.00-20.00 Выставка ДПИ

10.00-13.00 Школьная ярмарка «Осенние дары»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 16

д.Бродовка, ул.Спортивная, 54а, Бродовский сельский клуб-библиотека,

80177 92 78 88

08.00 – 20.00 Выставка «Насустрач выбарам»

12.00 Конкурс чтецов «Мая Беларусь»

12.30 Концерт «Беларусь сінявокая»

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №17

аг. Зачистье, ул. Парковая, 2,Зачистский сельский Дом культуры,

80177 77 56 59

08.00 – 20.00 Выставка по ДПІ «Прыгажосць сваімі рукамі»

11.00 Концерт «Беларусь у маім сэрцы»

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 18

аг. Моисеевщина, ул.Центральная, 5, ГУО «Моисеевщинский УПК детский сад-средняя школа Борисовского района»,

80177 77 34 35

08.00-20.00 Радиоконцерт «Родная старонка»

12.00-13.00 Концертная программа «Счастливы вместе»

14.00-15.00 Детская конкурсно-игровая программа «Ловкие и умелые»

08.00-20.00 Выставка рисунков детского творчества

08.00-20.00 Вручение 1, 100 и 200 пригласительный билет на Новогоднюю елку в ГУ «Дворец культуры им.М.Горького»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 19

д. Трояновка, ул.Ленинская, 2, здание управления по образованию Борисовского райиполкома

80177 93 36 65

08.00-20.00 Радиоконцерт «Малая родина – Борисовский край»

13.00-14.00 Выступление творческих коллективов ГУК «Районный Центр народного творчества»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 20

аг.Неманица, ул.Ленина, 2а, ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района»,

80177 77 22 22

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Ярмарка-выставка «Мир творчества»

10.00-12.00 Концертная программа учащихся Лошницкой ДШИ

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 21

ст.Новосады, ул.Лесная, Дом культуры РУПП "Четырнадцать"

80177 72 82 13

08.00-20.00 Радиоконцерт

10.00-12.00 Концертная программа «Мая краіна Беларусь»

12.30-13.30 Квест-игра “По страницам истории Беларуси” с вручением призов

14.00-15.00 Детская игровая программа “Забавы”

08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 22

аг.Лошница, ул.Мичурина, 8, Лошницкий Центр культуры и досуга,

80177 72 53 43

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выставка по ДПИ «Наше творчество»

14.00 Мастер-класс по ДПИ «Цветочная фантазия»

12.00 Концерт «Заповедный мой край белорусский»

08.00-20.00 Фотозона «Я люблю Лошницу»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательнаякомиссия участка для голосования № 23

д.Б.Негновичи, ул.Центральная, Большенегно-вичский ФАП УЗ «Борисовская больница №2»,

80177 93 58 45

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Соревнования любителей по шашкам

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 24

аг.Лошница, ул.Мичурина, 8, Лошницкий Центр культуры и досуга,

80177 72 53 42

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выставка по ДПИ «Наше творчество»

14.00 Мастер-класс по ДПИ «Цветочная фантазия»

12.00 Концерт «Заповедный мой край белорусский»

08.00-20.00 Фотозона «Я люблю Лошницу»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 25

ст.Приямино, ул.Вокзальная, Прияминский сельский клуб-библиотека,

80177 77 38 46

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выставка “Радзіма мая дарагая”

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 26

аг.Новоселки, ул.Школьная, 17, ГУО «Новоселковская средняя школа Борисовского района»

80177 72 91 19

08.00-20.00 – радиоконцерт «Песни моей страны»

08.00-20.00 – выставка декоративно-прикладного творчества «Творчество и вдохновение»

11.00-12.00 – концертная программа «Моя Беларусь»

12.00-14.00 - мастер-класс «Красота своими руками» (изготовление сувениров)

14.00-16.00 - шахматно-шашечный турнир «Белые и черные»

16.00-18.00 - спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 27

д.Б.Ухолода, ул.В.Элькинда, 2, ГУО «Большеухолодский УПК детский сад –средняя школа Борисовского района»,

80177 97 33 88

10.00 -20.00 – радиоконцерт «Беларусь песенная»

10.00 – 16.00 – работа школьного буфета

10.00 – 11.00 –тренинг коммуникативной компетентности родителей: «Мир взрослых и детей»

11.00 - 12.00 – групповая консультация: «Семейные ценности и традиции в наших семьях и их влияние на подрастающее поколение»

12.00 – 13.00 – литературно-музыкальная композиция «Моя Беларусь!»

13.00 – 14.00 –мастер-класс «Учимся танцевать»

13.00-15.00 – шахматно-шашечный турнир «Смекалистый»

15.00-17.00 –литературная гостиная «Поэты моего края»

17.00 – 19.00 – фестиваль спортивных игр «Кожаный мяч»

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 28

д.Ст.Метча, ул.Почтовая, 3 Б, Метченский сельский Дом культуры,

80177 77 75 18

11.00-17.00 выставка народного творчества «Збабуліна куфара»

11.00-17.00 выставка детского рисунка «Радзіма вачыма дзяцей»

10.00-11.00,15.00-16.00 экскурсия «Мядоцкая святліца запрашае»

12.00-12.45 концертная программа «Са святам!»

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 29

аг.Оздятичи, ул.Садовая, 5, ГУО «Оздятичский учебно-педагогический комплекс детский сад- средняя школа Борисовского района»,

80177 72 94 81

12.00-13.00 Концертная программа «Квiтней Беларусь!»

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Работа выставки «Чудесная Беларусь»

11.00-11.30 Викторина «Что ты знаешь о своей малой Родине»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 30

аг. Велятичи, ул.Ленинская, 2, Велятичский сельский Дом культуры,

80177 77 82 17

08.00-20.00 Радиоконцерт

12.00 Концерт «Бацькаушчына»

08.00-20.00 Выставка фотографий «Бацькоў не забывай»

08.00-20.00 Выставка детских поделак, участников кружков по ДПИ «Золотые ручки»

11.00- 11.30 Мастер класс по ДПИ «Настроение»

08.00-20.00 Чествование впервые голосующих избирателей

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 31

д.Зоричи, пер.Садовый, 2а, сельская библиотека № 41 д.Зоричи ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева»

(80177) 95 89 33

11.30-13.00 Концертная программа «Родны мой горад, любоў мая»

08.00-20.00 Радиоконцерт «Дарагая сэрцу Беларусь»

08.00-20.00 Выставка-ярмарка «Творчество моей семьи»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №32 д.Гора, ул.Дорожная, 3, административное здание филиала КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-122»

801777 72 82 16

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выставка ДПИ

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №33

д.Гливин, ул.Центральная, 48а, Гливинский сельский исполнительный комитет,

80177 77 67 91

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выставка ДПИ

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 34

д.Новоселки, ул.Центральная, 8 А, ГУО «Новосельская средняя школа Борисовского района»,

80177 77 67 66

08.00-20.00 Радиоконцерт «Моя малая родина»

08.00-20.00 Выставка работ детского творчества «Мой родны край»

08.00-20.00 Акция «Я-молодой избиратель»

13.00-15.00 Консультация педагога «Ваш вопрос-наш ответ»

12.00-13.00 Концертная программа «Моя Беларусь»

15.00-18.00 Спортивные игры: настольный теннис, шашки, шахматы

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 35

аг.Забашевичи, ул.Школьная, 18, ГУО «Забашевичская средняя школа Борисовского района»,

80177 97 05 36

09.00 Флешмоб «Я, ты, он, она – голосует вся страна»

10.00-11.00 Интерактивная площадка «English Library»

10.00-15.00 Творческая мастерская по аквогримму

12.00-13.00 Видеосалон для всей семьи «Доброе кино»

12.00-13.00 Концертная программа «Беларусь – старонка родная…»

13.00-14.00 Работа интеллектуального кафе «Збяры Беларусь у сваім сэрцы»

14.00-15.00 Открытый микрофон «Литературный бум» (обсуждение книжных новинок)

15.00-17.00 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья»

17.00-19.00 Игровая вечеринка «Лактайм» (электронная викторина «Все обо всем» и интерактивная игра «Путешествие по Беларуси»

08.00-20.00 Выставка детского прикладного творчества «Мастерство умелых рук»

08.00-20.00 Радыёканцэрт «Мой родны кут…»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 36

д.Слободка, ул.Зеленая, 24, административное здание Слободского лесничества ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»,

80177 97 05 47

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Вручение бесплатного билета на посещение галереи “Зъява” 50, 500, 1000 избирателю

14.00-14.30 Концерт «Вместе со своей строной»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 37

д.Черневичи, ул.Ленинская, 21а, Черневичский сельский клуб-библиотека,

80177 95 89 22

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Книжная выставка «Мая Беларусь!»

16.00-17.00 Турнир знатоков «Наша Беларусь»

17.00-17.30 Концерт «Молодые таланты»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 38

г.Борисов, ул.Госпитальна, 40 ГУО «Средняя школа №16 г. Борисова»,

80177 94 06 96

08.00-20.00 – Работа фотозоны «Зямля пад белымі крыламі»

08.00-20.00 – «Посвящение малой родине» выставка творческих работ учащихся

10.00-11.00 – радиоконцерт «Горжусь тобой, земля моя!»

11.00-12.00 - Матчевая встреча по волейболу

12.00-13.00 - Концертная программа «Беларусь в моём сердце»

13.00–15.00 - Мастер-класс по изготовлению магнитов «Беларускія матывы»

15.00-16.00 – Краеведческий конкурс «Мой родной город»

17.00-19.00 – «Спортивный микс» (увлекательные конкурсы и эстафеты)

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 40

г. Борисов, ул.Заводская,16, общежитие филиала «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»

80177 78 14 33, 8017778 32 59

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Дегустация продукции предприятия

12.00-12.30 Концерт «Са святам Беларусь!»

14.00-15.00 Концерт ансамбля «Явар»

16.00-16.30 Показ фильма про Беларусь на проекторе

08.00-20.00 Вручение подарков детям пришедшим с родителями

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 41

г. Борисов, ул.Заводская 45, актовый зал «Борисовский ДОК»,

80177 78 02 09

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-14.00 Дежурство и консультация врача 1 категории

11.00-11.30 Концерт «Са святам Беларусь» ансамбль народной песни «Світанак»

14.00-16.00 Спортивные соревнования (пятиборье)

08.00-20.00 Выездная торговля

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 42

г. Борисов, ул. Заводская, 109, ГУО «Средняя школа №10 г.Борисова»,

80177 78 25 90,80177 78 01 19

08.00-20.00 Радиоконцерт «За Беларусь!»

10.30-11.30 Видеоконцерт «Беларусь мая краіна»

11.00-12.00 Консультация психолога «управление стрессом»

12.00-18.00 Спортивные соревнования по шахматам, валейболу и теннису

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 43

г. Борисов, пер. 3-й Залинейный,2а, ЧТУП «Люкс Трэйд»

80177 73 62 04, 731442

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 44

г. Борисов, ул. Серебренникова, клуб № 1, 72 гв.ОУЦ ППиМС

(80177) 78 73 37

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 45

г. Борисов, ул. Серебренникова, 4а, ГУО «Средняя школа № 7 г.Борисова»,

80177 989112

08.00-20.00 Радиоконцерт

10.00-11.00 Квест-игра «Па старонках мінулага» с розыгрышем прізов

11.00-13.00 Концертная программа «Гукі Бацькаўшчыны”

08.00-20.00 Выстака книг писателей и поэтов Борисовщины

14.00-15.00 Ярмарка “Осеннее рандеву”

13.00-14.00 Викторина “История Борисовского края”

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования №46

г.Борисов ул. Серебренникова, 1а, Печинский городской Дом культуры,

80177 989112

08.00-20.00 Радиоконцерт

13.00-15.00 Концерт «Квітней краіна»

08.00-20.00 Выставка работ кружковцев «Очумелые ручки»

10.00-12.00 Мастер-класс по живописи «Осенний натюрморт»

08.00-20.00 Интерактивная книжная выставка «Моя малая Родина»

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 50

г. Борисов, ул. Лопатина, 205а,административное здание ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»

80177 79 44 11

08.00-20.00 Радиоконцерт

14.00-14.30 Выступление народного ансамбля народной песни «Троецкие музыки» «вместе со своей страной»

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

13.00-15.00 Соревнования любителей по шашкам с вручение призов

08.00-20.00 Вручение бесплатного билета на посещение персональной галереи В.Шкарубо 50, 500, 1000 избирателю

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 51

г. Борисов, ул. Полка Н.-Неман, 161, общежитие ОАО «Экран»

80177 74 80 06, 80177 72 36 61

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.20-фотозона «Спадчина»

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Вручение бесплатного билета на посещение персональной галереи В.Шкарубо 50, 500, 1000 избирателю

09.00-16.00 выставка продажа белорусской одежды «Дрескод»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 52

г. Борисов, ул. Морозова, 83 а, ГУО «Ясли-сад №17 г. Борисова»

80177 79 42 57

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Выставка детского творчества «Край любимый, край родной»

10.00-13.00 Ярмарка «Осенние дары»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 53

г. Борисов, ул. Ибаррури,24, общежитие № 3 Борисовского городского унитарного предприятия «Жилье»

80177 72 39 40

08.00-20.00 Радиоконцерт

08.00-20.00 Книжная выставка «Наша Беларусь»

Вручение бесплатного билета на посещение персональной галереи В.Шкарубо 50, 500, 1000 избирателю

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 54

г. Борисов,ул. 3 Интернационала, 63, ГУК «Районный Центр народного творчества»

80177 74 79 57

08.00-20.00 Радиоконцерт

11.00-13.30 Праздник проводов осени «Осень листья закружила»

10.00-14.00 Выставка-продажа сувениров ГУК РЦНТ «Осенняя фантазия»

10.00-14.00 Выставка-продажа сувениров ЦТК «Рамяство – повязь часоў»

11.00-12.00 Мастер – классы ДПИ

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 55

г. Борисов, ул. III Интернационала д.19, клуб Борисовского филиала ПУП «Виток»

80177 942750, 80177 942393

08.00-20.00 Радиоконцерт

10.00-12.00 Выступление творческих коллективов Центра творчества детей и молодежи

13.00-15.00 Познавательная викторина «Что ты знаешь о Борисовщине» с розыгрышем подписки на 3 месяца на газету «Единство»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 56

г. Борисов,ул.Н.Неман, 155а, ГУО «Борисовская детская хореографическая школа искусств»

80177 79 40 02

08.00-20.00 Радиоконцерт

11.00-11.40 Концертная программа «Беларусь моя»

09.00-15.00 Презентация-дегустация молочной продукции

08.00-20.00 Фотозона

15.30-16.00 Презентация продукции компания Фаберлик

10.00-12.00 Консультация юриста

14.00-16.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС

08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 57

г. Борисов, ул. Н.Неман, 172, ГУО «Средняя школа № 23 г.Борисова»,

80177 72 38 56

08.00- 20.00 – радиоконцерт «Квітней, мая Беларусь!»

10.00 – 12.00- семейный спортивный праздник «Все на старт!»

11.00-13.00 – концертная программ ГУДО «Староборисовская ДШИ» «Для цябе, мая краіна»

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

14.00 – 15.00 – детско-родительская квест-игра «Военная тайна»

15.00-17.00 – обучение первичной компьютерной грамотности

14.00-16.00-консультирование специалистами СППС «Ваш вопрос – наш ответ»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 58

г. Борисов, ул. А.Адамовича, 50, ГУО «Средняя школа №17 г.Борисова»,

80177 794395, 794394

13.00-14.00 Концертная программа «Квітней, Зямля бацькоў маіх”

08.00-20.00 Радиоконцерт «Сердце земли моей»

08.00-20.00 Выставка работ учащихся школы

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 59

г. Борисов, ул. Дзержинского,42, ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района»

(80177) 74 70 74

08.00-20.00 Радиоконцерт

09.00-10.30 Аквагрим

11.30-13.30 Концертная программа «Моя Беларусь»

14.00-15.00 Акция «Подари улыбку», Детская акция «На позитиве»

10.00-12.00 Парад ростовых кукол

08.00-20.00 Беспроигрышная лотерея

08.00-20.00 Музейно-выставочная экспозиция «Мой мишка »

15.00-18.00 Мастер-классы по изготовлению оберегов, сувениров-подарков, текстильных кукол, открыток

08.00-20.00 Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества

08.00-20.00 Выездная торговля

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 60

г. Борисов, ул.полка Н.-Неман, 22, ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова»

80177 94 24 64

10.00-11.00 — Анимационная детско-родительская программа.

12.00-13.00 — Интерактивные консультации.

10.00-17.00 — Шахматно-шашечный турнир.

10.00-14.00 — Творческие выставки, мастер-классы.

08.00-18.00 — работа буфета.

11.00-12.00 — Спортивный семейный праздник, турнир по волейболу.

11.00-13.00 — Концертная программа «Ты в сердце моем, Беларусь!».

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 61

г.Борисов ул.Мелиоративная, 5, ГУО «Ясли-сад № 16 г.Борисова»

(0177)785889

08.00-20.00 — Осуществление торговли.

08.00-20.00 — Проведение дегустации.08.00-20.00 — Чествование впервые голосующих.

08.00-20.00 — Вручение подарков первому и последнему голосующим.

08.00-20.00 — Выставка творческих работ «Куфэрак сумесных вырабаў».

11.00-15.00 — Работа аниматора.

11.00-15.00 — Работа фотозоны.

11.00-17.00 — Концертная программа с конкурсами и розыгрышами призов.

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 62

г. Борисов, ул. Пирогова, 65а, ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – средняя школа № 24 г. Борисова»

80177 78 69 09, 723894

11.00-19.00 Выставка творческих работ учащихся образцовой художественной студии «Палитра»

11.00-11.30 Концертная программа образцовой вокальной студии «Штрих»

11.30-12.15 Мастер-класс «Осенний сюрприз»

12.15-13.00 Мастер-класс«Осеннее впечатление»

13.00-14.00 Концертная программа инструментальных и хореографических коллективов учреждения образования: образцового инструментального коллектива «Русский сувенир», образцового хореографического коллектива «Визави», хореографического коллектива «Радуга», ансамбля цимбалистов «Калядная зорка», ансамбля пианистов «Гармония»

14.00-16.00 Турнир по мини-футболу

08.00-20.00 Выездная торговля

08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»