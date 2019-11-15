Жители попросили. В Серебрянке сделают новую остановку для общественного транспорта

Источник материала: Tut.by

На проспекте Рокоссовского сделают дополнительную остановку общественного транспорта. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет об участке между рынком «Серебрянка» (остановка «Плеханова») и универсамом «Полесье» («Шепичи»). Расстояние между этими точками довольно большое, причем по обе стороны проспекта — плотная жилая застройка с различными объектами торговли и услуг. У многих горожан, очевидно, возникает дилемма: проехать на автобусе или троллейбусе одну остановку, а потом возвращаться пешком, или сразу двинуться в путь на своих двоих.

Начальник отдела городского хозяйства администрации Ленинского района Дмитрий Елисеев сообщил, что поступали многочисленные обращения жителей Серебрянки с просьбой обустроить на этом отрезке промежуточную остановку. Районные власти пошли навстречу. Был разработан проект, который сейчас и реализуют. Заказчик — «Гордорстрой».

Новые остановочные пункты разместятся по обе стороны проспекта напротив домов № 77 и 78. Причем не вплотную к проезжей части, а с углублением. Автобусы и троллейбусы будут заезжать в карман, не препятствуя движению другого транспорта по крайней полосе. Павильоны выполнят в современном стиле с прозрачными экранами (стенками) и крышей из закаленного тонированного стекла, к ним проложат дополнительные пешеходные связи, установят электронные табло. Завершить работы планируют до конца ноября.