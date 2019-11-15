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Жители попросили. В Серебрянке сделают новую остановку для общественного транспорта
16.11.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На проспекте Рокоссовского сделают дополнительную остановку общественного транспорта. Об этом сообщает агентство
Речь идет об участке между рынком «Серебрянка» (остановка «Плеханова») и универсамом «Полесье» («Шепичи»). Расстояние между этими точками довольно большое, причем по обе стороны проспекта — плотная жилая застройка с различными объектами торговли и услуг. У многих горожан, очевидно, возникает дилемма: проехать на автобусе или троллейбусе одну остановку, а потом возвращаться пешком, или сразу двинуться в путь на своих двоих.
Начальник отдела городского хозяйства администрации Ленинского района Дмитрий Елисеев сообщил, что поступали многочисленные обращения жителей Серебрянки с просьбой обустроить на этом отрезке промежуточную остановку. Районные власти пошли навстречу. Был разработан проект, который сейчас и реализуют. Заказчик — «Гордорстрой».
Новые остановочные пункты разместятся по обе стороны проспекта напротив домов № 77 и 78. Причем не вплотную к проезжей части, а с углублением. Автобусы и троллейбусы будут заезжать в карман, не препятствуя движению другого транспорта по крайней полосе. Павильоны выполнят в современном стиле с прозрачными экранами (стенками) и крышей из закаленного тонированного стекла, к ним проложат дополнительные пешеходные связи, установят электронные табло. Завершить работы планируют до конца ноября.
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Речь идет об участке между рынком «Серебрянка» и универсамом «Полесье».
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