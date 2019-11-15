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В детсаду в Гродно украли деньги родительского комитета

16.11.2019 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно из шкафчика в раздевалке детсада украли деньги родительского комитета, сообщила милиция региона.


Фото: Анастасия Жухарева, TUT.BY

Родители собирали деньги на нужды группы — и в одном из шкафчиков лежали около 300 рублей.

Они пропали. Милиция ищет похитителя денег.

 
Теги: Гродно
 
 
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