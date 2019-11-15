17 ноября: какие мероприятия пройдут в день выборов

Городской избирательный округ № 62
На всех участках впервые голосующим - подарок!
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №3
г. Борисов, ул. Р.Люксембург, 66, ГУО «Средняя школа №13 г.Борисова», 80177 73 21 13
08.00 – 20.00 – Радиоконцерт «Беларусь мой дом»
08.00 – 19.00 – Работа буфета. Дегустация блюд.
08.00 – 19.00 – Презентация продукции завода БЗПИ
09.00 – 10.00 – Семинар-практикум «Снятие психоэмоционального напряжения, релаксация»
09.00 – 15.00 – Акция «Узнай свое давление»
11.00 – 12.00 – Квест «Улицами родного города»
12.00 – 13.00 – Концертная программа
«Родина для каждого из нас»
13.00 – 14.00 – Мастер-класс «Цветы родной земли»
14.00 – 15.00 – Товарищеский матч по мини-футболу
15.00 – 16.00 – Мастер-класс «Осенняя фантазия»
16.00 – 17.00 – Профилактическая акция
«Молодёжь за безопасность»
17.00 – 18.00 – Компьютерный интерактив
«IT-технологии на службе человека»
18.00 – 19.00 – Шахматно-шашечный турнир для избирателей
19.00 – 20.00 – Видео-панорама «Земля под белыми крылами»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4
г. Борисов, ул. Почтовая, 44, УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей», 80177 73 31 62
08.00-20.00 Подарки впервые голосующим Первому, 50-му, 100-му и 200 избирателям бесплатная подписка газеты «Единство» на 3 месяца
10.00-12.00 Концертная программа творческих коллективов учреждения
12.00-13.00 Презентация профессий
13.00-14.00 Мастер-класс «Барельеф»
14.00-15.00 Соревнование по дартсу
08.00-20.00 Выставка ДПИ
17.00-19.00 Консультация психолога
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5
г. Борисов, пр-т Революции, 23, клуб в/ч 19293, 80177 70 95 39
08.00-20.00 Радиоконцерт
11.00-12.30 Выставка «Здесь Родины моей начало»,
16.00-18.00 Уголок досуга для детей «Я с книгой открываю мир» ,
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7
г.Борисов, ул.Днепровская, 39, ГУ «Лядищенский Центр культуры и досуга»
80177 93 67 01,80177 94 07 17
08.00-20.00 Радиоконцерт «Квітней, Радзіма мая дарагая!»
08.00-20.00 Выставка ДПИ «Квітней, мая Барысаўшчына»
08.00-20.00 Книжная выставка «Моя малая Родина»
08.00-20.00 Акция «Трезвая семья – могучая держава»
10.00-10.30 Мастер класс ДПИ «Птичка – счастья» из лоскута
10.30-11.00 Викторина «Мая Радзіма – Беларусь»
11.00-11.30 Развлекательная программа «Мы вместе» (театр миниатюр «Кошкин дом»)
12.00-13.00 Викторина «Мая Радзіма – Беларусь»
13.00-13.30 Акция «Стоп – насилие»
14.00-14.30 Концертная программа «Беларусь моя синеокая» (ансамбль народно-эстрадного пения «Гасцінец»)
15.00-16.00 Викторина «Мая Радзіма – Беларусь»
16.00-16.30 Акция «Жизнь без сигарет»
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 8
г. Борисов, ул. Днепровская, 59, ГУО «Ясли - сад № 12 г. Борисова»
80177 935833
08.00-20.00 Радиоконцерт «Мая краіна - Беларусь»
10.00-14.00 Ярмарка «Дары осени»
08.00-20.00 Выставка ДПИ
16.00-18.00 Игровая программа для детей «Угадайка» с участием ростовых кукол
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 9
г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27 ГУО «Средняя школа № 2 г.Борисова»
80177 953290, 80177 929904
- Торжественное открытие и закрытие избирательного участка. 08.00 и 20.00 (фойе 1 этажа).
- Работа буфета: продажа продукции производства ООО «БелМаркетКомпани». 08.00-20.00 (столовая школы).
- радиоконцерт «Мая Радзіма - Беларусь». 08.00-20.00 (фойе 1 этажа).
- Выставка творческих работ учащихся «Мой город». 08.00-20.00 (фойе 1 и 2 этажа).
- Концерт учащихся музыкального отделения «Осеняя мозаика». 11.00-12.00 (актовый зал 2 этажа).
- Концерт детских ансамблей танца «Зазеркалье», «Карнавал», «Радуніца». 12.00-13.00 (актовый зал 2 этажа).
- Концерт образцового хора «Ровесники», вокальных ансамблей, солистов «Пою тебе, моя Борисовщина!». 13.00-14.00 (актовый зал 2 этажа).
- Фотозона «Моя Беларусь» (фойе 2 этажа).
- Видеоконцерт «За Беларусь» (фойе 1 этажа).
- Работа волонтеров ОСВОД, КБСП, ЮИД с вручением буклетов. 11.00-12.00 (территория школы).
- Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я – избиратель» с вручением памятных подарков». 08.00 и 20.00 (фойе 1 этажа).
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 10
г. Борисов, ул. Трусова,26, ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова»
80177 796221, 80177 797872
08.00-20.00 Радиоконцерт «Мы за Беларусь!»
12.00-14.00 Концертная программа «Беларусь мая, сінявокая»
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 11
г. Борисов, ул.Трусова, 41, ГУО «Ясли-сад № 47 г.Борисова»
80177 79 66 32
08.00 -20.00 Радиоконцерт «Мая Радзіма Беларусь»,
Осенней выставки – ярмарки ОАО «Веста-Борисов»
Вручение сувенирных подарков первому проголосовавшему на участке и каждому 150-му проголосовавшему
09.00 – 18.00 Осенняя выставка-ярмарка продовольственной продукции ОАО “Веста-Борисов”,
10.00 – 14.00 Выставка-продажа ремесленнических работ Баль И.В.
Выставка-продажадекоративной и лечебной косметики “Мейтан” ИП Дроздович Н.В.
14.00 – 16.00 Проведение шахматно-шашечного турнира
16.00 – 20.00 Бесплатная юридическая консультация
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 12
г. Борисов, ул. Трусова, 26, ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова»
80177 79 64 87
Фойе 2 этажа
08.00-12.00, 14.00-19.00 — Радиоконцерт «Для цябе, мая краіна».
08.00-20.00 — Выставка творческих работ учащихся «В мире прекрасного».
08.00-20.00 — Выставка периодической печати «Новости. События. Факты».
Фойе 1 этажа
12.00-13.00 — Шахматно-шашечный турнир «Стратег»
10.00-11.30 — Акция «за безопасность вместе!».
Актовый зал
12.00-14.00 — Концертная программа «Цвети, моя Беларусь!».
17.00-19.00 — Показ художественного фильма «Брестская крепость».
Спортивный зал
13.00-15.00 — Встреча по баскетболу
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 13
г. Борисов, бул. Гречко, 10, ГУО «Ясли-сад № 36 г.Борисова»
80177 75 45 60
08.00-20.00 Радиоконцерт «Мы за Беларусь!»
08.00-20.00 Выставка совместного творчества детей и родителей
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участков для голосования №№ 14, 16
г. Борисов, б-р Гречко, 28, ГУО «Гимназия №1 г. Борисова»
80177 74 04 34
08.00-20.00 — Выставка творческих работ учащихся «Волшебство своими руками» (холл 2 этажа).
08.00-20.00 — Выставка книг и периодической печати «Мой выбор» (библиотека)
08.00-20.00 — Акция «Я – молодой избиратель» (избирательные участки).
09.00-10.00 — Радиоконцерт «Тебе, моя Беларусь!» (холл 1 этажа).
10.00-12.30 — Выступление ансамбля народных инструментов «Лотаць» (холл 2 этажа).
— Концерт творческих коллективов гимназий «Мы голосуем за будущее» (холл 2 этажа).
— Панорама спортивных игр «нас познакомила игра» (спортивный зал).
11.00-12.00 — Интерактивная консультация «Успешная личность» (каб. №201).
12.00-13.00 — Молодежная викторина «Борисовский район в цифрах и фактах» (каб. №401).
14.00-16.00 — Встреча по баскетболу «Здоровая молодежь – наше будущее!» (спортивный зал).
— Выступление ансамбля народных инструментов«Лотаць» (холл 2 этажа).
16.00-17.00 — Культурно-развлекательная программа «Угадай мелодию» (холл 2 этажа).
— Шахматный турнир для избирателей «Шах и мат» (каб. №215).
17.00-18.00 — Показ видеофильма «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» (холл 2 этажа).
18.00-19.00 — Дружественная встреча по мини-футболу (дети и родители) (спортивный зал).
18.00-19.30 — Радиоконцерт «Тебе – моя Беларусь!» (холл 2 этажа).
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №15
г. Борисов, б-р Гречко, 17, ГУО «Ясли – сад № 38 г.Борисова»
80177 74 07 70
- Торжественное открытие и закрытие избирательного участка: 08.00- 20.00.
- Вручение сувенирных подарков впервые голосующим.
- Радиоконцерт «Родная краіна – Беларусь мая». 08.00-20.00.
- Выставка-ярмарка продовольственной продукции, представленной ОАО «Веста-Борисов» с применением скидок от 10 до 50%. 08.00-20.00.
- Организация буфета с 08.00 до 20.00 и торговля продукцией собственного производства ОАО «Веста-Борисов» с вручением подарочных купонов на скидку 20% на приобретение непродовольственных товаров: одежды, белья, кожгалантереи, товаров для дома в универмаге «Веста» и Доме торговли первым 100 покупателям готовой продукции в буфете избирательного участка.
- Выставка творчества «Мир детства».
- Мини-театр «Чемодан путешествий». 10.00-11.00.
- Концертная программа «Квітней, Беларусь!» образцовой студии детской эстрадной песни «Сузор’е». 14.30-15.30.
- Проведение дегустации собственной продукции ОАО «Веста-Борисов» с 12.00 до 14.00 (на территории буфета избирательного участка).
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №17
г. Борисов, ул. Галицкого, 13, ГУО «Ясли-сад № 43 г. Борисова»
80177 75 28 42, 80177 75 69 69
8.00-20.00 Радиоконцерт «Дарагая сэрцу Беларусь»
08.00-20.00 Выставка-ярмарка «Творчество моей семьи»
10.00-12.00 Концертная программа «Мая Беларусь»
8.00-20.00 Акция «Знай свое давление»
12.00-14.00 Концерт учащихся ГУО «Гимназия №1»
08.00-20.00 Выставка «Животный и растительный мир Беларуси»
08.00-20.00 Выставка театров народов мира
Участковая избирательная комиссия участков для голосования №№ 18, 19
г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 33, ГУО «Средняя школа №18 г.Борисова»
80177 74 48 46
- Торжественное открытие и закрытие избирательных участков.
8.00 и 20.00 (фойе 1 этажа, фойе 2 этажа).
- Работа торговых точек ОАО «БМК №1» (фирменные магазины «Смак»). 8.20-20.00 (территория школы).
- Работа общепита ресторана «Королевская охота». 8.00-20.00 (территория школы).
- Работа буфета ОАО «БМК №1»; продажа продукции собственного производства (выпечка). Акция «Покупки с сюрпризом». 8.30-20.00 (столовая школы).
- Дегустация-выставка новой продукции ОАО «БМК №1». Работа коробейников «Скарбніца». 11.00-15.00 (холл 1 этажа перед столовой школы).
- Спортивный блок:
- Работа площадки «ОСВОД» с вручением буклетов. 11.00-12.00 (спортивный зал);
- Семейный спортивный праздник в рамках областной акции «Минщина спортивная. Осень». 12.00-13.30 (спортивный зал);
- Мастер-класс по обучению игры в волейбол. 14.00-16.00 (спортивный зал);
- Соревнования по дартсу с вручением призов. 17.00-19.00 (спортивный зал).
- Интерактивная площадка:
- Акция «Проверь свое давление». 19.00-18.00 (боковой холл 1 этажа);
- Консультации психолога по вопросам семейного воспитания. 10.00-13.00, 14.00-18.00 (кабинет СППС);
- Обучение компьютерной грамотности. 10.00-14.00, 14.00-18.00 (большой холл 1 этажа).
- Музыкально-творческий блок:
- Работа ростовых кукол. 8.00-20.00(территория школы);
- Концертная программа для избирателей «Беларусь – моя страна, мой дом, моя семья!. 10.00-18.00 (крыльцо школы);
- Выступление творческого коллектива «Вдохновение» ГУО «Средняя школа №18 г. Борисова». 12.00-13.00 (крыльцо школы);
- Выступление народного коллектива районного центра творчества. 13.00-17.00 (крыльцо школы);
- Флеш-клуб «Квітней, мой край». 11.00-12.00, 14.00-15.00 (крыльцо школы);
- Видеоконцерт «За Беларусь». 8.00-20.00 (коридор 2 этажа);
- Фотозона «Беларусь моя»: выставка-ракурс творческих работ педагогов ГУО «Средняя школа №18 г. Борисова». 8.00-20.00 (лестничная площадка 2 этажа);
- Гражданская акция для молодых избирателей, «Я – избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.). 8.00-20.00 (фойе 1 этажа, фойе 2 этажа).
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №20
г. Борисов, б-р Гречко, 7, ГУО «Санаторные ясли-сад № 35 г. Борисова»
80177 75 25 14
08.00-20.00 Радиоконцерт «Беларусь мая».
08.00-20.00 Выставка-ярмарка «Яркий мир семейных увлечений»
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №21
г. Борисов, 50 лет БССР, 6, УО «Борисовский государственный колледж»
80177 74 48 27, 80177 75 09 46
08.00-20.00 Радиоконцерт
09.00-11.00 “Чайная феерия” дегустация разных сортов чая
11.00-15.00 Ярмарка – продажа «Осеннее блюдо:
12.00-13.00 Концертная программа
08.00-10.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС
15.00-17.00 Работа волонтеров Перформенс
17.00-19.00 Мастер-класс парикмахерского искусств, бодиарт декоративная косметика
Первество по баскетболу
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №22
г. Борисов, ул. Гагарина, 68, Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»,
80177 75 28 37
08.00-20.00 Радиоконцерт
12.00-13.00 Концерт вокальной студии ГУ «Дворец культуры им.М.Горького»
16.00-18.00 Акция «Проверь свое давление»
08.00-20.00 Вручение 5, 50, 500 избирателям пригласительных билетов в ГУ «Борисовский объединенный музей»
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
Работа выездной торговли
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №23
г. Борисов, ул. Ватутина,5, ЖЭУ № 3 УП «Жильё»
80177 74 37 07
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-10.00 Выставка дегустации продукции ОАО «Борисовский консервный завод»
10.00-11.00 Викторина «ЗОЖ-залог активного долголетия»
11.00-13.00 Концерт Центра творчества детей и молодежи
12.00-13.00 Мастер-класс по ДПИ
13.00-14.00 Выступление ансамбля старинной музыки «ВІР»
20, 200, 600 избирателю посещение выставочной экспозиции И.Х.Колодеева и истории 1812 года
Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №24
г. Борисов, пер. Зеленый, 13, Борисовская объединенная организационная структура ДОСААФ
80177 74 50 05
08.00-20.00 Радиоконцерт
13.30-14.30 Концертная программа «Я люблю Беларусь»
08.00-20.00 Выставка «Здесь Родины моей начало»
10.00-14.00 Уголок досуга для детей «Я с книгой открываю мир» , «Жила-была сказка»
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
12.00-13.00 Викторина «ЗОЖ залог активного долголетия» с розыгрышем призов
12.30-14.00 Акция «Проверь свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №25
г. Борисов, ул.Л.Чаловской, 18, административное здание ОАО «Борисовский консервный завод»
80177 76 20 12
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.30-20.00 Выставка-продажа продукции собственного производства
11.00-14.00 Дегустация продукции предприятия
12.00-13.00 Викторина «ЗОЖ залог активного долголетия» с розыгрышем призов
08.00-20.00 Работа фотозоны
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
12.30-14.00 Акция «Проверь свое давление»
15.00-17.00 Спортивное мероприятие «Игра в дарс»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №26
г. Борисов, пер. Зеленый, 5, ГУО «Лицей г.Борисов»
80177 73 40 92
08.00 — Акция «Проголосуй первым — получи подарок!».
08.00-20.00 — Радиоконцерт «Беларусь мая родная».
08.00-19.00 — Работа буфета.
08.00-20.00 — Выставка работ учащихся «Радости жизни».
11.00-12.00 — Акция «Узнай свое давление».
10.00-12.00 — Интерактивная площадка «В поисках смысла» работа с метафорическими картами и комментарий психолога».
11.00-12.00 — Викторина «Здоровый образ жизни — залог активного долголетия».
12.00-14.00 — Мастер-класс «Волшебство творчества».
13.00-14.00 — Арте-терапия «Раскраска-антистресс».
14.00-16.00 — Концертная программа «Моя земля – моя гордость».
17.00-18.00 — Шахматный турнир.
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №27
г. Борисов, п-т Революции, 49, ГУ «Дворец культуры им. М.Горького»
80177 76 20 74, 80177 76 20 69
08.00-20.00 Радиоконцерт
13.00-15.00 Концерт «Квітней, Беларусь!» творческих коллективов ГУ «дворец культуры им.М.Горького»
08.00-20.00 Фотозона
08.00-20.00 Розыгрыш 7, 70, 700, 1000 избирателю на балет Большого театра оперы и балета «Лебединое озеро»
08.00-20.00 Выставка графики учащихся Борисовской детской художественной школы
11.00-12.00 Детская познавательно-развлекательная программа «Всезнайка»
12.00-14.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
Выставка автомобилей СООО «БелДжи»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №28
г. Борисов, ул. Стахановская, 48, ГУО «Гимназия №3 г.Борисова»
80177 73 28 61, 80177 73 45 61
08.00-20.00 Радиоконцерт «Ганаруся табой, Беларусь!»
12.00-13.00 Концертная программа «Мой дом – Белая Русь»
10.00-14.00 Фитнес для мозга «2х2=?»
11.00-13.00 Интерактивная игра «По улицам города»
13.00-15.00 Арт-мастерская по изготовлению открыток «Беларусь моя родная»
12.00-16.00 Мастер-класс «Step by step»
11.00 Работа компьютерного класса
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №29
г. Борисов, ул. Стахановская, 35, ГУО «Средняя школа №8 г.Борисова»
80177 73 30 65, 80177 73 35 22
09.00-20.00 — Радиоконцерт «Адзіны ў свеце край».
12.00-13.00 — Концертная программа «Краіна мая, радасць мая, песня мая маладая!».
10.00-16.00 — Фуд-корт «Кафе-Блинка».
10.00-16.00 — Интеллектуальная гостиная «Эрудит-лото».
10.00-16.00 — Интерактивная площадка «Психологическая мозаика».
10.00-14.00 — Мастер-класс «Король шахматной страны».
14.00-15.00 — Интерактивная площадка «Гаворым па-беларуску».
08.00-18.00 — работа буфета (продажа кулинарных и кондитерских изделий).
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №30
г. Борисов, ул.М.Горького, 135,общежитие № 10 УП «Жилье»
80177 74 36 55
08.00-20.00 Радиоконцерт «Край родной, навек любимый…»
08.00-16.00 работа буфета
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей, впервые голосующих на выборах «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
08.00-20.00 угощение детей сладостями
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №31
г. Борисов, ул. Даумана, 95,клуб ОАО «БАТЭ»-управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»
80177 73 89 31
Радиоконцерт «Мая Радзіма Беларусь» (8.00 - 20.00).
Вручение сувенирных подарков впервые голосующим (8.00 - 20.00).
Вручение сувенирных подарков детям (8.00 - 20.00).
Работа буфета (8.00 - 19.00).
Акция «Узнай своё давление» (09.00 – 15.00).
Выступление творческих коллективов ГУО «Средняя школа №2 г.Борисова» (12.00 – 12.30).
Дефиле театра моды (13.00 – 13.30).
Выступление артистов вокальной студии ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (14.00 – 15.00).
Вручение абонементов на посещение бассейна в оздоровительном комплексе ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (1, 30, 130, 200, 300 избирателям).
Вручение билетов на посещение STEAM- лаборатории ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева» (7, 70, 170, 707 избирателям).
Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС Борисовского района (18.00 – 20.00).
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №32
г.Борисов, ул. Пролетарская, 2, общежитие ОАО «Борисовдрев»
80177 73 13 37, 80177 73 15 45
09.00-20.00 Организация точки общественного питания ОАО «Веста Борисов».
10.00-18.00 Выставка - продажа изделий легкой промышленности ОАО "Борисовбытсервис"
13.00-15.00 Концертная программа учащихся Борисовской детской музыкальной школы
08.00-20.00 Вручение сувенирной продукции первому, сотому,двухсотому, трехсотому и т.д. избирателю.
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №33
г. Борисов, ул.Республиканская, 4, ГУО «Средняя школа №22 г. Борисова»
80177 73 63 30, 80177 73 02 24
12.00-14.00 Концертная программа «Мы дети Беларуси»
18.00-20.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудниками ГРОЧС
10.00-12.00 Выступление учащихся ГУО “Борисовска детская хореографическая школа”
14.00-16.30 Соревнования по гиревому спорту
17.00-18.30 Соревнования по шашкам
09.00-11.00 Мастер-класс компьютерной грамотности для людей среднего и пожилого возраста
08.00-20.00 Выставка – презентация книг “Паэты Барысаўшчыны”
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 34
г. Борисов, ул. Заслонова, 86а, ГУО «Средняя школа №3 г.Борисова»
80177 73 04 71, 80177 73 21 27
08.00 – 20.00 – Радиоконцерт «Любимые песни Беларуси»
08.00 – 20.00 – Работа буфета. Дегустация блюд белорусской кухни
10.00 – 11.00 – Мастер-класс «Подарки для любимых» изготовление броши из фетра
11.00 – 12.00 – Консультации педагогов социальных для населения
12.00 – 14.00 – Обучающий семинар «Компьютер без границ»
14.00 – 15.00 – Концертная программа «Тебе, родная Беларусь»
15.00 – 17.00 – Спортивный праздник
17.00 – 18.00 – Шахматный турнир
18.00 – 19.00 – Дружеская встреча по волейболу
19.00 – 20.00 – Дружеская встреча по футболу
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №35
г.Борисов, ул.Чапаева, 56, клуб ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
80177 73 15 32
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Работа заводского буфета
08.00-17.00 посещения заводского музея избирателями
08.00-20.00 Вручение 10 пригласительных в «Kids-club» 1, 100, 1000 и 2000 избирателям
14.00-14.30 Показательные выступления коллективов ГУ «Борисовский ФОЦ»
12.00 Выступление образцового хора «Чароўнасць»
14.00 мастер-класс Чемпиона Мира по бильярду Перепечаевой Екатерины
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №36
г. Борисов, ул. Новая, 33, ГУО «Ясли-сад № 49 г.Борисова»
80177 73 67 44
08.00-20.00 Радиоконцерт «Беларусь, я табой ганаруся»
10.00-12.00 Ярмарка-выставка «Мир семьи – мир безопасности»
08.00-20.00 Бесплатное посещение СТЕМ-лаборатории в ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им.И.Х.Колодеева» 150, 450, 1000 избирателям
08.00-20.00 Выездная торговля
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №37
г. Борисов, ул. Пушкина, 146 ГУО «Ясли-сад № 44 г. Борисова»
80177 73 22 41
08.00-20.00 Радиоконцерт «Мая Радзіма Беларусь»
10.00-12.00 Ярмарка «Осенняя фантазия»
08.00-20.00 Бесплатное посещение мемориально-выставочной экспозиции И.Х.Колодеева и истории войны 1812 года 100, 500, 1000 избирателям
08.00-20.00 Выездная торговля
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №38
г. Борисов, ул.10 лет БССР,4, ГУО «Средняя школа №12 г. Борисова»
80177 73 22 62
10.00-11.30 Спортивный праздник «Только вперед!»
11.30-12.30 Клуб семейного общения «Школа молодой семьи». Творческая мастерская «С мамой делать все легко»
12.30- 13.30 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Пушистое удовольствие»
13.30-14.30 Праздничный тематический концерт «Мы дети твои, Беларусь!»
15.00-16.00 Родительский университет «Контакт».
Чайный вечер «Мама, папа, я – дружная семья»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №39
г. Борисов, пр. Революции, 41, ГУО «Борисовская детская музыкальная школа искусств»
80177 73 36 62
10.00-10.40 Образцовый хор «Чароунасць»
11.00-11.40 Образцовый ансамбль скрипачей «Anima»
12.00-12.30 Ансамбль флейтистов «Соловушка», ансамбль саксофонистов «Джем»
13.00-13.15 Хор инструментальных классов «Cantando bambini»
13.30-13.50 Ансамбль цимбалистов «Надзея»
14.00-14.40 Образцовый ансамбль народных инструментов «Натхненне»
15.00-15.30 Народный камерный хор «Преображение»
16.00-17.00 Народный камерный ансамбль «Modus»
17.00 Исполнитель пианист
08.00-20.00 Фотоэкспозиция «Почётные граждане Борисовского района»
08.00-20.00 Выставка «Познакомься с новой книгой»
08.00-20.00 «Путешествие в мир сказок»
08.00-20.00 вручение пригласительных билетов на балет «Лебединое озеро» 25, 75, 250, 750 избирателям
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №40
г. Борисов, ул Чапаева, 19, ГУСУ «Борисовская СДЮШОР»,
80177 73 46 98
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Работа фирменной торговли
12.00-13.00 Первенство по гиревому спорту с вручением призов
13.00-13.30 Показ фильма про Беларусь на проекторе
08.00-20.00 Гражданская акция для молодых избирателей «Я-избиратель» с вручением памятных подарков (сувениры, календари и т.д.)
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 41
г. Борисов, ул. Энгельса, 54а, ГУО «Средняя школа №11 г.Борисова»
80177 73 51 03, 80177 73 43 51
11.00-12.00 — Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!».
11.00-12.00 — Детско-родительская квест-игра «Военная тайна» (ребята и их родители после прохождения всех станций смогут отведать настоящей солдатской каши).
12.00-13.00 — Концертная программа «Беларусь моя, синеокая!» (выступают ребята музыкальной студии «Нотка»).
12.00-15.00 — Работа игровых площадок для детей по обучению правилам безопасного поведения (ПДД, ОСВОД, КЮСП).
15.00-17.00 — Товарищеская встреча по футболу.
09.00-19.00 — Радиоконцерт «Люблю тебя, Белая Русь!».
А также в течение дня (8.00-19.00) будет организована работа школьного буфета.
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 42
аг.Пересады, ул.Центральная, 4, Пересадский сельский Дом культуры,
80177 97 25 93
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Персональные выставки Сергуна Артема и Масько Дарьи «Творческая молодежь»
13.00 Концерт « Наше будущее»
17.00 Мастер-класс кружка ДПИ «Вдохновение»
08.00-20.00 Книжная выставка «Сохраняя традиции – стремимся в будущее»
БОРИСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 63
На всех участках впервые голосующим - подарок!
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 1
д.Веселово, ул.Заводская, 22а, Веселовский сельский исполнительный комитет,
80177 93 44 26
08.00-20.00 Радиоконцерт
10.00-17.00 Мини-выставка продукции ОАО «Веселово»
08.00-20.00 Книжная выставка «Поэты Борисовщины»
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 100, 200, 300 избирателям подписка на квартал на газету «Единство»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2
д. Заболотье, пер.Зеленый,9, Заболотскийсельский Дом культуры,
80177 77 90 18
08.00-20.00 Радиоконцерт
11.00-12.30 Концерт «Мои песни тебе, Беларусь»
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выставка ДПИ
15.00-17.00 Консультация медработника и акция «Измерь свое давление»
08.00-20.00 Выездная торговля
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3
д. Холхолица, ул.Школьная, 2, ГУО «Холхолицкий УПК детский сад-средняя школа Борисовского района»»,
80177 97 17 66
08.00-20.00 Радиоконцерт
11.00-13.00 Концерт «Моя страна, мой край Беларусь»
08.00-20.00 Книжная выставка «Мая Радзіма Беларусь»
13.00-14.00 Познавательная игра “Чтоя знаю о своей малой Родине” с вручением призов
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
14.00-15.30 Спортивное соревнование «Сильные, смелые, ловкие» с вручением призов
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4
аг. Зембин, ул.Ленинская, 1, Зембинский Центр культуры,
80177 77 52 96
08.00-20.00 Радиоконцерт
11:00 мини-концерт “Земля, которой мы гордимся”
13:00 мини-концерт “Квітней Беларусь”
08:00 до 20:00 радиоконцерт “Беларусь – это мы”
10.00 выставка “Жыві і квітней мая Радзіма”
10.00 выставка “Моей земли венки сплетаю”.
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
14.00 Спортивная игра «Папа, мама, я – дружная семья!» с вручением призов
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5
д.Корсаковичи, ул.Центральная, 26, Корсаковичский сельский Дом культуры,
80177 94 14 08
08.00-20.00 Радиоконцерт
10.00 – 20.00 Выставка рисунков «Родной мой край»
12.00 Концерт «Песня –душа моя»
14.00 Викторина «Наша Беларусь»
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6
д. Иканы, ул.Советская, 9, Иканский сельский клуб,
80177 97 14 42
10.00 – 20.00 Выставка рисунков "Беларусь - моя Родина!"
15.00 Концерт «Край родной на век любимый»
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7
д. Ганцевичи, ул.Центральная, 9, Ганцевичский сельский Дом культуры,
80177 93 43 41
10.00 книжная выставка "Насустрач да выбараў" (совместно с библиотекой №15)
12.00 праздничная ярмарка "Приходи, честной народ, в гости ярмарка зовет"
14.00 концерт «Беларусь моя синеокая!"
16.00 выставка детских рисунков "Беларусь в моем сердце"
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №8
аг. Мстиж, ул.Центральная, 50, Мстижский сельский исполнительный комитет,
(80177) 97 01 46, (80177) 97 01 92
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
11.00-13.00 Выступление учащихся ГУО «Мстижская средняя школа Борисовского района»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №9
д. Нивки, ул.Центральная, 2а, административное здание ОСП УП «Бумажная фабрика» Госзнака филиала «Нивки»
80177 77 81 42
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №10
д. Большое Стахово, ул. Борисовская, 113, Большестаховский сельский клуб-библиотека,
80177 93 56 85
08.00-20.00 Радиоконцерт
14.00 Концерт «Мой родны кут, як ты мне мілы»
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 11
аг.Кищина Слобода, ул.70 лет Октября, Кищино-Слободской сельский клуб,
80177 77 33 52
08.00 – 20.00 Книжная выставка совместно с библиотекой «Всему начало здесь в краю родном»
08.00 – 20.00 Выставка работ по ДПИ «Осенняя палитра»
12.00 Турнир знатоков «Мозаика леса»
08.00-20.00 Радиоконцерт
12.30-13.30 Выступление участников художественной самодеятельности Кищинослободского СК
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №12
д. Бытча, ул. Молодежная, 10, Бытчанский фельдшерско-акушерский пункт УЗ «Борисовская больница № 2»,
80177 75 6119
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Соревнования любителей по шашкам
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №13
аг. Старо – Борисов, ул.Ленина, 32, Старо-Борисовский сельский Дом культуры,
80177 771813
10.00 – 19.00 фотовыставка «Мая малая Радзіма»
10.00 – 19.00 книжная выставка «Мая Беларусь»
12.00 праздник «Восеньскія забавы»
14.00 концерт «Квітней, мая Беларусь»
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №14
г.Борисов, ул.Мелиоративная, 5, ОАО «ПМК-16-Агро»,
80177 97 89 23
08.00-20.00 Радиоконцерт
16.00-17.00 Выступление творческих коллективов
17.00-17.30 Выступление творческих коллективов ГУО «Средняя школа 24 г.Борисова»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №15
д.Житьково, ул.Школьная, ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского района»,
80177 93 44 42
08.00-20.00 Радиоконцерт «Моя родная Беларусь»
12.00-13.00 Концертная программа
08.00-20.00 Выставка ДПИ
10.00-13.00 Школьная ярмарка «Осенние дары»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 16
д.Бродовка, ул.Спортивная, 54а, Бродовский сельский клуб-библиотека,
80177 92 78 88
08.00 – 20.00 Выставка «Насустрач выбарам»
12.00 Конкурс чтецов «Мая Беларусь»
12.30 Концерт «Беларусь сінявокая»
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №17
аг. Зачистье, ул. Парковая, 2,Зачистский сельский Дом культуры,
80177 77 56 59
08.00 – 20.00 Выставка по ДПІ «Прыгажосць сваімі рукамі»
11.00 Концерт «Беларусь у маім сэрцы»
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 18
аг. Моисеевщина, ул.Центральная, 5, ГУО «Моисеевщинский УПК детский сад-средняя школа Борисовского района»,
80177 77 34 35
08.00-20.00 Радиоконцерт «Родная старонка»
12.00-13.00 Концертная программа «Счастливы вместе»
14.00-15.00 Детская конкурсно-игровая программа «Ловкие и умелые»
08.00-20.00 Выставка рисунков детского творчества
08.00-20.00 Вручение 1, 100 и 200 пригласительный билет на Новогоднюю елку в ГУ «Дворец культуры им.М.Горького»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 19
д. Трояновка, ул.Ленинская, 2, здание управления по образованию Борисовского райиполкома
80177 93 36 65
08.00-20.00 Радиоконцерт «Малая родина – Борисовский край»
13.00-14.00 Выступление творческих коллективов ГУК «Районный Центр народного творчества»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 20
аг.Неманица, ул.Ленина, 2а, ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района»,
80177 77 22 22
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Ярмарка-выставка «Мир творчества»
10.00-12.00 Концертная программа учащихся Лошницкой ДШИ
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 21
ст.Новосады, ул.Лесная, Дом культуры РУПП "Четырнадцать"
80177 72 82 13
08.00-20.00 Радиоконцерт
10.00-12.00 Концертная программа «Мая краіна Беларусь»
12.30-13.30 Квест-игра “По страницам истории Беларуси” с вручением призов
14.00-15.00 Детская игровая программа “Забавы”
08.00-20.00 Впервые голосующим вручение памятных подарков
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 22
аг.Лошница, ул.Мичурина, 8, Лошницкий Центр культуры и досуга,
80177 72 53 43
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выставка по ДПИ «Наше творчество»
14.00 Мастер-класс по ДПИ «Цветочная фантазия»
12.00 Концерт «Заповедный мой край белорусский»
08.00-20.00 Фотозона «Я люблю Лошницу»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательнаякомиссия участка для голосования № 23
д.Б.Негновичи, ул.Центральная, Большенегно-вичский ФАП УЗ «Борисовская больница №2»,
80177 93 58 45
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Соревнования любителей по шашкам
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 24
аг.Лошница, ул.Мичурина, 8, Лошницкий Центр культуры и досуга,
80177 72 53 42
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выставка по ДПИ «Наше творчество»
14.00 Мастер-класс по ДПИ «Цветочная фантазия»
12.00 Концерт «Заповедный мой край белорусский»
08.00-20.00 Фотозона «Я люблю Лошницу»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 25
ст.Приямино, ул.Вокзальная, Прияминский сельский клуб-библиотека,
80177 77 38 46
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выставка “Радзіма мая дарагая”
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 26
аг.Новоселки, ул.Школьная, 17, ГУО «Новоселковская средняя школа Борисовского района»
80177 72 91 19
08.00-20.00 – радиоконцерт «Песни моей страны»
08.00-20.00 – выставка декоративно-прикладного творчества «Творчество и вдохновение»
11.00-12.00 – концертная программа «Моя Беларусь»
12.00-14.00 - мастер-класс «Красота своими руками» (изготовление сувениров)
14.00-16.00 - шахматно-шашечный турнир «Белые и черные»
16.00-18.00 - спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 27
д.Б.Ухолода, ул.В.Элькинда, 2, ГУО «Большеухолодский УПК детский сад –средняя школа Борисовского района»,
80177 97 33 88
10.00 -20.00 – радиоконцерт «Беларусь песенная»
10.00 – 16.00 – работа школьного буфета
10.00 – 11.00 –тренинг коммуникативной компетентности родителей: «Мир взрослых и детей»
11.00 - 12.00 – групповая консультация: «Семейные ценности и традиции в наших семьях и их влияние на подрастающее поколение»
12.00 – 13.00 – литературно-музыкальная композиция «Моя Беларусь!»
13.00 – 14.00 –мастер-класс «Учимся танцевать»
13.00-15.00 – шахматно-шашечный турнир «Смекалистый»
15.00-17.00 –литературная гостиная «Поэты моего края»
17.00 – 19.00 – фестиваль спортивных игр «Кожаный мяч»
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 28
д.Ст.Метча, ул.Почтовая, 3 Б, Метченский сельский Дом культуры,
80177 77 75 18
11.00-17.00 выставка народного творчества «Збабуліна куфара»
11.00-17.00 выставка детского рисунка «Радзіма вачыма дзяцей»
10.00-11.00,15.00-16.00 экскурсия «Мядоцкая святліца запрашае»
12.00-12.45 концертная программа «Са святам!»
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 29
аг.Оздятичи, ул.Садовая, 5, ГУО «Оздятичский учебно-педагогический комплекс детский сад- средняя школа Борисовского района»,
80177 72 94 81
12.00-13.00 Концертная программа «Квiтней Беларусь!»
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Работа выставки «Чудесная Беларусь»
11.00-11.30 Викторина «Что ты знаешь о своей малой Родине»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 30
аг. Велятичи, ул.Ленинская, 2, Велятичский сельский Дом культуры,
80177 77 82 17
08.00-20.00 Радиоконцерт
12.00 Концерт «Бацькаушчына»
08.00-20.00 Выставка фотографий «Бацькоў не забывай»
08.00-20.00 Выставка детских поделак, участников кружков по ДПИ «Золотые ручки»
11.00- 11.30 Мастер класс по ДПИ «Настроение»
08.00-20.00 Чествование впервые голосующих избирателей
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 31
д.Зоричи, пер.Садовый, 2а, сельская библиотека № 41 д.Зоричи ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева»
(80177) 95 89 33
11.30-13.00 Концертная программа «Родны мой горад, любоў мая»
08.00-20.00 Радиоконцерт «Дарагая сэрцу Беларусь»
08.00-20.00 Выставка-ярмарка «Творчество моей семьи»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №32 д.Гора, ул.Дорожная, 3, административное здание филиала КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-122»
801777 72 82 16
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выставка ДПИ
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №33
д.Гливин, ул.Центральная, 48а, Гливинский сельский исполнительный комитет,
80177 77 67 91
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выставка ДПИ
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 34
д.Новоселки, ул.Центральная, 8 А, ГУО «Новосельская средняя школа Борисовского района»,
80177 77 67 66
08.00-20.00 Радиоконцерт «Моя малая родина»
08.00-20.00 Выставка работ детского творчества «Мой родны край»
08.00-20.00 Акция «Я-молодой избиратель»
13.00-15.00 Консультация педагога «Ваш вопрос-наш ответ»
12.00-13.00 Концертная программа «Моя Беларусь»
15.00-18.00 Спортивные игры: настольный теннис, шашки, шахматы
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 35
аг.Забашевичи, ул.Школьная, 18, ГУО «Забашевичская средняя школа Борисовского района»,
80177 97 05 36
09.00 Флешмоб «Я, ты, он, она – голосует вся страна»
10.00-11.00 Интерактивная площадка «English Library»
10.00-15.00 Творческая мастерская по аквогримму
12.00-13.00 Видеосалон для всей семьи «Доброе кино»
12.00-13.00 Концертная программа «Беларусь – старонка родная…»
13.00-14.00 Работа интеллектуального кафе «Збяры Беларусь у сваім сэрцы»
14.00-15.00 Открытый микрофон «Литературный бум» (обсуждение книжных новинок)
15.00-17.00 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья»
17.00-19.00 Игровая вечеринка «Лактайм» (электронная викторина «Все обо всем» и интерактивная игра «Путешествие по Беларуси»
08.00-20.00 Выставка детского прикладного творчества «Мастерство умелых рук»
08.00-20.00 Радыёканцэрт «Мой родны кут…»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 36
д.Слободка, ул.Зеленая, 24, административное здание Слободского лесничества ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»,
80177 97 05 47
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Вручение бесплатного билета на посещение галереи “Зъява” 50, 500, 1000 избирателю
14.00-14.30 Концерт «Вместе со своей строной»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 37
д.Черневичи, ул.Ленинская, 21а, Черневичский сельский клуб-библиотека,
80177 95 89 22
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Книжная выставка «Мая Беларусь!»
16.00-17.00 Турнир знатоков «Наша Беларусь»
17.00-17.30 Концерт «Молодые таланты»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 38
г.Борисов, ул.Госпитальна, 40 ГУО «Средняя школа №16 г. Борисова»,
80177 94 06 96
08.00-20.00 – Работа фотозоны «Зямля пад белымі крыламі»
08.00-20.00 – «Посвящение малой родине» выставка творческих работ учащихся
10.00-11.00 – радиоконцерт «Горжусь тобой, земля моя!»
11.00-12.00 - Матчевая встреча по волейболу
12.00-13.00 - Концертная программа «Беларусь в моём сердце»
13.00–15.00 - Мастер-класс по изготовлению магнитов «Беларускія матывы»
15.00-16.00 – Краеведческий конкурс «Мой родной город»
17.00-19.00 – «Спортивный микс» (увлекательные конкурсы и эстафеты)
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 40
г. Борисов, ул.Заводская,16, общежитие филиала «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»
80177 78 14 33, 8017778 32 59
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Дегустация продукции предприятия
12.00-12.30 Концерт «Са святам Беларусь!»
14.00-15.00 Концерт ансамбля «Явар»
16.00-16.30 Показ фильма про Беларусь на проекторе
08.00-20.00 Вручение подарков детям пришедшим с родителями
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 41
г. Борисов, ул.Заводская 45, актовый зал «Борисовский ДОК»,
80177 78 02 09
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-14.00 Дежурство и консультация врача 1 категории
11.00-11.30 Концерт «Са святам Беларусь» ансамбль народной песни «Світанак»
14.00-16.00 Спортивные соревнования (пятиборье)
08.00-20.00 Выездная торговля
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 42
г. Борисов, ул. Заводская, 109, ГУО «Средняя школа №10 г.Борисова»,
80177 78 25 90,80177 78 01 19
08.00-20.00 Радиоконцерт «За Беларусь!»
10.30-11.30 Видеоконцерт «Беларусь мая краіна»
11.00-12.00 Консультация психолога «управление стрессом»
12.00-18.00 Спортивные соревнования по шахматам, валейболу и теннису
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 43
г. Борисов, пер. 3-й Залинейный,2а, ЧТУП «Люкс Трэйд»
80177 73 62 04, 731442
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 44
г. Борисов, ул. Серебренникова, клуб № 1, 72 гв.ОУЦ ППиМС
(80177) 78 73 37
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 45
г. Борисов, ул. Серебренникова, 4а, ГУО «Средняя школа № 7 г.Борисова»,
80177 989112
08.00-20.00 Радиоконцерт
10.00-11.00 Квест-игра «Па старонках мінулага» с розыгрышем прізов
11.00-13.00 Концертная программа «Гукі Бацькаўшчыны”
08.00-20.00 Выстака книг писателей и поэтов Борисовщины
14.00-15.00 Ярмарка “Осеннее рандеву”
13.00-14.00 Викторина “История Борисовского края”
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования №46
г.Борисов ул. Серебренникова, 1а, Печинский городской Дом культуры,
80177 989112
08.00-20.00 Радиоконцерт
13.00-15.00 Концерт «Квітней краіна»
08.00-20.00 Выставка работ кружковцев «Очумелые ручки»
10.00-12.00 Мастер-класс по живописи «Осенний натюрморт»
08.00-20.00 Интерактивная книжная выставка «Моя малая Родина»
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 50
г. Борисов, ул. Лопатина, 205а,административное здание ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»
80177 79 44 11
08.00-20.00 Радиоконцерт
14.00-14.30 Выступление народного ансамбля народной песни «Троецкие музыки» «вместе со своей страной»
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
13.00-15.00 Соревнования любителей по шашкам с вручение призов
08.00-20.00 Вручение бесплатного билета на посещение персональной галереи В.Шкарубо 50, 500, 1000 избирателю
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 51
г. Борисов, ул. Полка Н.-Неман, 161, общежитие ОАО «Экран»
80177 74 80 06, 80177 72 36 61
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.20-фотозона «Спадчина»
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Вручение бесплатного билета на посещение персональной галереи В.Шкарубо 50, 500, 1000 избирателю
09.00-16.00 выставка продажа белорусской одежды «Дрескод»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 52
г. Борисов, ул. Морозова, 83 а, ГУО «Ясли-сад №17 г. Борисова»
80177 79 42 57
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Выставка детского творчества «Край любимый, край родной»
10.00-13.00 Ярмарка «Осенние дары»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 53
г. Борисов, ул. Ибаррури,24, общежитие № 3 Борисовского городского унитарного предприятия «Жилье»
80177 72 39 40
08.00-20.00 Радиоконцерт
08.00-20.00 Книжная выставка «Наша Беларусь»
Вручение бесплатного билета на посещение персональной галереи В.Шкарубо 50, 500, 1000 избирателю
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 54
г. Борисов,ул. 3 Интернационала, 63, ГУК «Районный Центр народного творчества»
80177 74 79 57
08.00-20.00 Радиоконцерт
11.00-13.30 Праздник проводов осени «Осень листья закружила»
10.00-14.00 Выставка-продажа сувениров ГУК РЦНТ «Осенняя фантазия»
10.00-14.00 Выставка-продажа сувениров ЦТК «Рамяство – повязь часоў»
11.00-12.00 Мастер – классы ДПИ
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 55
г. Борисов, ул. III Интернационала д.19, клуб Борисовского филиала ПУП «Виток»
80177 942750, 80177 942393
08.00-20.00 Радиоконцерт
10.00-12.00 Выступление творческих коллективов Центра творчества детей и молодежи
13.00-15.00 Познавательная викторина «Что ты знаешь о Борисовщине» с розыгрышем подписки на 3 месяца на газету «Единство»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 56
г. Борисов,ул.Н.Неман, 155а, ГУО «Борисовская детская хореографическая школа искусств»
80177 79 40 02
08.00-20.00 Радиоконцерт
11.00-11.40 Концертная программа «Беларусь моя»
09.00-15.00 Презентация-дегустация молочной продукции
08.00-20.00 Фотозона
15.30-16.00 Презентация продукции компания Фаберлик
10.00-12.00 Консультация юриста
14.00-16.00 Пропагандистская профилактическая акция сотрудников ГРОЧС
08.00-20.00 Вручение подарков впервые голосующим
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 57
г. Борисов, ул. Н.Неман, 172, ГУО «Средняя школа № 23 г.Борисова»,
80177 72 38 56
08.00- 20.00 – радиоконцерт «Квітней, мая Беларусь!»
10.00 – 12.00- семейный спортивный праздник «Все на старт!»
11.00-13.00 – концертная программ ГУДО «Староборисовская ДШИ» «Для цябе, мая краіна»
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
14.00 – 15.00 – детско-родительская квест-игра «Военная тайна»
15.00-17.00 – обучение первичной компьютерной грамотности
14.00-16.00-консультирование специалистами СППС «Ваш вопрос – наш ответ»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 58
г. Борисов, ул. А.Адамовича, 50, ГУО «Средняя школа №17 г.Борисова»,
80177 794395, 794394
13.00-14.00 Концертная программа «Квітней, Зямля бацькоў маіх”
08.00-20.00 Радиоконцерт «Сердце земли моей»
08.00-20.00 Выставка работ учащихся школы
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 59
г. Борисов, ул. Дзержинского,42, ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района»
(80177) 74 70 74
08.00-20.00 Радиоконцерт
09.00-10.30 Аквагрим
11.30-13.30 Концертная программа «Моя Беларусь»
14.00-15.00 Акция «Подари улыбку», Детская акция «На позитиве»
10.00-12.00 Парад ростовых кукол
08.00-20.00 Беспроигрышная лотерея
08.00-20.00 Музейно-выставочная экспозиция «Мой мишка »
15.00-18.00 Мастер-классы по изготовлению оберегов, сувениров-подарков, текстильных кукол, открыток
08.00-20.00 Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества
08.00-20.00 Выездная торговля
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 60
г. Борисов, ул.полка Н.-Неман, 22, ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова»
80177 94 24 64
10.00-11.00 — Анимационная детско-родительская программа.
12.00-13.00 — Интерактивные консультации.
10.00-17.00 — Шахматно-шашечный турнир.
10.00-14.00 — Творческие выставки, мастер-классы.
08.00-18.00 — работа буфета.
11.00-12.00 — Спортивный семейный праздник, турнир по волейболу.
11.00-13.00 — Концертная программа «Ты в сердце моем, Беларусь!».
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 61
г.Борисов ул.Мелиоративная, 5, ГУО «Ясли-сад № 16 г.Борисова»
(0177)785889
08.00-20.00 — Осуществление торговли.
08.00-20.00 — Проведение дегустации.08.00-20.00 — Чествование впервые голосующих.
08.00-20.00 — Вручение подарков первому и последнему голосующим.
08.00-20.00 — Выставка творческих работ «Куфэрак сумесных вырабаў».
11.00-15.00 — Работа аниматора.
11.00-15.00 — Работа фотозоны.
11.00-17.00 — Концертная программа с конкурсами и розыгрышами призов.
Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 62
г. Борисов, ул. Пирогова, 65а, ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – средняя школа № 24 г. Борисова»
80177 78 69 09, 723894
11.00-19.00 Выставка творческих работ учащихся образцовой художественной студии «Палитра»
11.00-11.30 Концертная программа образцовой вокальной студии «Штрих»
11.30-12.15 Мастер-класс «Осенний сюрприз»
12.15-13.00 Мастер-класс«Осеннее впечатление»
13.00-14.00 Концертная программа инструментальных и хореографических коллективов учреждения образования: образцового инструментального коллектива «Русский сувенир», образцового хореографического коллектива «Визави», хореографического коллектива «Радуга», ансамбля цимбалистов «Калядная зорка», ансамбля пианистов «Гармония»
14.00-16.00 Турнир по мини-футболу
08.00-20.00 Выездная торговля
08.00-20.00 Акция «Узнай свое давление»