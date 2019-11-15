Прокуратура ректору бастующего вуза: еще один такой пикет - и его привлекут к ответственности

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 15 ноября, ректора Минского инновационного университета, где бастовали студенты, вызвали в прокуратуру. Николаю Суше вручили официальное предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сотрудники прокуратуры, рассказывает Николай Суша, хотели из первых уст узнать, что происходит в вузе.

— Кроме меня в прокуратуру вызывали начальника отдела по воспитательной работе, а также студентку, которая является секретарем БРСМ университета, — говорит ректор. — Встреча прошла очень культурно и уважительно. Мне сказали, что прокуратура истребовала все документы по нашей аккредитации. Теперь специалисты будут их изучать.

На встрече руководителю МИУ вручили предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях. В документе сказано: в организации и проведении массового мероприятия в здании МИУ прокуратура города Минска выявила нарушения требований Закона «О массовых мероприятиях». Массовые мероприятия, написано в предупреждении, могут проводиться только с разрешения Мингорисполкома. Установлено: такого разрешения у вуза не было. Кроме того, по данным прокуратуры, во время «пикетирования» Николай Суша не только не принял «мер к прекращению несанкционированного массового мероприятия, но и являлся его участником».

Ректора предупредили: если «аналогичные нарушения повторятся», руководителя вуза могут привлечь к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Напомним, в понедельник, 11 ноября, студенты МИУ вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. Мероприятие, говорили и ректор, и студенты, носило исключительно мирный характер. Выходить на улицы и нарушать общественный порядок активисты не собирались.

По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо . Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. В итоге 1600 студентов могут остаться без диплома гособразца. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. В ответ на решение комиссии руководство МИУ подало апелляцию.

Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить обучение в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».