В детсаду в Гродно украли деньги родительского комитета

Источник материала: Tut.by

В Гродно из шкафчика в раздевалке детсада украли деньги родительского комитета, сообщила милиция региона.



Фото: Анастасия Жухарева, TUT.BY

Родители собирали деньги на нужды группы — и в одном из шкафчиков лежали около 300 рублей.

Они пропали. Милиция ищет похитителя денег.