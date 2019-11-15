Дату выдачи биометрических паспортов белорусам снова перенесли. Почему?

Источник материала: Tut.by

Биометрические паспорта белорусам в январе 2020 года выдавать еще не начнут. Ранее речь шла именно об этом сроке .



Так выглядит ID-карта. Фото: МВД

— По техническим причинам сроки, скорее всего, перенесутся, — сказал TUT.BY во время прямой телефонной линии заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко по поводу начала выдачи белорусам биометрических паспортов. — Ведомство согласовывает определенные вопросы, все связано с технической составляющей.

Ранее обещали, что биометрические паспорта начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого — с 1 января 2019 года .

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в разговоре с корреспондентом TUT.BY также не назвал точную дату введения ID-карт в нашей стране, но уточнил, что их сроки выдачи ведомство окончательно озвучит в декабре 2019 года. В любом случае биометрические паспорта точно появятся уже в 2020 году.

Выдача ID-карт — вопрос комплексный. Над ним работают не только в МВД, но и в том числе в Министерстве связи и информатизации, Национальном центре электронных услуг, Департаменте государственных знаков Министерства финансов. Предполагается, что ID-карта будет иметь электронную цифровую подпись, которая будет действовать в Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системе (БИСРС). Биометрические документы еще должны пройти экспертизу в ICAO. Это международная организация авиации — International Civil Aviation Organisation, она устанавливает стандарты по биометрическим паспортам.

Напомним, что биометрический паспорт заменит белорусам паспорт бумажный, предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Планируется, как только ID-карты заработают, наша страна начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли путешествовать по этому документу. Внешне она будет выглядеть, как банковская карточка, на ней две фотографии — цветная и черно-белая. По словам специалистов, подделать ID-карту будет невозможно, потому что на ней большое количество степеней защиты.