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Опытный механизатор Владимир Карпов в кормозаготовительных кампаниях участвует уже 9 лет

16.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

От того, как успешно сработали хозяйства по заготовке кормов, напрямую зависит продуктивность животноводческой отрасли. В этом деле пальму первенства держат аграрии филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Опытный механизатор Владимир Карпов в кормозаготовительных кампаниях участвует уже 9 лет
Владимир Карпов

Опытный механизатор Владимир Карпов в кормозаготовительных кампаниях участвует уже 9 лет. За это время доказал, что на него смело можно положиться, ведь работу он выполняет со знанием дела.

– Трудовой путь начал в 1993 году и все это время работаю в родном хозяйстве, – делится Владимир Петрович. – Еще учась в старших классах, получил права. А тяга к технике у меня была всегда, поэтому сразу после школы устроился трактористом. Долгое время был задействован на различных полевых работах, участвовал в зерноуборочных кампаниях, последние годы занимаюсь кормозаготовкой.

Надо отметить, что в прошлом году ему дали новый кормоуборочный комбайн КВК-800, на котором он успешно справляется с поставленными задачами.

– Летом на работу выезжаю в 4 утра, чтобы зеленый корм своевременно поступал в рацион животных, что способствует увеличению надоев. Потом отправляюсь на заготовку сенажа, и так изо дня в день. В осенне-зимний период ремонтирую технику к следующему сезону, одним словом, в сельском хозяйстве дел всегда хватает, – отмечает механизатор. – Могу с уверенностью сказать, чем больше вкладываешь труда в землю, тем больше получишь урожай, поэтому работать спустя рукава не в моих правилах. Будут качественные корма в нужном количестве, будут надои и привесы.

В период нынешней кормозаготовительной кампании Владимир Карпов накосил 11947 т силосной массы, 1373 т сенажной массы и 3131 т зеленой массы на корм скоту. В целом по хозяйству за 10 месяцев заготовлено 668 т сена, 1712 т сенажа и 11912 т силоса, а это 4429 т кормовых единиц. На условную голову скота приходится 21,3 центнера кормовых единиц. Так что вопрос с обеспеченностью кормами в хозяйстве полностью закрыт.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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От того, как успешно сработали хозяйства по заготовке кормов, напрямую зависит продуктивность животноводческой отрасли. В этом деле пальму первенства...
 
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