Бывшую базу отдыха в Оршанском районе превратят в семейный кемпинг

Источник материала: Tut.by

Бывшую базу отдыха «Девино» в Оршанском районе продали на аукционе за 52 тысячи рублей. На недвижимость претендовали пять участников, в том числе представители китайской корпорации, пишут «Витьбичи».





Лот включал 28 объектов: спальные корпуса, дома для персонала, медпункт, артезианскую скважину, футбольное поле с трибуной, баскетбольную площадку и другое.

В торгах участвовали пять претендентов на недвижимость. Победу одержал предприниматель из Оршанского района Сергей Вайнилович: на 41-м шаге аукциона он предложил максимальную сумму — 52 тысячи рублей. Начальная цена продажи поднялась в 72 раза. Деньги от продажи бывшей турбазы пошли в бюджет Оршанского района.

Победителя торгов объект привлек выгодным расположением.

На участке площадью 6 гектаров рядом с озером и лесом бизнесмен намерен открыть кемпинг для семейного отдыха по праздникам и выходным. Приобретенные здания предприниматель собирается отремонтировать, установить на территории финские домики. Все спортивные объекты и сооружения останутся.

Возможно, обустройством семейного кемпинга заинтересуются и другие отечественные инвесторы.