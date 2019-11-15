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Тепло, но с дождем. Все о погоде в Бресте в единственный выходной

16.11.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единственный выходной день этой недели будет теплым и облачным, к вечеру возможен дождь, сообщает pogoda.by.


Воскресное утро будет облачным и без осадков. Воздух прогреется до +8°С.

Во второй половине дня небо также будет затянуто тучами. Столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. К вечеру возможен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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