ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители попросили. В Серебрянке сделают новую остановку для общественного транспорта

16.11.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На проспекте Рокоссовского сделают дополнительную остановку общественного транспорта. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет об участке между рынком «Серебрянка» (остановка «Плеханова») и универсамом «Полесье» («Шепичи»). Расстояние между этими точками довольно большое, причем по обе стороны проспекта — плотная жилая застройка с различными объектами торговли и услуг. У многих горожан, очевидно, возникает дилемма: проехать на автобусе или троллейбусе одну остановку, а потом возвращаться пешком, или сразу двинуться в путь на своих двоих.

Начальник отдела городского хозяйства администрации Ленинского района Дмитрий Елисеев сообщил, что поступали многочисленные обращения жителей Серебрянки с просьбой обустроить на этом отрезке промежуточную остановку. Районные власти пошли навстречу. Был разработан проект, который сейчас и реализуют. Заказчик — «Гордорстрой».

Новые остановочные пункты разместятся по обе стороны проспекта напротив домов № 77 и 78. Причем не вплотную к проезжей части, а с углублением. Автобусы и троллейбусы будут заезжать в карман, не препятствуя движению другого транспорта по крайней полосе. Павильоны выполнят в современном стиле с прозрачными экранами (стенками) и крышей из закаленного тонированного стекла, к ним проложат дополнительные пешеходные связи, установят электронные табло. Завершить работы планируют до конца ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об участке между рынком «Серебрянка» и универсамом «Полесье».
 
Новости дня
Новости общества
 
Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 27,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика